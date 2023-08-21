陝西煤礦瓦斯爆炸 已致7人死亡 多人被困井下

【新唐人北京時間2023年08月22日訊】日前，陝西省延安市延川縣一煤礦發生瓦斯爆炸事故，至少造成7人死亡，4人被困井下。

事發地點在延川縣永坪鎮高家屯鄉賀家崖村。中共央視新聞22日報導稱， 21日22時許，延川縣新泰煤礦發生一起瓦斯閃爆事故。造成7人死亡，4人被困井下。

8月22日下午，當地村民夏瑞（化名）告訴封面新聞，礦上現在救援隊還在搜救。他曾在該煤礦做工，村裡住著大半礦上做工的人。該煤礦是倒班制，21日晚上上班的包工頭是安康人，涉事工人也大多是那邊的，都是外地人。

夏瑞表示，不清楚為何瓦斯爆炸，「有瓦檢員一直檢測瓦斯的」。

另據貴州《百姓關注》報導，22日，延川縣新泰煤礦一名工作人員稱，9名傷者已被送醫。延川縣應急管理局則稱，現場還在搜救，要等事故調查後才能做出定性。

據天眼查App顯示，延川縣新泰煤礦（普通合夥）成立於2008年5月6日，法定代表人張某賢。該企業關聯延川縣延華煤業有限責任公司，因法人黨某清被限制高消費，一同作為被限制單位。

此前，新泰煤礦曾多次被處罰，僅今年4月就兩次被罰，其中因未對全礦進行「一通三防」隱患排查、工作面瓦斯檢查存在漏檢等21條違法事實，被責令停產整頓，並罰款107.3萬元（人民幣，下同）；因發生污染事故後未及時向主管部門報告，被罰款3萬元

此外，2022年9月、12月，該煤礦因違反煤礦安全規程、煤礦作業場所職業病危害防治規定等，被分別罰款30.3萬、16萬元。

今年5月23日，中共國家礦山安全監察局陝西局發布關於延川縣新泰煤礦恢復生產的公告。

大陸網民表示，「此類事故已經不是第一次了。」「又是多少個家庭的破碎。」「查清事故原因，追責到底，給受害人及其家屬一個交代。」「希望他們（家屬）拿到應有的賠償。」

有人質問，「安全設施不合規，罰款就算了？還能繼續讓工人冒險？背後利益鏈是有多大？」

（責任編輯：李恩真）

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