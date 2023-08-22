日本首相岸田文雄周二（8月22日）宣布，若天气和海洋条件没有问题，将于周四起排放经过滤和稀释的福岛核电站废弃冷却水。根据计划，日本至少需要花上30年时间来排放约130万吨处理过的核废水，这项计划引起以中国为首的一些国家的批评。

岸田文雄周二在首相官邸召开针对东京电力福岛第一核电站处理水排放入海的阁僚会议，拍板确认周四进行排海作业。日媒共同社报道，上百名反对核电的民众当日聚集在首相官邸前，高呼“聆听渔业人士的声音”、“勿将代价留给未来”。

在公布排海作业的前一天，日本政府表示已就此问题获得了渔业界“一定程度的理解”。岸田表示：“今后就算需要数十年的较长时间，作为政府都将负起责任应对，直到处理水处置完毕。”

联合国核监督机构国际原子能机构 (IAEA) 7月4日批准了东京将福岛核电站经过处理的放射性废水排入大海的计划。根据日本的计划，这些水将首先被过滤，以去除除氚以外的大多数放射性元素，并被稀释到远低于国际标准。

尽管日本坚称经处理后的废水排放是安全的，符合国际标准，但是仍招致一些国家的批评，其中以中国最为猛烈。

中国外交部发言人汪文斌周一表示，日本政府2015年曾承诺在没有得到利益攸关方的理解前，不会对核污染水采取任何处置措施。他说，日本政府如今强推核污染水排海计划是严重的失信之举，不但失信于国内民众，也失信于国际社会。

中国海关总署上月初宣布，将延长包括福岛在内的10个县（都）食品进口的禁令，并对来自日本其他地区的食品、特别是水产品加强检测与监测力度。中国是日本水产品出口的最大买家。

韩国的在野党与民间人士也对日本迳自将核处理水排放入海提出抗议，尽管尹锡悦政府已表态尊重IAEA的评估，并依据自身的研究报告强调福岛核处理水对韩国影响“可忽略无视”。

曾经沦为美国与法国核试验场的一些太平洋岛国原先几乎一致反对日本的作法，并于今年初通过由17个岛国所组成的太平洋岛国论坛（Pacific Island Forum）敦促日本延后排放福岛核电厂废水。

不过在岸田积极奔走之下，一些太平洋岛国已经转向并表示“理解”日本的计划。斐济总理斐济总理西蒂韦尼·兰布卡（Sitiveni Rabuka）周一通过声明表示，他支持IAEA的报告，但也承认这个问题在太平洋岛屿上仍存在争议。

一位日本官员表示，预计9月初会公布排放后的首次海水检测结果，另外也会针对福岛核电站附近水域的鱼类进行检测。

（此文参考了路透社的报道。）