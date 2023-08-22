中信金董事長遭停職6個月，中信金董事會今日通過由許舒博代理。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金及子公司中信銀、台壽因公司治理重大缺失，遭金管會懲處，針對金控董事長顏文龍停職6個月的期間，中信金董事會今日通過，由董事許舒博代理行使董事長職權。

中信金今日公告，因金管會裁處停止董事長顏文隆執行董事職務6個月，董事會今日決議，在上述期間，由董事許舒博執代理行使董事長職權。

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台灣人壽副董事長許舒博原本非中信金控董事，因原董事、副董事長陳國世遭懲處停職1年，陳國世上周（17日）辭去法人代表，法人董事宜詮投資公司改派法人董事代表人，由台灣人壽副董事長許舒博接任。金控董事會今日再推選許舒博，代理行使董事長職權。

金管會上周4以「公司治理的重大缺失」為由，對中信金開罰，除了中信金及台壽共計遭罰4000萬元，也對金控董事長、副董事長等高階主管的停職或減薪懲處。

其中，中信金董事長顏文隆停職半年、中信金副董事長陳國世停職1年；中信金總經理陳佳文減薪3成為期3個月、專門委員張明田減薪5成為期1年。台壽總經理莊忠慶也遭停職1年。

中信金至今日，已完成全數代理人安排，金控董事長顏文龍停職6個月，由台壽副董事長許舒博代理；台壽總經理莊忠慶停止執行職務1年，由台壽「金融投資總處總處長」謝壯堃代行職務。

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