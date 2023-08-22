共軍核潛艇傳失事全員罹難 習突缺席金磚講話

【新唐人北京時間2023年08月23日訊】中共海軍一艘093型核動力潛艦驚傳失事、全員喪生，多家媒體爭相報導，但消息的真實性不明。就在此時，習近平週二在南非出席金磚峰會，但當天突然缺席原定的商業論壇，引發外界猜測。

美國海軍潛艦專家薩頓（H I Sutton），21號在社媒「X」發文，稱一艘共軍093型核動力潛艦，在台海附近發生嚴重事故，艦上船員全數罹難。但薩頓也說明，目前還沒有確鑿證據，需謹慎對待。

軍事粉專「Twian ADIZ」當天也發文表示，「經監聽無線電頻道406MHz，不斷收到ELT訊號，已經發送好幾個小時」。稍早他更新消息指出，「西南海域有一艘，南海救112號救援船」。

不過，台灣原能會表示，若核潛艇沉沒將可能同時伴有核子外洩情況，但目前為止，台灣共63個環境輻射監測站，都沒有監測到異常輻射數值，海域輻射背景值也都在正常範圍內。台灣國防部發言人也表示，目前沒有聽到有關消息可以證實這個情況。

發文大概10小時後，薩頓刪除了相關貼文。

經媒體繼續搜索後發現，薩頓所指涉的核潛艦事故的消息來源，可能是早前由「路德社」透過X（推特）帳號所放出的。

原中共海軍司令部中校參謀姚誠：「093是攻擊性核潛艇，它不可能從台灣海峽走。台灣海峽的深度就50到100米，核潛艇它至少在500米以下才能走。所以這個消息我認為是不可靠的，在台灣海峽是不可靠的。在台灣的東面、在黃海，是有可能出事的，因為最近中共在那邊搞演習嘛。」

知名軍事博主周子定：「我個人覺得這可能就是一個烏龍，一個假消息的事件可能性比較大。並且核潛艇出事這個事情是非常嚴重的，首先核潛艇出事美國一定能知道，因為美國在整個第一島鏈有很多海底的監聽系統，如果真的發生爆炸之類的事，一般潛艇在水底下出事的話，核反應堆或者動力系統出事可能性會比較大一點，美國肯定有各方面的情況知道。」

據了解，共軍093型核潛艦2007年服役，目前擁有9艘。分析認為，核潛艇出事不是小事，如果真的沉沒，中共很難封鎖消息，必然會被媒體曝光。

姚誠：「這個它很多的打撈船，它必須要到出事地點去打撈這個核潛艇，因為各個國家都想撈這個核潛艇。那麼攻擊性核潛艇，它上面有300多人，它不是小事啊，而且造成的核污染是很厲害的。」

周子定：「到現在這麼大的一個事情，已經過去一天多了，因爲台海是一個非常敏感的地方，不僅涉及到台灣、中國，還有日本、韓國，就是全世界很多船都要走台灣海峽，還涉及到海洋污染的問題，周邊國家涉及非常多，就是說這個事情如果是真的話，他現在的反應不會是這樣的一個反應。」

「路德社」帳號則在發出推文數小時後，又稱，「出事海域在西太平洋黃海區域」。

與此同時，在南非開會的習近平，今天突然缺席了原定的商業論壇，並臨時取消了演講，改由中共商務部部長王文濤代為出席。但沒有給出任何解釋，又恰逢共軍核潛艇失事的消息傳出之際，因此引發外界廣泛的猜測。

新唐人電視台記者韓霏採訪報導

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