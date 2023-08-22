【秦鵬觀察】福島事件燃爆大陸 中共做局

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間8月24日，京港台時間8月25日。

我們今天要談的都是最近兩天全球最受關注的事件。大陸黨媒CGTN駐美國記者韓鵬，在新浪微博這樣寫到：「8月24日，是載入人類史冊的一天：瓦格納飛機墜毀高層團滅，撲朔迷離；日本核污染水開閘！斷子絕孫。」點讚者近2萬人。

我們可以看出，黨媒給兩個事件已經定了調。然而，真相是什麼呢？

福島事件燃爆大陸 當局做局民間不服

我們先談日本福島事件。這兩天，可謂是攪得中國大陸雞飛狗跳。有人破口大罵，有人拚命搶購食鹽，還有人嚎啕大哭，也有人冷眼嘲諷，或者認認真真地在科普。

當然可能有人懷疑，真有人嚎啕大哭嗎？真事兒，一個孩子得知日本排放核廢水，氣得大哭，還把日本地圖剪了。推特網友冰玉安慰他，「孩子啊，如果你知道浙江秦山氚的排放量是福島的10倍，你怎麼辦？」

我相信，絕大多數義憤填膺的中國網友沒看過日本地圖，壓根兒不知道福島實際上在日本東部。這意味著什麼呢？日本排放核廢水時，一定是先污染了日本東部海域，而不會先到中國！

而且，從太平洋的洋流來看，除了日本自身先受到影響，首先受到影響的是加拿大和美國，然後轉回來，先到澳大利亞，然後到印度洋、中國海岸及台灣海岸。這麼一圈轉下來，按照清華大學深圳研究院的一份報告，需要240天。而在這過程中，不知道又被太平洋稀釋幾千、上萬倍了。

清華大學深圳國際研究生院的海洋工程研究院張建民院士、胡振中副教授團隊的報告，2022年發表在權威期刊《國家科學評論》（National Science Review）上。今年8月23日，還被大陸官媒《中國日報》進行了報導，所以其實，官方內部也有不同意見。模擬結果表明，核廢水在排放後240天會到中國沿岸海域，1,200天將幾乎覆蓋整個北太平洋。

研究解釋，這是由於福島處於暖流和寒流的交滙處，大部分污染物不會沿陸地邊緣向南北方向遷移，而是將隨北太平洋暖流向東擴散。

這就有意思了：日本放著自己的1億國民不管，首當其中的美國置自己的3億國民不顧，最後受到影響的中國卻喊聲最大，為什麼呢？

另外，我們都知道，歐盟的環保標準是世界上最高的，但就在這個敏感時刻，7月14日，歐盟卻決定取消對日本魚類等食品的最後進口限制。而全面解禁的時間，就是8月3日。

而且，7月5日，之前強烈反對的韓國政府，也宣布尊重前一天國際原子能機構（IAEA）做出的日本福島核污染水處置計劃綜合評估報告。

另外，進口日本海產品的，除了中國，還有印尼、印度、越南、俄羅斯、美國、挪威、智利等，它們為何沒有暴跳如雷呢？

所以，是這些國家都瘋了嗎？為什麼只有中國政府跳高，還挑動民間大罵日本呢？

要回答這個問題，我們首先需要回顧一下日本福島事件的由來，現在的排放計劃到底是否安全，是不是像中共官媒及部分自媒體說的那樣？

福島事件真相

2011年3月，因為地震引發海嘯，福島核電站的6個核反應爐中1-3號發生熔芯，4號受損。被迫進行清理。過程中不斷給核反應堆降溫，因此產生了大量放射性極高的核污染水。電站建了一些儲水罐進行保存。

不過，存儲只能是暫時的，因為福島空間有限，能夠建設的儲水罐也自然有限。到2020年就接近極限，所以需要尋找長期解決方案。

在國際專家的參與之下，從2013年開始，日本政府專門開發了一種特殊系統來處理這些核污染水，由日本東芝公司生產，叫做多種放射性物質去除系統ALPS。大家可以把它理解成特殊的水淨化系統：把存儲下來的核污水導入，進行吸附、過濾。這樣，可以移除62種放射性元素（使其含量大幅降低），形成ALPS處理水。

也就是說，現在要排除的是其中一部分經過處理的水，而不是中共黨媒說的原始核污染水。一些報導刻意渲染的銫137、碘131等放射性元素，實際上，也都會被ALPS移除。

ALPS能移除62种放射性元素，不過有兩個移除不了，那就是碳14和氫的同位素氚。但是，核廢水中碳14的含量本身就不高，大概是日本排放標準的十分之一。所以，這樣一來，真正處理不了又在總輻射量上比較顯著的，實際就剩下了氚。

怎麼處理這部分呢？國際上核電站通用的方案，是用海水稀釋，所以福島的排放計劃，也是用海水做100倍以上的稀釋，讓其含量不超過日本國家標準的四十分之一。

這樣，實際排放時，氚放射量在1500貝克勒爾每升（Bq/L），而世界衛生組織WHO的飲用水標準，氚的含量上限是10000Bq/L。這也是為什麼國外政府、媒體提到，排放的廢水放射性達到飲用水標準。當然，這是形容，並非真的可以直接飲用的水，因為海水不能直接飲用，只是說在放射性上，已經和飲用水相當。

過程中，國際原子能機構成立了一個特別工作組，由高級官員領銜，包含來自澳大利亞、加拿大、中國、法國、韓國、俄羅斯、英國、美國、越南等共11名專家。最終在今年7月，給出了排放通行證。對，包括一名中國專家。大家注意，這名中國專家沒有發表反對意見，所以網上有人調侃，應該判這個專家叛國罪。

這名中國專家劉華，在加入國際原子能機構，擔任副總幹事之前，曾經是中共生態環境部副部長和國家核安全局長。這也表明，中國政府心知肚明專業標準，但就是故意大作文章。

排放前，國際原子能機構的專家組多次到福島採樣，送往下屬三個實驗室進行檢測，並有四個來自瑞士、法國、美國和韓國的機構進行對照檢測。檢測結果是：經過ALPS處理之後，除氚外，剩餘的62種元素，大致都低於國際排放標準的1%。

而關於氚，我相信很多人都看過網上信息，日本要分成30年排放。每年的排放量，中國核電站的氚排放量大約是福島的6.5倍。

說到這裡，我請大家欣賞一段，2011年，中共前總理溫家寶到訪福島，和日本首相菅直人、韓國總理李明博，一起品嚐福島食品的視頻。

溫家寶這段話，實際上是承認了，日本能解決核洩漏問題，也能生產出安全的食品，這也是為什麼中國後來解禁了福島海產品的原因。

那麼，為什麼現在中共當局又拿福島事件大作文章，炒作日本危害論呢？大家認為，是它真的關心中國人民的健康嗎？

網上有很多人在調侃，說「日本人排放，是污染他們自己，是自我毀滅，你為什麼要阻止它呢？難道你是日本間諜？」也有人說「有那麼一批人，他們害怕核污染，抵制日本排放核廢水；同樣是這批人，他們同情俄羅斯，支持他們使用核武器。」

還有人調侃：「日本的核廢水輻射，已經影響我國，大家多注意安全，首批輻射先影響腦子，症狀是搶鹽囤鹽……」

普里戈津下落確定 世界看向普京

我們再來聊聊俄羅斯。早在瓦格納到莫斯科「散步」的那天，我就跟大家預言過結局：「也許普里戈津可以平安到白俄羅斯，但會不會有自由呢？會不會某一天死於心臟病突發，或者交通意外呢？……然後，普京再舉辦一場盛大、而且痛哭流涕的哀悼？不管怎樣，我認為這個御用大廚的未來很麻煩。」

很不幸，這個預測不到二個月就應驗了，普里戈津的飛機，在從莫斯科飛往聖彼得堡的中途墜落，附近的人聽到了兩聲巨響，然後飛機的一個機翼飛向一邊，飛機主體則像可樂瓶一樣掉到了地上。

8月24日，普京終於正式回應，確認了普里戈津的死訊。「對於此次空難，我首先要向所有遇難者家屬表示最誠摯的哀悼。」「（他們）為我們共同的事業做出了重大貢獻。與烏克蘭的新納粹政權作鬥爭。」

普京還說，「自20世紀90年代初以來，我就認識普里戈津很長時間了。他是一個命運艱難的人，在一生中犯了嚴重的錯誤。」還說，「他是一個有才華的人，一個有才華的商人。」

普京承諾將徹底調查事件。

在中國大陸，黨媒把普里戈津的死確定為「事故」，但是有很多中國人談到事件像林彪，意思是被俄羅斯當局用導彈打下來的。很多人因此被封禁QQ群和微信。

但是，在全世界，主要國家的領導人和專家，都把目光盯向了普京。

週三，美國國家安全委員會發言人艾德麗安‧沃森說，「如果（死訊）得到證實，沒有人會感到驚訝。」正在度假的美國總統拜登，也回應說：「我不知道到底發生了什麼，但我並不感到意外。」「俄羅斯發生的很多事情都是普京在背後支持。」

波蘭外長、烏克蘭總統的顧問波多黎亞克和愛沙尼亞總統等，也公開說，這是普京在消除對他權力構成威脅的政治對手。

週四，路透社報導援引兩位美國官員消息說，華盛頓相信，一枚從俄羅斯境內發射的地對空導彈，可能擊落了普里戈津的私人飛機。

德國外長貝爾伯克則表示，全世界立即將目光投向克里姆林宮，這絕非偶然。「我們知道普京治下的俄羅斯存在這種模式：死亡、可疑自殺、從窗戶墜落，所有這些都尚未澄清——這凸顯了建立在暴力基礎上的獨裁權力體系。」

確實，普京的動機是很明顯的：第一，獨裁者最大的忌諱，就是手下不忠誠，除掉造反者，可以殺一儆百；第二，普里戈津還有一個很大的問題，就是他的民調居然接近了普京，相差僅3%，所以俄羅斯媒體之前就說，這跨越了克里姆林宮真正的「紅線」；第三，一起墜機的幾乎囊括了瓦格納的全部高層，這樣才能徹底消除威脅。

不過，我認為普京也給自己留下了巨大的隱患：一，他可能被報復，瓦格納相關Telegram頻道已經指控，飛機是被俄國防空部隊擊落，將予以復仇；第二，在俄烏戰場上，瓦格納是最有戰鬥力的部隊，不管它隨後被普京強行收編還是紛紛逃離，都會造成俄羅斯戰局不利；第三，普京之前公開赦免了普里戈津，還有白俄羅斯總統做擔保，現在出爾反爾，會造成信任度喪失，以後造反的人一定會下死手。

這樣一來，普京一定會加強防範，終日誠惶誠恐。就會像他東邊的鄰居千年聖君一樣，現在隱身成癮，總怕被人刺殺。但是，躲得過一時，能躲得過一世嗎？讓我們繼續觀察。

好了，我們今天就談到這裡。請大家訂閱《秦鵬觀察》，讓我們繼續跟蹤國際和國內重大事件，透過現象看本質。謝謝大家，我們下次節目見。

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《秦鵬觀察》製作組

（責任編輯：李紅）

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