在日本决定最快于星期四向太平洋排放经过过滤和稀释的福岛核电站冷却废水后，北京和香港计划扩大对日本食品的进口限制。

作为中国特别行政区的香港将从周四起禁止来自福岛、东京和其他八个都县的水产品进口。

中国外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上称，排放将向世界其他地区扩散“核污染”的风险，中国将采取必要的措施保护海洋环境和确保食品安全。

周二，外交部副部长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府宣布8月24日启动中国所称的福岛“核污染水”排海提出“严正交涉”。

不过，垂秀夫大使当天发表声明，澄清日本将向海洋释放的不是“核污染水”，而是“ALPS处理水”，日本一直以来接受国际原子能机构极为严格的评估，但中国依然坚持没有科学依据的主张，日方对此感到遗憾。

同时，声明还就中国对包括水产品在内的日本食品强化检疫措施表示不能接受没有科学依据的措施。声明批评在欧盟国家等撤销对日本食品进口限制措施的情况下，只有中国在逆行这些潮流。

亲中的香港特首李家超周二在社交媒体上表示，强烈反对日本核污染水排海。他称已指示环境及生态局局长及相关部门立即启动对日本水产品进口管制措施。

同时，澳门特区政府也宣布从8月24日起禁止进口源自日本10个（都）县的鲜活食品、动物源性食品、海盐及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水产及水产制品、肉类及其制品、禽蛋等。

澳门表示，特区政府高度关注这一事件，市政署一直和国家海关总署、拱北海关保持密切联系，也已和香港食安中心建立通报机制。

在日本福岛核电站2011年3月遭受海啸的毁灭性重创后，中国和香港限制来自福岛和其他一些地区的食品进口。

据日本时报报道，上个月，中国海关宣布将严格检疫所有日本食品进口，导致大量日本食品进口清关被延迟。

据中国官方统计，7月份中国从日本进口的水产品比上个月（环比）暴跌了35%，降低至3238万美元。

日本产品在香港海关的清关也受到了打乱。

日本农业、林业和渔业产品及食品2022年的出口，36%出口到了中国和香港。中国是这些类出口的最大的市场，达到2783亿元，香港位居第二，为2086亿元。

日本首相岸田文雄8月22日宣布，若天气和海洋条件没有问题，周四起排放经过滤和稀释的福岛核电站废弃冷却水。根据计划，日本至少需要花上30年时间来排放约130万吨处理过的核废水。

在公布排海作业的前一天，日本政府表示已就此问题获得了渔业界“一定程度的理解”。岸田表示“今后就算需要数十年的较长时间，作为政府都将负起责任应对，直到处理水处置完毕”。

联合国核监督机构国际原子能机构 (IAEA) 经过两年的评估后，7月4日批准了东京将福岛核电站经过处理的放射性废水排入大海的计划。根据日本的计划，这些水将首先被过滤，以去除除氚以外的大多数放射性元素，并被稀释到远低于国际标准。

尽管日本坚称经处理后的废水排放是安全的，符合国际标准，但是仍招致少数国家的批评，其中以中国最为猛烈。

此外，金融时报报道说，东京将排放冷却水的时间特意安排在上周美日韩三国戴维营峰会后，以避免在此前可能激发或影响与邻国韩国关系缓和的局面。

周二，韩国政府表示，对于日本排放计划，韩国看不到有任何涉及科学或技术的问题。