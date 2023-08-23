疫情後大家拿下口罩，重拾化妝習慣，回家後「卸妝」就成了保養第一步！一起看看今年厲害的卸妝新品。

by Chiao Hung - 2023/08/23 更新

「清潔即是保養的第一步」，從卸妝開始徹底洗淨臉部彩妝與髒汙，還原乾淨透亮好膚質，也能幫助加乘吸收後續保養精華。

專科超微米淨荳卸妝水

專科超微米卸妝水全系列均添加Micellar Formula深層潔淨分子，如同磁鐵般輕鬆吸附彩妝、灰塵及髒污，同時擁有專科獨家保濕成份「蠶絲蛋白保濕精華、雙重玻尿酸」，水潤質地能輕柔延展於肌膚減少摩擦傷害，並維持長效潤澤不乾澀。

專科超微米淨荳卸妝水230ml，NT230

2023年推出的新品「超微米淨荳卸妝水」特別添加日本洋甘菊與水楊酸，能溫和舒緩肌膚的痘痘粉刺狀態，讓不安穩的膚況鎮靜下來。此外，低pH值配方，無添加酒精、色素、香料、礦物油，更溫和潔淨肌膚。

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1028胺基酸健康系列

1028繼2022年推出「胺基酸健康淨潤潔顏乳」廣受好評，今年夏天更針對胺基酸健康系列推出卸妝三部曲，透過卸妝水、卸妝乳、油水雙層三種不同質地，針對不同輕重程度妝容給予最合適的潔淨方式。

1028胺基酸健康系列。

全系列擁有獨特淨潤溫和潔淨配方，並添加胺基酸、玻尿酸與多重植萃成份，無添加香精、酒精、色素、皂鹼與Paraben，質地溫和不熏眼不刺激。

1.胺基酸健康淨潤卸妝水

1028胺基酸健康淨潤卸妝水200ml，NT229

添加8重胺基酸與7重玻尿酸為基底，搭配咖啡因、西葫蘆籽與七葉樹萃取，卸妝同時保濕柔膚，卸後水嫩淨透不緊繃，肌膚觸感清爽不黏膩。

適合族群：日常妝容喜歡展現透亮美肌、清淡眼妝與輕薄底妝的人。

2.胺基酸健康淨潤卸妝乳

1028胺基酸健康淨潤卸妝乳200ml，NT229

清爽不黏膩質地，親膚潤卸。添加15種胺基酸與冰葉玻尿酸，卸妝後完美保濕、鎖住水潤。

適合族群：需要遮蓋臉部瑕疵、喜歡細緻底妝、呈現精緻完整眼妝的人。

3.胺基酸健康淨潤雙層卸妝水

1028胺基酸健康淨潤雙層卸妝水190ml，NT229

完美雙層油水比例瞬卸配方，一瓶等於保濕卸妝水+眼唇卸妝液，具備水的清爽度+油的卸除力，頑固的防水睫毛膏及臉部彩妝也能輕鬆一次完卸。肌膚清爽不油膩，溫和速淨零油感。

適合族群：追求高完整妝感、習慣高遮瑕的完美底妝及熱愛濃烈眼妝的人。

舒特膚全效泡泡潔膚乳

舒特膚今年推出專為敏弱肌研發的「全效泡泡潔膚乳」，主打一瓶就能洗卸、修護、舒緩三效。細緻泡泡中含有維他命B3(菸鹼醯胺)、維他命B5(泛醇)調理皮脂、強韌肌膚屏障。搭配高保濕甘油、蘆薈配方，立即補水並提升肌膚保水度。

舒特膚全效泡泡潔膚乳236ml，NT619

更貼心的是還屬於洗卸合一，深層清潔洗淨多餘油脂、髒污同時，連水溶性睫毛膏、粉底液、防曬乳等頑固彩妝都能輕鬆說掰掰。

植村秀山茶花精萃奢養潔顏油

植村秀早在1967年就推出日本第一款潔顏油產品「UNMASK」。當時，強調護膚重要性的彩妝師在業界幾乎聞所未聞，植村秀先生提出的「美麗妝容始於美麗肌膚」自此成為品牌理念，並透過「以油溶油」的革命性創舉顛覆大眾對護膚潔顏的想像。

植村秀山茶花精萃奢養潔顏油產品情境。

今年植村秀再度升級推出「山茶花精萃奢養潔顏油」，不僅添加採自日本利島的傳統初榨山茶花油，更全新注入「整朵山茶花精華」萃取，一滴蘊含高達30億分子的Ω3-6-9脂肪酸，帶來豐沛保養能量。

植村秀山茶花精萃奢養潔顏油150ml，NT1,700、450ml，NT3,900

卸妝油中更擁有植村秀獨家乳化科技，可快速溶解並帶走肌表的色料彩妝與毛孔中的皮脂及髒污。山茶花精萃奢養潔顏油還帶有純淨清新的香氣，前調迸發佛手柑、迷迭香交織白色小蒼蘭的香氣。接著清新氣息揉合山茶花、桂花和茉莉花水的馥郁芬芳包覆著感官。尾韻是木質香，白色鼠尾草、水麝香和粉紅雪松讓每次的潔顏時光充滿幸福感受。

THREE平衡潔膚油N

THREE平衡潔膚油N。

THREE的明星商品今年再進化，添加茶籽油等多種植物油為基底，並奢華添加番紅花&牛蒡等多樣水溶性的植物萃取精華，配方全新進化為「潔膚精華油」，發揮唯有油類卸粧才能達成的潔淨力之外，使肌膚維持宛如塗擦精華油般的水潤質感。

THREE平衡潔膚油N 185ml，NT1,550

以清水即可迅速洗淨，迎來清爽且柔滑的膚質。還有怡人的精油香氣。

M.A.C超奇肌清爽花瓣淨妝油

M.A.C超奇肌清爽花瓣淨妝油200ml，NT1,600

無添加礦物油的超奇肌清爽花瓣淨妝油，蘊含珍稀日本白芍萃取與山茶花油、葵花籽油與荷荷芭油等純淨天然植萃成份，搭配維他命E，能有效卸除頑固彩妝、毛孔髒汙及污染微塵，同時秒速乳化，為肌膚留下健康淨透光采。柔滑的清爽水感，使用後膚觸柔軟彈。

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊賦活系列洗卸品全新升級

L'OCCITANE蠟菊賦活系列洗卸品升級情境照。

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊賦活系列全新升級版卸妝潔顏品項，在簡單步驟下完成平衡皮脂健康、掃除老化因子、促進保養滲透等目標，清新還原肌膚純淨狀態，同步注入不凋花蠟菊的美肌力。

1.蠟菊賦活卸妝凝霜

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊賦活卸妝凝霜60g，NT1,850

能作為卸妝霜又能當作抗老面膜的深層卸妝膏，天鵝絨般柔細膏狀型態，一抹瞬間感受療癒的三重質地轉化。先是卸妝膏輕柔包覆肌膚，緊接著輕柔畫圈按摩下轉化為卸妝油迅速溶解髒污，加水乳化後呈現卸妝乳質感加倍清爽，三段式變化能深層清潔全臉彩妝，包含難卸的防水彩妝也清潔得乾乾淨淨、不留殘妝。蘊含蠟菊精華油、乳油木果油、甜杏仁油與維他命E等多重潤澤美容成份、呵護肌膚。

還可作為滋潤抗老面膜使用，於清潔後均勻敷上全臉、靜置五分鐘後沖淨，一舉掃除暗沉、深度滋養肌膚，使肌膚回復光采。

2.蠟菊精華卸妝油

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊精華卸妝油200ml，NT1,350

柔滑輕盈的絲緞感質地，打破卸妝油黏膩厚重的刻板印象，讓肌膚感受潔淨無負擔。蠟菊精華油、蠟菊核心萃取、向日葵籽油及蓖麻籽油滋養下，不僅能徹底卸淨所有彩妝，更能細緻膚紋，一步到位地做足卸妝清潔與抗老保養，幫助提升後續保養吸收效率。

雅詩蘭黛特潤超導三效卸妝精萃膏

堪稱雅詩蘭黛「隱藏版熱銷好物」特潤超導三效卸妝精萃膏，2023年以全新包裝加入小棕家族。

L'OCCITANE歐舒丹蠟菊精華卸妝油200ml，NT1,350

當中蘊含天然植物油「25%紅花籽油」，同時添加維生素E、水飛薊萃取與多種藻類萃取物，強化保濕鎖水效果，舒緩穩定膚況。質地輕輕一抹即轉化為「三重質地」先由絲滑膏體延展為輕盈油狀，最後融化有如乳液。可輕鬆卸除SPF防曬產品，更有效溶解持久型底妝與繽紛的防水型眼唇彩等，展現更滋潤、清爽又徹底潔淨的傑出卸妝功效。

雅詩蘭黛特潤超導三效卸妝精萃膏70g，NT1,850

開罐還可感受溫柔的薰衣草與洋甘菊植萃香氣，增添卸妝時的療癒感。

suisai淨顏立顯卸妝膏

suisai首次推出以毛孔對策為主的卸妝商，與明星商品「suisai酵素粉」同樣是針對毛孔為訴求。不只卸妝，更著重「徹底清潔毛孔髒污、卸妝後清爽感、獨家融化技術」三大重點，也強調是適合各種肌膚的全能卸妝膏。

suisai淨顏立顯卸妝膏90g，NT680

suisai淨顏立顯卸妝膏使用時從膏狀轉化成輕油質快速乳化，緊密服貼肌膚凹凸同時延展開來，吸附並淨空彩妝、角栓、堆積的毛孔髒污。當肌膚髒污特別明顯時，建議可靜敷30秒，讓毛孔淨透有感。還運用「獨家融膚技術」加強使用後的清爽感，並搭配鈴蘭與檸檬香氛的清爽暢快香氣。

SUQQU全新潔膚系列

追求光采之美的SUQQU，2023年推出全新潔膚系列，讓肌膚擁有「光采的原動力」。

SUQQU 2023年推出的卸妝新品兩款。

全系列以清新淨透的「柑橘花香木質調」貫穿，採用高級感的天然精油，奢寵日常潔膚時光。

前調：佛手柑、檸檬、文旦。

中調：橙花、苦橙葉、玫瑰。

基調：雪松、琥珀、麝香、香根草。

1.柔肌透亮潔膚油

SUQQU柔肌透亮潔膚油150ml，NT1,620

添加87%美容油成份，將厚重油質與輕盈油質調至完美比例，呈現濃潤清爽質地。可深入毛孔清潔，迅速卸除肌膚髒污。卸後肌膚濕潤而不黏膩。

2.精質柔和潔膚霜

SUQQU精質柔和潔膚霜130g，NT1,620

彷若霜淇淋般的潔膚霜，柔滑質地是透過完美比例乳化水性成份及油性成份而成，抹上肌膚時輕柔化開，迅速融合彩妝。卸後肌膚彷若出現潤澤薄膜，重拾柔軟彈嫩。

DEW金黃潔膚Honey蜜

DEW今年推出卸妝新品，主打「蜂蜜狀」質地，是特別將液態油、甘油及含有界面活性劑的水系成份，以完美配比結合製成蜂蜜般高黏度的潔膚蜜。使用時在融化過程中能緊密服貼毛孔與肌膚紋理，黏附並溶出彩妝、毛孔髒污，並且能快速乳化，輕鬆沖洗乾淨。

DEW金黃潔膚Honey蜜180g，NT900

使用時還會散發人甜馨香氣，淡淡蜂蜜香氣中帶著甜美溫和的牛奶香，最後洗淨時變化為清新綠葉花香。

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。