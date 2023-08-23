請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄–澎湖航線客貨輪「台華輪」營運近34年，末班航次23日下午5時許駛入高雄港，宣告正式除役。大批乘客陸續下船，有民眾特地身穿印有台華輪照片的T恤，向這艘滿載回憶的客貨輪道別。中央社記者洪學廣攝 112年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」今天除役，末班船下午5時許駛入高雄港，236名乘客揮手走下船，有民眾特地身穿印製台華輪照片T恤，滿載回憶告別。

台華輪今天中午12時18分緩緩駛離澎湖馬公港，共搭載236名乘客與43部大小客車出航，台灣航業公司下午5時許在高雄港1號碼頭舉辦「台華輪榮耀34年除役榮退典禮」，迎接駛入高雄港的台華輪。不少民眾特地趕到碼頭拍攝這艘滿載回憶的客貨輪，見證台華輪走入歷史。

台華輪抵達碼頭後，先是船上43部大小客車陸續下船，接著是背著行李的乘客揮手走進碼頭，2名身穿印有台華輪、澎湖輪照片T恤的民眾感性表示，已記不清是第幾次乘坐台華輪，今天特地穿著印有「感謝與再見」、「歡迎與期待」衣服搭乘末班船。

周姓民眾接受媒體聯訪表示，從小到大至少搭過10幾次台華輪，今天搭乘末班船來懷念，衣服上印的「1989~2023」是台華輪營運歷史，對這艘船有很深的感情。

台航總經理仇忠林說，接替台華輪的「澎湖輪」預計9月5日在高雄港舉辦首航典禮，正式投入營運，接替海上客貨疏運服務，期盼能帶動高雄、澎湖兩地觀光。

仇忠林說，台華輪是交通渡輪，澎湖輪則設定為類郵輪，設施空間比台華輪寬敞精緻，且澎湖輪有300個座位，也配備可變模具，出入港操作更靈活，減少廢氣污染跟噪音，並加裝穩定翼平衡船隻，讓旅客更舒適。

航行高雄馬公航線的「台華輪」民國78年9月於日本長崎建造竣工，投入高雄澎湖航線，耗資新台幣7億2000多萬元。船長120公尺、船寬19.30公尺，總噸位8134噸、航速22浬、載客量1150人；由於航行已達34年，船齡老舊逾使用年限，今年9月將由新建的「澎湖輪」取代，結束台澎海上航線任務。（編輯：郭諭儒）1120823

高澎航線客貨輪「台華輪」末班船23日下午順利抵達高雄港，也代表著「台華輪」正式除役、走入歷史；有民眾特地穿上印有台華輪相片的衣服到場道別。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」23日除役，末班船下午5時許駛入高雄港，有民眾特地趕到碼頭拍攝這艘滿載回憶的客貨輪，見證台華輪走入歷史。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

高澎航線客貨輪「台華輪」23日中午最後一航次從馬公港出發，下午5時許抵達高雄港後宣告正式除役，卸下近34年的高澎航線運輸服務。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」23日傍晚完成最後一趟航運任務，正式除役走入歷史。不少民眾特地趕至高雄港碼頭與這艘滿載回憶的客貨輪合影、道別。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

營運近34年的高澎航線客貨輪「台華輪」23日傍晚駛抵高雄港後正式除役，不少民眾到碼頭邊見證台華輪走入歷史，與這艘客貨輪合影留念。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

「台華輪」在民國78年投入高雄往返澎湖的海上客貨輸運服務，營運近34個年頭後將除役，最後一航次船班23日下午順利抵達高雄港，也宣告台華輪正式走入歷史。中央社記者董俊志攝 112年8月23日

營運近34年高澎航線客貨輪「台華輪」23日近傍晚駛入高雄港，完成最後一趟運輸服務，也代表台華輪正式走入歷史，結束台澎海上航線任務。中央社記者董俊志攝 112年8月23日