【中國新聞快報】山西高速隧道內大巴撞牆 5人遇難 多人重傷

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】觀眾朋友好，歡迎收看晚間新聞。中國山西高速路，一個隧道內發生嚴重車禍，至少造成5人遇難，多人重傷。下面來看今天的中國新聞快報。

山西高速隧道內大巴撞牆 5人遇難 多人重傷

8月23日傍晚5點半左右，在山西省忻州市五台縣，滄榆高速鳳凰嶺隧道內，一輛載有31人的大巴車撞牆，一輛紅色大巴車的車頭嚴重受損變形。不少乘客被甩出大巴車，有多人躺在地上，現場慘不忍睹。

當局稱，事故造成5人遇難，3人重傷。實際傷亡人數和事故原因不明。

事發後，周邊高速路口封閉。有民眾在隧道內堵了六個小時。

廣西凌雲縣洪災 房屋被淹 電力中斷

8月23日夜間至24日早上，廣西百色市凌雲縣多個鄉鎮遭遇洪災，河水暴漲，洶湧洪水淹沒了村莊，街道積水，一片汪洋。農田和房屋被淹，許多汽車被沖走，部分地區電力中斷。一些路段出現山體滑坡。傷亡情況目前不明。

日本核污染水排海 大陸多地掀搶鹽潮

在得到聯合國核監督機構的批准後，8月24日下午，日本福島核電站廢水開始排入太平洋。儘管沒有證據顯示，經過處理的核廢水對環境或人類健康造成影響，但在中國大陸，一些民眾陷入恐慌，北京、江浙沿海等多地掀起一波搶鹽潮。

從24日開始，一些超市的食用鹽被搶光，貨架上已空空如也。據悉當天各大電商平臺碘鹽的搜索和成交數據上漲了322%。

在江蘇南通市，一些民眾在大潤發超市搶購食用鹽，貨架上的鹽快被搶空了。

當天晚上，在浙江衢州市，不少民衆在衢州市鹽業公司門口搶鹽。

網友爆料，當天在微博上發表科普文章，稱福島核廢水排放沒那麼可怕。

三小時內就獲得200多萬的點擊量。

但文章隨後被當局刪除。帳號也被封禁。

遼寧大連強拆養殖場 上千養殖戶與警對峙

8月23日，遼寧大連市當局強拆玉兔島周邊海域的海蔘養殖場，遭到養殖戶抵制。當局出動大批海警、保安搶奪海蔘養殖箱，引發巨大民怨，上千養殖戶與海警對峙。

現場民眾：「海警來啦！」

中國又一房企爆雷 超4億美元境外債券到期

中國房企接連爆雷，繼恆大、碧桂圓之後，中國百強房企方圓地產也陷入債務危機，超過4億美元境外債務逾期未還，引發輿論關注。企業預警通平台數據顯示，今年8月21日起，未來一年內，中國289家房企，約9600億元人民幣的債務將到期，中共央企及國企佔80%，業界估計，接下來，中國房企將迎來新一波違約潮。

央視稱詐騙電話號內鬼洩密 網友：是一夥兒的

緬北詐騙越來越猖獗，中共官媒央視節目稱，中國電信運營商內鬼提供8000萬號碼給詐騙集團，包括江蘇、河南和吉林等地的電信運營商。

節目中引述警方的說法，運營商內鬼提供號碼資源，甚至在內部搭建服務器，總共抓獲22個省級運營商內鬼。

對此，吉林電信8月23日公開「闢謠」，稱消息不實，引爆輿論。有網友譏諷：本來就是一夥的，非得說成是內鬼。

中國留學生成詐騙新目標 騙徒會說流利外語

近年來，緬北華人園區涉跨國人口販賣及電訊詐騙的內幕不斷曝光，被困園區的人員動輒捱打受罰甚至被活摘器官的黑幕讓世人震驚。

一名在緬甸生活了近10年的中國商人近日向大陸媒體披露，現在緬北詐騙團夥「流行」的詐騙方式是：先以高薪誘騙他人去到當地，然後再限制被害者的人身自由，再逼迫受害人的家屬拿錢贖人。而海外中國留學生已成為詐騙集團的新目標，騙子還能講一口流利的外語。

新唐人電視台記者趙鳳華、姜迪亞綜合報導

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