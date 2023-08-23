【熱門話題】「東升西降」泡湯？/中共內外交困 習身體亮紅燈？

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】新唐人每日為讀者推薦熱門新聞和視頻節目。

「東升西降」泡湯？習近平：中國永遠是發展中國家

在中國經濟急速衰退之際，習近平8月24日在金磚峰會上稱，中國永遠是發展中國家。此言意味著習早前提出的「東升西降」已經泡湯，專家預測中國將在很長一段時間內無法超越美國。

中共內外交困 找不到出路 習近平身體疑亮紅燈

大紀元專欄作家周曉輝表示，中共政權，正面臨經濟、社會、政治三大領域的難題，尤其是經濟方面的三顆「定時炸彈」。但苦於找不到出路的習近平，壓力不是一般的大。

習近平隨從身分曝光 被南非保鏢「清零」引關注

中共領導人習近平在南非參加金磚國家峰會期間，他的一名隨行人員被南非保鏢強行攔截在門外，習近平只能孤零零一個人走進會場，事件引發外界關注。外傳這名被擋下的隨從，就是長年陪在習近平身邊的貼身英文翻譯孫寧。

中共強制法輪功律師雙備案 被指違法

為阻撓律師為法輪功學員公正辯護，中共要求律師在代理所謂「敏感」案件時需要「雙備案」，甚至「多備案」。對此，有大陸律師表示，這百分之百違法。

普里戈津墜機引熱議 矢板明夫：獨裁者的話不能信

曾發動一日未遂政變的俄羅斯瓦格納集團首腦普里戈津墜機身亡。輿論普遍認為，俄羅斯總統普京最可能是幕後黑手。資深媒體人矢板明夫發文直指，在獨裁國家，獨裁者的話不能信。

李玟生前控訴黑幕 《中國好聲音》宣布停播

華語歌后李玟（CoCo Lee）生前控訴浙江衛視《中國好聲音》賽制不公的種種黑幕的錄音和視頻曝光後，節目引爆巨大爭議和抵制。目前該節目宣布暫停播出。

普里戈津墜機身亡 美國官員：蓄意爆炸造成墜機

俄羅斯僱傭軍瓦格納集團首腦普里戈津已墜機身亡，他曾是俄羅斯總統普京多年的親信。有報導說，這架飛機是被俄羅斯軍用防空導彈擊落；但美國官員指，墜機是由蓄意爆炸造成， 普里戈津很可能是被暗殺。

【新唐人快報】千人計劃替身曝光 專攻頂尖博士 芯片人才

千人計劃替身曝光，竟送房、車、鑽石招募芯片人才；城投債失控！專家警告恐釀類似房地產危機；

中共「千人計劃」改名捲土重來 招攬半導體精英

中共招攬海外高科技人才的「千人計劃」，因爲美國的調查偃旗息鼓。但路透社披露，中共又推出一個「啓明計劃」，偷偷招募人才，涵蓋半導體等「敏感」領域。

川普到案登記後 不到半小時獲保釋

美國前總統川普（特朗普）當地時間8月24日晚在喬治亞州亞特蘭大市投案，在登記後不到半小時獲得保釋。

【中國新聞快報】山西高速隧道內大巴撞牆 5人遇難 多人重傷

山西高速隧道內大巴撞牆 5人遇難 多人重傷；廣西凌雲縣洪災 房屋被淹 電力中斷；日本核污染水排海 大陸多地掀搶鹽潮；遼寧大連強拆養殖場 上千養殖戶與警對峙。

三陽捲土重來 呼吸科人滿為患 北京新冠持續第一

中國各地「三陽」爆發，呼吸科人滿為患。在北京，新冠仍是排名第一的傳染病。

深圳房市也撐不住了 二手高價房暴跌逾4成

中國房企財務危機不斷擴大，房地產市場長時間低迷後，房價開始出現雪崩。連一向抗跌的深圳學區二手高價房，近期的售價也不斷下跌，多數成交價較高峰期下滑超過40%。

【禁聞】專訪李天寶：碧桂園爆雷影響數百個城市

中國地產商碧桂園面臨債務及保交樓危機，境外債券利息無法如期兌付，以及多檔債券暫停交易。日本投行野村證券估計，碧桂園還有100萬套住宅待完工，顯示財務槓桿操作失靈。美國尼爾加拉大學管理學院榮譽教授李天寶接受本台專訪時表示，在中國財務槓桿的問題沒有受到有效的監督。

【新唐人快報】習近平無奈畫面曝光 又一百強房企爆雷

隨從南非被彪形大漢攔截，習近平無奈畫面曝光；慘了！中國又一百強房企暴雷，4億多境外債到期。

文革復辟？ 「共產主義勞動大學」校名復活

近日網傳江西農業大學的校門，已將校名恢復為文革時期的「共產主義勞動大學」。網友熱傳學校將更名，並痛斥文革復辟。該校慌忙「闢謠」。

分析：習近平防政變暗殺 面相、風水透玄機

7月底至8月上旬的北戴河時間，儘管洪水滔天，災民哀號，習近平堅持不肯親自視察華北、東北洪災，許多人猜測他是怕被暗殺。皆因習近平每次出行都有超級安保，只有經過嚴格篩選的「民眾」才能近距離和習互動，這在災區的混亂場合下就做不到了。但習如此重視安保，還另有祕密。

中共禁日本水產品 日料店刺身點單量反而翻倍

8月24日，日本宣布啟動排放經處理的福島核廢水。與國際社會不同，中共對此反應強烈，不僅提出嚴正交涉，而且宣布停止進口日本水產品。但中國民間反應冷淡，日本料理店甚至出現刺身點單量翻倍的情況。

普京評普里戈津：命運複雜 犯過大錯 有才商人

瓦格納首領普里戈津週三墜機身亡。俄羅斯總統普京在週四打破沉默，給出了他對普里戈津的評價。

中共炒作福島核廢水引恐慌 中國民眾搶購食鹽

日本福島核廢水排放事件紛擾多時，24日正式啟動排放。中共官方大肆炒作相關話題，導致中國民眾因擔心海水污染而搶購並囤積食鹽。但實際上，中共所建的核電廠，每年向大海排放的廢水中有害物質含量更高。

日本排放核廢水 中港台應對手法大不同

經國際原經國際原子能機構（IAEA）批准，日本開始排放稀釋的核廢水入海。台灣朝野波瀾不驚。

中國又一家百強房企爆雷 超4億美元境外債到期

中國房企接連爆雷，繼恆大、碧桂圓之後，中國百強房企方圓地產也陷入債務危機，超過4億美元境外債務逾期未還，引起輿論關注。

【神韻早期節目】滿清格格（2016年製作)

【菁英論壇】全球憂遭中國拖累 習隱身謀大清洗

【秦鵬觀察】福島事件燃爆大陸 中共做局

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（責任編輯：李紅）

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