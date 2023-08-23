日本排放核廢水 中港台應對手法大不同

【新唐人北京時間2023年08月24日訊】經國際原子能機構（IAEA）批准，日本開始排放稀釋的核廢水入海。台灣朝野波瀾不驚。中共方面卻為政治需要大肆炒作，港府「跟風」表忠被批應對混亂。

日本宣布自週四（24日）起開始排放核廢水入海。自2011年日本福島第一核電站被海嘯破壞以來，已經積累儲存134萬噸核廢水，預計將在30年內持續排放。 日本首相岸田文雄表示：「今後就算需要數十年的較長時間，作為政府都將負起責任應對，直到處理水處置完畢。」

同屬華人地區的中國、香港及台灣，對此反應各不相同。

台灣反應冷淡

對於日本排放核廢水，台灣方面從官方到民間都未起波瀾。中華民國農業部週三表示，自日本311大地震後，即對沿近海、遠洋漁獲物採樣檢驗，相關指標都合格。

農業部漁業署官員對中央社表示，會持續進行水產品採樣送驗作業，並按風險適時調整採樣件數，以確保漁民權益和民眾食安。

該官員還說，自日本政府110年4月決定將含氚廢水稀釋後排放入海，漁業署今年起增加對漁獲採樣檢驗氚，迄今檢驗130多件，也都合格。

中共官方大肆炒作 大陸民衆反應不一

中共方面則延續此前作風，藉機煽動仇日情緒，但許多中國民衆並不買賬。

中共外交部發言人汪文斌在週三的例行記者會上宣稱，外交部副部長孫衛東已召見日本駐華大使垂秀夫，向日方提出「嚴正交涉」。

汪文斌還以「戰狼」姿態敦促日方「撤銷錯誤決定」，並威脅稱，如果日方「一意孤行」，就要「承擔歷史責任」云云。

垂秀夫則回應稱, 日本不能接受沒有科學根據的指責，要求中方停用「污染水」來描述日本經過多核種去除設備（ALPS）過濾的處理水，並重申排入大海的處理水合乎國際原子能機構的排放標準。

另外，中共海關總署發布公告，自週四起全面暫停進口原產地為日本的所有水產品。上月，海關總署已宣布，禁止進口日本福島附近10個都縣的所有食品。

據中央社報導，大陸各地的日式餐廳被迫調整貨源。

另外，受中共宣傳的蠱惑，許多民衆開始囤積食鹽。陸媒報導稱，週四多個網絡電商平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。

不過，並非所有民衆都相信中共的炒作。據自由亞洲電臺報導，許多民衆根本不關心此事，還有人嘲諷北京當局欺騙輿論。

北京的何女士表示，她身邊的人幾乎從未談到過這一話題，她「都沒聽任何人說過」。北京的張先生則稱，雖然知道這件事，但一般內陸老百姓很少吃海鮮，所以不太關心。

上海的曹先生則認爲，他和身邊的大部分人都不擔心日本核廢水排放。

經常往來中國和日本的曹先生表示，這次日本排放的核廢水中，不能通過多核種去除設備（ALPS）去除的氚，會通過海水稀釋至監管標準值的1/40。他還說，上海附近的秦山核電場僅僅一年的排放量，就超過了日本這次的總排放量。

曹先生表示，日本排放核廢水，首先影響自己周邊海域，然後先到到達夏威夷，再到美國西岸，最後才轉到中國、韓國，人家日本和美國人都不擔心，中國更沒必要擔心。

曹先生還舉例說，福島核電站出事的時候，就有中國人測量了北京的自然放射線濃度，發現北京的基底排放比當時日本福島的輻射高了十倍以上。

日本指責中共採取「雙重標準」

針對中共的攻擊，日本指責中共採取「雙重標準」。日本駐華大使館指出，中共核電廠目前排放廢水的氚含量是福島計劃排放的4至7倍。其中，浙江秦山第三核電廠2020年的氚排放量高達約143貝克，廣東陽江廠達約112兆貝克，福建寧德廠約102兆貝克，遼寧紅沿河廠則約90兆貝克，這四座核電廠排放的氚含量，比台灣、韓國、日本等鄰近國家的排放量高出許多。

根據2017年中共國家核安全局公布的文件，大亞灣核電站六台機組年排放量，僅僅液態氚就是福島計劃年釋放量的10倍，而這份文件也如網友所料，已經被刪除。

另外，中國現存的49座核電機組，同樣將核廢水排入大海，至於究竟每年排放多少核廢水，官方並沒有公開數字。

另據中國網友爆料，在中共炒作「日本核廢水威脅」的同時，大陸知乎網站上所有科普中國氚排放量是日本十倍的回答全部被刪，在微信上發布中國核廢水排量的數據也會被暫時禁言。

港府「跟風」禁日本水產 被指應對混亂

這次「日本核廢水」事件，港府部分跟隨北京禁令，疑似為做出「政治表態」。但這些舉措被質疑邏輯混亂。

港府日前宣布，禁止來自日本10個都縣的水產品進口，但不包括水果等其它食品。

在週三的記者會上，有記者質問，澳門限制旅客從日本帶水產類手信（伴手禮）入境，為什麼香港不禁止港人從日本帶水產類手信回來。

還有記者問，北京的禁令還包括日本水果等農產品，香港是否會跟隨。相關官員直接跳過，避而不答。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：林清）

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