日本福岛第一核电站在周四（8月24日）当地时间12时3分，正式将核处理水排放入太平洋。这项措施长期以来遭到邻国非议，中国随即宣布即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

东京电力公司表示，在第一台废水排放泵启动20分钟后，又启动了另一台废水排放泵，标志着至少会持续30年的争议项目的开始。

日本渔民组织反对将核处理水排入大海的计划，担忧这会进一步损害日本海产品的声誉。中国和韩国的团体也表达反对，使其成为一个政治和外交问题。

中国海关总署周四宣布，为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，自即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上批评日本的所作所为是将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋环境污染者，侵犯各国人民健康权、发展权和环境权，违背自身道义责任和国际法义务。日方将核污染水一排了之，同时也将自己置于国际被告席，必将长期受到国际社会谴责。

日本政府和东电一再重申，为了让核电站退役腾出空间，并防止意外泄漏，必须将水排出。经过处理和稀释的废水比国际标准更安全，而且其对环境的影响将小到可以忽略不计。

美联社报道，澳大利亚阿德莱德大学辐射研究、教育、创新中心主任托尼·胡克（Tony Hooker）为福岛核电站排放的水背书安全性。

他说：“将辐射排放到海洋中是一个非常政治性的问题。我理解人们的担忧，那是因为我们作为科学家还没有以很好的方式解释它，我们需要做更多的教育。”

不过一些科学家表示，水中残留的低剂量放射性的长期影响仍需要被关注。

国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）在周四的一份声明中表示：“作为国际社会的眼睛，国际原子能机构的专家在现场确保排放按计划进行，符合安全标准。 ”

东电执行董事松本纯一表示，为确保安全，周四的排放计划将从小规模开始。东电计划在2024年3月底之前排放31200吨处理后的水。

日本首相岸田文雄先前表示，核处理水排放是必要措施，不能推迟，作为政府都将负起责任应对，直到核处理水处置完毕。

岸田周日匆忙参观了福岛第一核电站，然后与渔业代表会面，并承诺会支持渔民的生计。福岛目前的渔获量仅为灾前的五分之一左右，部分原因是捕鱼数量的下降。

核处理水经过收集后，部分回收作为冷却水，其余部分储存在约1000个储罐中，这些储罐已满至98%，约137万吨。 官员们表示，这些储罐覆盖了工厂的大部分区域，必须腾出空间来建造核电站退役过程所需的新设施。

（此文依据了美联社的报道。）