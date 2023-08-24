近期有关特里顿岛(Triton Island，中国称中建岛)的卫星图像显示了一个新的建筑结构，专家认为这是中国军事扩张的一部分，旨在支持其在南中国海的海洋权利主张。这些图像引发了美国和越南的抗议。

这座岛屿是帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）的一部分，已成为该争议地区的最新热点。

中国声称对帕拉塞尔群岛和附近的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）拥有主权，并一直在扩建该岛链上的军事设施。

越南和台湾也声称西沙群岛和南沙群岛是它们的岛群。他们与美国一起，正在反击中国政府在该地区的海上扩张，这体现在中建岛上快速建设起来的新建筑。

美国之音（VOA）韩语组上周获得的由行星实验室（Planet Labs PBC）公司于8月拍摄的中建岛卫星照片显示，岛上似乎有一条向东延伸的机场长跑道。而在3月份拍摄的照片中则看不到这个结构。

美联社(AP)上周分析了从行星实验室公司获得的卫星照片后，称该结构为一个简易机场，照片上还显示了红色的中国国旗。

该岛长约4000英尺，宽约2000英尺，直到最近仍完全无人居住。

提供情报分析的URSA Space公司高级海事解决方案专家比尔·康罗伊（Bill Conroy）认为，这个建筑结构很可能是一个堤坝，因为根据他的分析，岛上的潮汐波可能高达四英尺。

康罗伊在接受电话采访时说：“人们以为是跑道的那条长长的东西是用来保持这些地方干燥，防止海水侵袭的。我们估计，这个堤坝将填海造地约7万平方米。”

他补充说，在他认为的堤坝南面似乎正在进行更多的施工。

战略与国际研究中心（CSIS）的一份分析报告也称，该建筑结构可能是堤坝，也可能是加高的道路。

斯坦福大学戈耳狄俄斯之结国家安全创新中心（Stanford University's Gordian Knot Center for National Security Innovation）专注于分析中国海上灰色地带战术的“海洋之光”（SeaLight）项目主任雷·鲍威尔（Ray Powell）认为，特里顿岛上的这个新建筑结构一旦完成，可以作为堤坝和道路兼用。

鲍威尔通过电子邮件表示，该建筑结构可以“使中国在那里的小型军事前哨站更具有长期可持续性”。

胡志明市国立大学南中国海争端事务专家黄越（Hoang Viet，译音）说，如果该建筑是简易机场，中国可以在执行南中国海任务时将该岛用作飞机加油站，“特别是从海南到斯普拉特利群岛的长途飞行”。

特里顿岛位于越南和中国岛屿省份海南之间，与两者间距离相等。据美中经济与安全审查委员会（U.S.-China Economic and Security Review Commission）称，这是中国自2013年起在南中国海实施的长期性的岛屿改造项目中的最新一个。

目前，这些改造建设包括在众多岛屿上修建海堤、机场和建筑物等永久设施。尽管中国最初声称这些岛屿建设项目是为了科学研究，但卫星图像显示，这些项目都是军事基础设施。

无论中国是在修建简易机场、堤坝还是道路，专家们都认为，特里顿岛上的这个建筑是中国在帕拉塞尔和斯普拉特利群岛岛链上军事建设的扩展。

威尔逊中心（Wilson Center）研究员、东盟旺客（ASEAN Wonk）每周通讯创办人普拉尚特·帕拉梅斯瓦兰（Prashanth Parameswaran）周一（8月21日）通过电子邮件告诉美国之音：“包括特里顿岛在内的具体岛礁的作用将随着其能力而改变。”

他说：“但从大局来说，这些岛礁集合在一起，允许中国通过各种方式扩大其在南中国海的存在和能力，包括管理、存在、监视和直接胁迫——从基本的直升机停机坪和港口，到能降落轰炸机和飞机的大型简易机场。”

美国国务院发言人周一告诉美国之音韩语组，国务院反对中国在南中国海的权利主张，并呼吁中国政府遵守国际法。由于话题敏感，这名发言人要求匿名。

这名发言人说：“美国明确反对中华人民共和国的非法海洋主张和任何此类干涉。”

这名发言人还说：“中华人民共和国在南中国海有争议的前哨进行填海造地并将其军事化，不惜动用胁迫和恐吓以及其他挑衅行为来强制执行其在南中国海的非法扩张。此类活动破坏了该地区的和平与安全。”

美国一直在南中国海实施航行自由行动以反制中国日益咄咄逼人的举动。美国海军舰艇和飞机的行动旨在维护该地区的和平与安全，反对五角大楼所称的世界各地国家“过度的海洋主张”。

鲍威尔认为，特里顿岛的新建筑“很可能会激怒越南”。相比其他东南亚国家，越南离这座岛屿更近。

中国宣称拥有南中国海90%的海域，而南中国海是世界上交通最繁忙的海域之一，全球三分之一的航舶都要经过这里。中国、台湾、马来西亚、文莱、菲律宾和越南等几乎所有近邻都对南中国海的小岛、浅滩和环礁提出了主权要求。

台湾淡江大学外交与国际关系学系副教授林若雩(Juo-yu Lin)说：“距离中国约250公里的越南是主要目标。”

林若雩通过电子邮件告诉美国之音：“中国人民解放军可以定期监视越南的军事活动。”

在上周四的新闻发布会上，越南外交部发言人范秋恒（Pham Thu Hang）说：“所有未经越南允许在黄沙群岛进行的活动都是对越南主权的侵犯。”越南称帕拉塞尔群岛、也就是中国所说的西沙群岛为黄沙群岛。

她说：“这样的活动将使局势进一步复杂化，并对该地区的和平、稳定和安全、安全、航行和飞越自由造成损害。”

中国在帕拉塞尔群岛的主要基地伍迪岛（中国称永兴岛 ）上部署了喷气式战斗机、巡航导弹和雷达系统，并在包括特里顿岛、金钱岛(Money Island，中国称金银岛)、逼陶尔岛(Pattle Island，中国称珊瑚岛)在内的五个前哨岛上建有直升机停机坪，邓肯岛(Duncan Island,中国称琛航岛)则被用作直升机基地。

中国已在斯普拉特利群岛的三个岛屿上完成了军事设施建设，以加强其在该海域的领土主张，并支持其实现与台湾“和平统一”的野心。

一位不愿透露姓名的台湾外交部发言人周一告诉台湾英文新闻(Taiwan News)，台北“在该地区陆地和相关水域的权利不容质疑”。

中国外交部发言人汪文斌在周一的新闻发布会上指出，“中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权”。

北京所说的“南海诸岛”指的是南中国海的岛群，包括普拉塔斯群岛、帕拉塞尔群岛和斯普拉特利群岛，中国则称为东沙群岛、西沙群岛和南沙群岛。

汪文斌还表示：“中方在本国领土上开展建设活动，中国海警船在中国管辖海域进行维权执法活动，合理合法，无可非议。”

中国海警船最近用水炮攻击了向驻扎在搁浅旧军舰“马德雷山号”（BRP Sierra Madre）上的菲律宾海军陆战队员运送给养的一艘菲律宾船只，以宣示北京对南中国海的第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）的主权主张。

（美国之音记者阮黎对本文有贡献。）