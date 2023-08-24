【8.24役情最前線】港府禁日本水產品入口 被批無科學根據、無邏輯 政府賣地又流標 收益只達預期目標2%？

禁日本水產品禁令欠邏輯

首先，為大家報導一下香港政府對日本水產品入口禁令的相關新聞。

日本政府計劃由今日（24日）開始將處理過的福島核電站廢水分30年排入太平洋。

香港政府昨日（23日）刊憲，由8月24日起禁止來自福島、東京等10個都縣的水產品入口。

然而，有分析指出，這個禁令無科學根據，並且缺乏邏輯。

《自由亞洲電台》翻查資料發現，目前香港向日本進口最多的是珍珠和貝殼類，但它們都來自養殖場培殖。

養殖珍珠的產地主要集中在愛媛縣、長崎和三重縣，而這三個區域都不在港府的禁令範圍內。

而貝殼類海產主要集中在北海道、青森和宮城縣，其中只有宮城被禁止。

時事評論員桑普向《自由亞洲電台》表示，經過處理的福島輻射水已經符合國際標準，他批評港府的禁令是缺乏科學根據。

香港政府選擇禁止一些無太大影響的地方進口海產，對日本的整體影響微不足道。他形容香港政府的表忠是「甩甩漏漏」，想表忠，但做得不夠果斷，既無邏輯又缺乏常識。

有日本餐廳負責人表示，這次的禁令對供貨量影響不大，因為日本的海產大部分來自養殖場，與大海無關。

而香港人最喜愛的三文魚和貝殼類海產，大部分來自挪威、北海道和俄羅斯之間的水域。

然而，香港政府此次的禁令可能污名化了日本食品的形象，給日本餐廳的生意帶來了很大的打擊。

另一家的日式餐廳之負責人，同樣感到擔心。香港政府稱，水質受到污染，進食日本料理有問題。這將導致民眾的飲食不再選擇食用，或者抱持疑慮。

近來正值暑假，許多人紛紛外出旅遊，然而，這也導致了生意的銳減。而且，在這次的禁令實施之後，餐廳的營業狀況可能進一步惡化，預計可能會再下降兩至三成的幅度。餐廳人手、分店數目或需要縮減。

他形容這個禁令是當前經濟低迷下的「雙重打擊」。

而中國大陸方面當然也有類似不合邏輯的情況。

中共海關總署在7月7日宣佈禁止10個日本都縣的產品入口。

一名浙江的食品入口商向台灣《中央社》表示，他有一批鹽由日本入口，明明提供了日本農林水產省的原產地證明。

證明了生產基地不在被禁的10個縣都之內，但是海關表示因為那批產品的公司註冊地址在10個縣都之內，所以不允許入口。

最終他只好銷毀這批鹽，自己承受損失。

其實國際原子能機構今年已經完成了「調查報告」，認為日本排放核處理水符合國際安全標準，對人類和環境的放射影響可以忽略。

因此，有不少網民質疑中共和香港政府是否將問題政治化。

傳鄒幸彤再被關「水飯房」至月底

荒謬的事情真的太多了，不過我們其實要關注一下香港的政治犯。

關注前支聯會主席鄒幸彤情況的Facebook專頁「小彤群抽會」在8月22日發了一篇帖子，說鄒幸彤最近又被送進了俗稱的「水飯房」的獨立囚室，將被單獨囚禁至8月底，原因不明。

帖文說「有一種『法』叫做『佢哋覺得你犯法』」帖文稱，鄒幸彤今年6月和8月分別被送進了「水飯房」一次，而在7月份更是試過兩次。他的朋友開玩笑地叫她「水記女皇」。

在「水飯房」內，鄒幸彤無法閱讀書籍，無法看新聞，也沒有風扇。熱得讓她暈倒，流著汗，感到非常無聊。然而，她在這種情況下竟然看到了一隻活躍的青蛙，不停地跳動。這隻青蛙的跳躍高度等同於十幾隻青蛙的總和，最終它跌落，卻毫髮無傷，繼續跳躍。

翻查資料，在今年的六四34周年，鄒幸彤在獄中絕食了34小時。傳聞因為這樣的行動，她兩次被懲教署關押在「水飯房」。

在7月底，她再次被關押在「水飯房」長達10日。當時，鄒幸彤正計劃對政府提出《願榮光歸香港》禁制令的法律程序，並提出了抗辯。然而，法庭最終以她並非被告為由予以拒絕。

懲教署對媒體的查詢每次都只是回答「不會就個別個案作出評論。」

油柑頭地皮流標

以下這篇新聞，相信政府也不會評論。

早前，只收到一份標書的「港人首置」項目「荃灣油柑頭」住宅地皮，因未達底價而流標。唯一的投標者是「華勵有限公司」，其母公司是「佳明集團控股」。而政府未有透露收到的標書金額。

市場早前預計「油柑頭地皮」的價值約為26至35億。地政總署在昨日（23日）宣布收回該塊地。而房屋局將邀房協承接相關項目，繼續興建港人首次置業項目。

《光傳媒》報導稱，這次是繼今年年初「赤柱環角道豪宅」地皮之後，今年第二幅流標的官地。如果計算市建局和港鐵項目，今年政府相關的地產項目已經有4個流標。

報導又指，《財政預算案》原先預計2023至24年度的賣地收益可達850億元，比上年度實際賣地收入的711億元高20%。然而，至今只賣出一塊地，僅佔目標金額的2%。

在7月初，「會德豐」以17.2億元，即樓面地價每平方呎7千元，投得「堅尼地城西寧街」的住宅地，成為港島區近20年來最便宜的每呎樓面地價。

根據地政總署的網頁，政府計劃在9月底之前再出售兩幅住宅地，分別是「東涌第106B區」土地，以及招標中的「啟德第2A區2號地盤」和「3號地盤」。啟德地皮面積約14萬5千平方呎，截標日期為9月8日。

傳中國西南某省將裁兩成公務員

談完香港市道有多差之後，我們轉談一下中國大陸的地方債務問題。

大陸《財新週刊》在8月21日報導指出，中共中央金融委員會和國務院高層在幾個月之前部署了摸底地方隱性債務的工作。在過去的兩個月內，各個地方政府已經上報了「化解隱性債務風險」的試驗方案。

報導表示，中共認為目前地方債務的形勢整體上可控，但個別地區和機構存在一定風險。監管部門已初步批准最快在下半年發行1萬5千億人民幣的債券，針對壓力較大的省級行政區，比如天津、雲南、陝西、重慶等地，或者可以獲得更多的債券配額。

另外，報導還提到一個獲得較多債券配額的「西南部省份」居然需要將公務員編制縮減兩成。這報導一出，立即引起大陸網民的討論，他們紛紛猜測是哪個「西南部省分」，最多人估計是雲南或者貴州。

因為貴州省會貴陽市財政局在2022年的工作總結報告中公開承認債務形勢嚴峻。而雲南多個縣市在今年4月已經公開表示處理債務出現困難。

有大陸網民感嘆，曾幾何時公務員這份工作是最安穩、福利最好的「鐵飯碗」，而現在居然也要被裁員，反映出大陸經濟前景有幾差。

然而，也有人支持裁減兩成公務員，認為中共政府冗員過多、福利過好，應該要「消消腫」。

中共提供300億 華為建「秘密晶片網絡」

大陸各地政府都出現財困，中共將錢花到哪裡去了呢？

美國媒體《彭博》爆料，「美國半導體產業協會」（SIA）獲得消息，指「華為」正在興建一個全國性的秘密晶片供應鏈。而這個關鍵資金鏈和總部都位於深圳，中共甚至在背後提供了300億美元的資金。

報導稱，「華為」至少已經收購了兩間工廠，並正在興建另外三間工廠。分析指，中共暗地裡搞晶片，意圖明顯是要避開美國制裁，繼續擴大中共發展科技的野心。

SIA估計，中共在大陸會興建至少23間工廠，在2030年前投資超過1,000億美金。到了2029年或2030年，中國大陸可能佔據全球「舊一代半導體」的生產量超過一半。這些產品使用28納米或者45納米技術。

SIA又指，「華為」使用其他公司的名義支援深圳附近的五間工廠。如果這些工廠不寫「華為」的名字，供應商很難知道背後是什麼人。

「美國商務部」轄下的工業及安全局（BIS）回應《彭博》說，正在監察情況，如果有必要，將會採取行動。同時，已經將幾十間大陸企業列入黑名單，除了華為之外，還包括被指是華為同黨的「福建晉華集成電路公司」，以及「鵬芯微集成電路製造公司」。@