中共禁日本海鮮 背後政治意圖被看穿

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】8月24日，日本正式排放福島核電廠的核廢水，中共宣布即日起全面暫停進口日本的水產品。專家表示，中共此舉更像是一種政治姿態，對日本經濟的影響很小。

專家：中共禁日本海鮮 與中美日競爭有關

當地時間24日下午1時03分，日本經國際原子能機構核准，將福島第一核電廠的核廢水排放入海。中共政府則宣布自當天起全面暫停進口日本的水產品，香港也對日本10個都縣的水產品等食品進口發布了禁令。

中共政府稱，對日本的海鮮禁令是出於對「放射性污染風險」的擔憂。穆迪分析公司高級經濟學家斯特凡‧安格里克（Stefan Angrick）對路透社表示，中共此舉的政治和環境意義，大於對日本經濟的影響。

上週，美日韓三國元首舉行了歷史性會晤，反對中共在南海及東海做出的「危險和侵略行為」。三國將定期舉行聯合軍事演習，共同應對危機。中共對美日韓三國合作表示不滿。

報導引述新加坡國立大學的莊嘉伊恩（Chong Ja Ian）的分析，中共對日本祭出海鮮禁令，「似乎是中日競爭的一部分，考慮到東京與華盛頓的密切聯盟關係，中日競爭當然也與中美競爭交織在一起」。

中國是日本最大的海鮮出口市場，其次是香港。2022年日本向中國出口了約871億日元（約43億元人民幣）的海鮮，向香港出口了755億日元（約37億元人民幣）海鮮。

日本東京野村綜合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，2022年日本出口海鮮到中國大陸及香港只占日本總出口的0.17%，對日本經濟的影響微不足道。

頂級海鮮生產商Maruha Nichiro和Nissui的發言人告訴路透社，日本水產品大多供應國內市場，中共海鮮禁令對他們的傷害很小。

對於中共禁止日本海鮮的無理行為，日本首相岸田文雄24日在記者會上表示：「我們已通過外交渠道，要求中國（共）立即解除對日本水產品的進口禁令。我們將強烈敦促中國（共）政府讓專家就福島放水的影響進行科學辯論。」

岸田說：「日本政府將採取一切可能的措施，包括動用東京電力公司的資金和賠償，以使漁業企業不會因經ALPS處理的水排放到海洋而蒙受聲譽損害等損失。」

中共借日本排放核廢水 煽動民族情緒

在中美關係和中日關係持續緊張之際，中共借日本排放核廢水，煽動民族情緒，加大反日宣傳。

8月24日晚間，中國微博熱搜榜50個登榜話題裡，一度逾20個都是熱議日本排放核廢水的，而且不少是由中共官媒主導的。如央視新聞發布動畫，虛擬演示日本核廢水排放4000天後如何在太平洋擴散的，並搭配「觸目驚心！」的煽動文字。

官媒的煽動宣傳，引發中國多地民眾哄搶食鹽。但也有不少頭腦清醒的中國網友嘲諷說：「日本人排放，是污染他們自己，是自我毀滅，你為什麼要阻止它呢？難道你是日本間諜？」

還有人調侃：「日本的核廢水輻射，已經影響我國，大家多注意安全，首批輻射先影響腦子，症狀是搶鹽囤鹽······」

據共同社報導，福島核廢水的排海計劃持續約30年，直到第一核電站反應爐報廢作業結束。那麼日本此次排放的核廢水究竟有沒有危險呢？

法新社報導說，福島核電站排放的廢水經過一種名為「先進液體處理系統」（ALPS）的過濾工藝處理，可以去除水中的大部分放射性物質，但無法去除氚。氚是一種自然存在於海洋中的放射性核素，對輻射影響很小。

國際原子能機構（IAEA）24日表示，對日本第一次排放的核廢水水樣進行分析，氚的含量遠遠低於規定的1,500 Bq/L限值。

而世界衛生組織WHO的飲用水標準，氚的含量上限是10000Bq/L。因此，許多國外政府、媒體都提到，日本排放的核廢水放射性達到飲用水標準。

幾十年來，世界各地的核電站經常向海水中排放氚。日本計劃分30年排放，而中國核電站的氚排放量大約是福島的6.5倍。

對於日本核廢水的安全問題，澳大利亞阿德萊德大學輻射專家托尼-胡克（Tony Hooker）告訴法新社：「我們沒有發現這些做法對環境或健康造成任何影響。」

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/25/a103773214.html