中共炒作福島核廢水引恐慌 中國民眾搶購食鹽

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】日本福島核廢水排放事件紛擾多時，24日正式啟動排放。中共官方大肆炒作相關話題，導致中國民眾因擔心海水污染而搶購並囤積食鹽。但實際上，中共所建的核電廠，每年向大海排放的廢水中有害物質含量更高。

當地時間8月24日下午13點，日本福島第一核電站正式開始將經過無害化處理的核廢水排入大海。此前中共官媒大肆炒作核廢水入海可能帶來危險，引發了部分中國民眾的恐慌情緒。最近兩天，中國部分地區的民眾開始搶購並囤積食鹽。到24日，多地掀起了搶購食用鹽的熱潮。

從網絡上曝光的視頻中可看到，超市中，不少市民成箱成堆買走食鹽，有的超市原本存放食用鹽的貨架上已空空如也。

不僅各地超市紛紛宣告食鹽售罄，連眾多電商平台也紛紛标注，低鈉鹽、無碘鹽均在「補貨中」。江蘇一帶還出現了專門為搶鹽而組建的微信群組。

一位消費者接受陸媒「第一財經」採訪時說：「盒馬的一款低鈉鹽一分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨了。」

電商京東的七鮮超市發布的數據顯示，無碘鹽從22日至今銷量環比增長208%，碘鹽銷量增長149%。24日當天，中國各大電商平台碘鹽的搜索和成交數據更上漲了322%。

由於食鹽銷量在短時間內大增，多家鹽業相關公司的股價也開始飆升。其中，江鹽集團24日漲停，蘇鹽井神、雪天鹽業、中鹽化工等股價也快速跟漲。

海外社交平台X（原推特）上，華人網友「@lsdy1395188」发出的推文寫道：「南京。剛才去超市買蘇打水，怎麼這麼多人？我以為是促銷打折，仔細看，不是，是在搶鹽。」

該網友的推文披露，自己聽超市的工作人員說，這家超市里有一位顧客搶購了整整6大箱鹽。

這位網友接著質疑道：不管哪個國家的核電站是不是都要往海里排這些核廢料？我們在指責別人前，「是不是先要表明自己不排放或者排放的廢料危害更小？」

最後，這位網友一針見血地指出了中共當局這波炒作背後的用意：「樹立敵人，（民眾）罵過了恨過了，發洩過了，就暫時忘記了這個灰暗艱難的世道。」

此前不久，日本駐華大使館公開指責，中國現存的49座核電機組，同樣在將核廢水排入大海。其中，浙江秦山第三核電廠2020年的氚排放量高達約143兆貝克；廣東陽江廠的排放量約為112兆貝克；福建寧德廠約102兆貝克；遼寧紅沿河廠則約90兆貝克。這四座核電廠排放的氚含量，都比台灣、韓國、日本等鄰近國家的排放量高出許多。

此外，中共國家核安全局2017年公布的文件顯示，大亞灣核電站六台機組年排放量，僅僅液態氚就是福島計劃年釋放量的10倍。當然，當這份文件的內容被海外媒體報導後，已經被中共官方刪除。

（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：雲濤）

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