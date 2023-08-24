內房地產爆煲禍及港企 遭拖欠逾十億元佣金 【8.24紀元頭條】共軍核潛艇傳失事 習突缺席金磚峰會

天津多地同時起火 新天地大廈大火沖天 起火原因被指蹊蹺

8月22日下午，天津市南開區新天地大廈突發大火。火勢瞬間竄到高樓上，濃煙瀰漫整座大樓。

當地民眾：我們大樓對面著火了，通天的大火呀。

大樓側面陷入火海，火勢不斷竄出，不斷有燃燒的碎片、殘骸從樓上墜落，場面驚悚。

有火災現場附近的居民表示，當天下午2時44分左右起火，五分鐘後看到整棟樓「全紅了」。還有正在大廈內辦公的人員表示，聽到門外喊讓撤離，一陣濃煙已湧到門口，在生死一刻逃出火海。

目擊者稱，火勢兇猛，大樓很高，很多人可能都來不及逃出，傷亡或許慘重。截至目前，起火原因和傷亡情況不明。

有網易文章披露，當時著火點不只一處，除了新天地大廈，熙悅匯附近倉庫，以及魯能城、時代數碼廣場附近的社區，同時爆發火災，冒出濃煙，遙相呼應，引發質疑，這一切可能不是巧合。

傳共軍核潛艇台海失事全員罹難 台灣國防部：目前無消息證實

中共海軍一艘093型核動力潛艦驚傳失事、全員喪生，多家傳媒爭相報道，但消息的真實性不明。台灣國防部發言人22日表示，目前沒有聽到有關消息可以證實這個情況。

美國海軍潛艦專家薩頓（H I Sutton），21日在社媒「X」發文，稱一艘共軍093型核動力潛艦，在台海附近發生嚴重事故，艦上船員全數罹難。但薩頓也說明，目前還沒有確鑿證據，需謹慎對待。

軍事粉專「Twian ADIZ」當天也發文表示，「經監聽無線電頻道406MHz，不斷收到ELT訊號，已經發送好幾個小時」。稍早他更新消息指出，「西南海域有一艘，南海救112號救援船」。

不過，台灣原能會表示，若核潛艇沉沒將可能同時伴有核子外洩情況，但目前為止，台灣共63個環境輻射監測站，都沒有監測到異常輻射數值，海域輻射背景值也都在正常範圍內。

22日，台灣國防部發言人也表示，國軍透過聯合情監偵手段，綿密且慎重的掌握台海周邊所有海空域動態，到目前為止，無消息證實此事。同時表示，對於社群傳媒流傳的訊息，「沒有其它的評論」。

發文大概10小時後，薩頓刪除了相關帖文。

經傳媒繼續搜索後發現，薩頓所指涉的核潛艦事故的消息來源，可能是早前由郭文貴的同路人「路德社」透過X（Twitter）帳號所放出的。

原中共海軍司令部中校參謀姚誠：093是攻擊性核潛艇，它不可能從台灣海峽走。台灣海峽的深度就50到100米，核潛艇它至少在500米以下才能走。所以這個消息我認為是不可靠的，在台灣海峽是不可靠的。在台灣的東面、在黃海，是有可能出事的，因為最近中共在那邊搞演習嘛。

知名軍事博主周子定：我個人覺得這可能就是一個烏龍，一個假消息的事件可能性比較大。並且核潛艇出事這個事情是非常嚴重的，首先核潛艇出事美國一定能知道，因為美國在整個第一島鏈有很多海底的監聽系統，如果真的發生爆炸之類的事，一般潛艇在水底下出事的話，核反應堆或者動力系統出事可能性會比較大一點，美國肯定有各方面的情況知道。

據了解，共軍093型核潛艦2007年服役，目前擁有9艘。分析認為，核潛艇出事不是小事，如果真的沉沒，中共很難封鎖消息，必然會被傳媒曝光。

姚誠：這個它很多的打撈船，它必須要到出事地點去打撈這個核潛艇，因為各個國家都想撈這個核潛艇。那麼攻擊性核潛艇，它上面有300多人，它不是小事啊，而且造成的核污染是很厲害的。

周子定：到現在這麼大的一個事情，已經過去一天多了，因爲台海是一個非常敏感的地方，不僅涉及到台灣、中國，還有日本、南韓，就是全世界很多船都要走台灣海峽，還涉及到海洋污染的問題，周邊國家涉及非常多，就是說這個事情如果是真的話，它現在的反應不會是這樣的一個反應。

「路德社」帳號則在發出推文數小時後，又改稱「出事海域在西太平洋黃海區域」。

金磚峰會第一天 習近平突然缺席並取消演講 專家稱「不尋常」

8月22日，金磚峰會在南非舉行，中共國家主席習近平、印度總理莫迪、巴西總統魯拉均親自參加。俄羅斯總統普京因受到國際刑事法院逮捕令的限制，由外長拉夫羅夫代為出席。

不過，習近平原定22日出席一個工商論壇並發表談話，卻意外沒現身，而由中共商務部部長王文濤代讀了習近平寫的一份聲明，其中指責「有的國家」封鎖「新興市場國家」。

中國商務部部長王文濤：對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓。

稍早，習近平曾出席南非總統舉辦的午餐會，但卻缺席關鍵的論壇，其原因不詳，中方也未做出任何解釋說明。

不過，值得一提的是，中共外交部發言人華春瑩在社群傳媒發文稱，「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話」。但附上的照片沒有習近平身影的。

分析指出，作為外交部發言人華春瑩肯定是知道習近平缺席了論壇，卻謊稱習近平出席了會議，還特意以一張看不到金磚五國首腦的圖片示人，暗示習近平缺席論壇的背後，發生了突發事故，其實情一定「極不尋常」。

時事評論員唐靖遠：習近平突然的缺席我們可能認為他有兩種因素造成。一種是可能是他的這個健康出現了這個臨時性的突發性的問題，那麼另外一種就是有可能在他的國內可能出現了某種就是緊急的重大的事態，必須得要他去集中精力去進行處理，否則的話一般情況下不會說是出現這種突然缺席的。

《彭博》報道，在缺席論壇後，習近平當天晚間卻又和巴西、印度領導人，及俄羅斯外長參與一場晚宴。分析指，該報道基本可以排除習近平因身體突發狀況而缺席論壇，到底發生了甚麼「急事」令習近平最後一刻缺席論壇呢？引發各種質疑。

美國之音整理了多位中國問題專家對該事件的評論，包括美智囊戰略與國際研究中心(CSIS)研究員賀博然(Brian Hart)、德國馬歇爾基金會（GMF）印太項目主任葛來儀(Bonnie Glaser)都於「X」發文表示質疑。

約翰霍普京斯大學政治經濟學教授孔誥烽(Ho-fung Hung)更寫道現今中國「奇怪的事情發生卻沒有解釋，已經是常態了。」

中國房地產爆煲禍及港企 遭拖欠逾十億元佣金

中國房地產爆煲的影響外溢，已影響香港的企業和股市。近日，中原地產創辦人施永青在接受自由亞洲電台採訪時證實，被多間中資開發商拖欠銷售物業的佣金，涉及金額高達十億元人民幣，佔去年佣金收入的近三分之一，令公司「嚴重受影響」。施永青批評中國政府只顧要求內房全力「保交樓」，地產代理卻受欺凌。原本「唱好」中國房市今年疫後反彈的施永青稱，近月早已「轉軚」睇淡後市，更指內地營商環境比以往惡劣。

中原集團日前證實，旗下內地房地產中介公司「深圳中原」，遭至少6間大型內房企業拖欠逾10億元人民幣佣金，包括宣布展開債務重組的恒大、佳兆業、世茂、龍光集團等。目前逾半數已展開法律程序，董事局成立「重大項目追佣跟進專案組」，並向有需要的員工發放撫恤金。

施永青說：大陸發展商之前盡一切能力增加土地儲備，其中一個招數就是「拖數」，故建築商、代理商、家電、廣告商、服務供應商、材料供應商都收不到錢，我們（集團）屬於嚴重受影響的一批。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，10億元佣金對中原地產來說不是小數目，但相信不會影響公司運作，只會影響業績表現。他又說，像恒大等龍頭企業一定拖欠大批供應商的債務未償還，若港資佔大多數，可能影響香港的經濟。

據中原集團去年業績，全年佣金約29億港元，今次「深圳中原」被「拖數」的金額已佔當中近三分一。創辦人施永青對自由亞洲電台稱，單計恒大就拖欠至少2億元，透露被「拖數」的不只深圳，武漢、廣州等各大城市都有。對於內地處理房企欠債的政策，他批評當局只顧要求內房全力「保交樓」，而內房曾想「以房抵佣」，但根本不可行。

施永青說：他們想欠錢不給，（當局）只想保交樓，維護社會平穩和買家，但我們有很多員工靠佣金收入，被拖欠的佣金少則2、3年，多則5、6年。而且不只一、兩個開發商拖佣，而是整個模式都是靠拖佣、拖欠費用，以周轉資金減少利息。代理人經常受欺負，在那制度下保障不了代理人的利益。

他指出，當商業環境不受保障就會減少投資意願，拖慢經濟復甦。而中國內房債務危機持續，集團代理和推銷業務遍及中國30多個城市，除了受牽連拖佣，去年中國整體生意額損失逾一半，員工由高峰期的5萬人，迄今已縮減至約1萬人。

熟悉中港歷史和政情的作家陶傑對自由亞洲電台表示，香港過去20年的經濟發展太依賴中國，當中國經濟出問題時，一批愛國港商會首當其衝。

作家陶傑：中國已經沒辦法創造這個大量的熱錢利潤，中國不好了，香港怎會好呢？包括施老闆在內，有很多香港親中愛國的人士，一直在歡呼歌頌將來中國要改寫世界秩序，他們相信這個夢想，結果沒想到出現了今天這個（地產爆煲的）局面，只能說他們其實不是太了解中國。

財經評論人顏寶剛表示，香港在回歸後，一直能發揮爲中國招商引資的功能，但融資功能在2019年後有明顯改變。他還說，近年，大量大陸企業到香港上市融資（IPO），目前，股票市場也反映香港已離不開中國的問題，因爲中資已佔香港股市成份高達8成，受碧桂園等爆煲和中國經濟數據差影響，使港股也跌跌不休。@