【新唐人快報】陪習出席峰會 蔡奇神情異常？

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】 觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。今天是美東時間8月25號星期五，訂閱新唐人，了解最新要聞。

中共總書記習近平本週訪問南非，意外頻發，現場畫面曝光後，引發關注。

現場畫面顯示，在金磚峰會第二天，習近平的隨從在會場外，遭到南非工作人員的強行阻攔，被拒之門外。

習近平的隨從是誰呢？多方消息指，這名隨從是習近平的英文翻譯孫寧。

公開資料顯示，習近平上任後，無論是習近平出訪國外，或者會見外賓時，幾乎都由孫寧擔任翻譯。但這次的南非之行，孫寧為何被攔截，官方沒有給出說明。

根據現場畫面可見，在峰會公開場合，習近平面露疲態，神情憔悴，尤其在應對意外事件上也顯得相當遲緩。

另外不同尋常的是，習近平出席金磚峰會國家領導人會談時，陪同習近平出訪的中辦主任蔡奇，當時正坐在習近平身後，更是表情木然，臉皮緊繃，顯得非常緊張。

現任中共政治局常委中排名第5的蔡奇，一人身兼多職，負責國安、思想和宣傳工作，陪同習近平出席國內外各種場合，並負責習近平的安保等事宜。

習近平出席金磚峰會期間，意外「隱身」更是引發猜測。

在8月22號晚間的金磚峰會商業論壇上，習近平意外缺席，並取消了原定的演講，改由中共商務部部長王文濤代替發言，引發輿論猜測。

習近平到底是身體出了問題，還是國內出了什麼大事呢？

中共官方至今沒有解釋習近平缺席的原因，官媒報導也隻字未提王文濤代替講話一事。23號，面對記者的追問，中共外交部發言人汪文斌也避談此事。

習近平為何缺席論壇演講，至今仍是謎。

而在8月份整個上半月，習近平一直隱身。對於習近平常常「隱身」，時政評論員鐘原在大紀元撰文表示，這與習近平擔心自己的安全，擔心暗殺和政變有關係。

【中共炒作福島核廢水 被指背後有政治目的】

再來關注，8月24號，日本福島開始排放經處理過的核廢水，中共藉機炒作，並宣布停止進口日本水產品，引發許多民眾恐慌，瘋狂搶購食鹽囤積。

網傳視頻顯示，超市裡成箱成堆的食鹽被搶購，存放食用鹽的貨架已被搶購一空，天貓、京東等網購平台也同樣缺貨。

中國民眾表示，當局在宣傳這個新聞輿論，導致大眾在搶購食鹽，因為民眾不能翻牆看到真實新聞。

大陸民眾認為，其實中國的食品安全問題，比福島核廢水排放更值得關注。

日本駐華大使館不久前發文稱，中國現存的49座核電機組，也要將核廢水排入大海。據中共官方資料，大亞灣核電站六台機組年排放量，僅液態氚就是福島計劃年釋放量的10倍，經海外媒體報導後，中共官方資料已被刪除。

其實，日本是得到聯合國核監督機構的批准後，才啟動排洩計畫。

那麼，中共為何炒作福島核廢水，其背後的目的是什麼呢？

《北京之春》雜志榮譽主編胡平對大紀元表示，中共有煽動反日的成分。如果大家講科學，尊重科學，就應該知道這本來不是一個問題。可是中共依然大作文章，煽動起這種狹隘的、排外的民族主義。

網傳視頻顯示，8月24號晚，江西南昌，有大陸民眾在八一廣場上抗議日本排放核廢水。一名青年揮著中共血旗，在人群前邊喊口號要「打倒日本」。

最近兩天，中國網上有大批人號召抵制日本貨品。中共官媒更是熱報「日本核污染水排海 民眾忍無可忍」文章。

旅澳學者袁紅冰對大紀元表示，中共炒作日本核廢水排放的政治目的非常明確，就是針對日本在台海問題上的站隊。中共通過煽動民族主義的情緒，來反制日本和台灣的政治經濟和文化交流的關係。

袁紅冰認為，現在中國大陸網上或線下的反日抗議，實際上都是中共導演的政治鬧劇。

【深圳房市也撐不住了 二手高價房暴跌逾4成】

再來關注，隨著中國經濟下滑，房地產市場長時間陷入低迷後，房價出現雪崩，連深圳房市也撐不住了。

據中國財新網報導，深圳核心區域二手高價房，在過去兩年是「為數不多的抗跌物業」，但今年下半年以來，也進入暴跌通道，跌幅幾近「腰斬」。

另外，從今年7月份以來，位於深圳西部的前海、深圳灣和寶安中心區的豪宅，無論是總價還是單價，與高點相比均下跌超過了四成。

據房屋中介高管透露，在2020年房市高峰期，深圳熱門的頂級豪宅區深圳灣的屋主惜售，當時掛牌出售的數量大約在100間，但如今該區掛牌出售的二手豪宅已大增至500多間。

事實上，深圳不僅學區高價房及豪宅二手房的房價大跌，商務公寓新建樓盤的銷售也十分艱難。

每日經濟新聞網曾報導，目前深圳的商務公寓市場存在明顯的滯銷情況，有項目開盤4個月僅網簽3套，也有項目選擇直接大幅降價開賣，甚至還有樓盤開出過高達15%的渠道佣金。

外界認為，深圳正影射出中國目前房市的真實現狀。最近，碧桂園等多家中國房企巨頭接連爆雷，而陷入財政困境的中共當局根本無力施救，中國房地產行業危機越來越嚴峻。

那麼，導致這一切的背後原因是什麼呢？

《紐約時報》報導說，當前中國的房地產危機，是政府自己一手造成的。

監管機構允許開發商大肆舉債，為幾十年來不惜一切代價的增長戰略提供資金。然後他們在2020年突然大舉干預，以防止房地產泡沫，阻止廉價資金流向中國最大的房地產公司，導致許多公司出現現金短缺。一家又一家的公司因無力支付帳單而開始倒閉。

《華爾街日報》分析指，對中國房企而言，最痛苦時刻或許還沒有到來。

【逃離大陸股市 外資8月份拋售潮創紀錄】

再來關注，由於擔心中國房地產市場爆雷蔓延到金融領域，自8月份開始，外國投資者開始大舉拋售中國股票，拋售的股票數量創下紀錄。

據《日經亞洲》報導，Wind數據顯示，外國投資者已通過「滬港通」和「深港通」，凈賣出了總計98億美元A股，這是自2014年11月開通交易通道以來，單月的最大賣出金額。

報導說，按市值計算，外國投資者持有不到10%的A股比例，但因為他們購買的是滬深300指數中權重最高的股票，比如白酒、醫藥和新能源等行業的超級大盤股，所以他們的拋售也會對股市走勢產生重大影響。自7月31號收盤以來，追蹤深圳和上海股市的滬深300指數已下跌7.2%。

為平穩股市，減少焦慮，8月18號，中共證監會宣布考慮延長A股交易時間，同時「指示共同基金經理，加大力度購買自己的股票產品」。

易方達基金、嘉實基金、華夏基金和匯添富基金等多家中國頂級資產管理公司，相繼宣布將分別斥資購買自有基金。但這些公告並沒有在市場產生一些預期的提振效果。

【川普突然回歸 原推特平台沸騰】

再來關注，美國前總統川普週四在喬州就選舉案出庭應訊，隨後川普在過去稱為推特的X平台，上傳了他拍攝的警方檔案照。

這則訊息象徵著川普重返推特平台，這也是川普在2021年1月以來，重新在這個平台發布消息。

帖子發布後僅5個小時，就獲得了超過6100萬的閱讀量，勢頭不亞於當年。

那麼，川普的喬州選舉案又是怎麼回事呢？

這位美國前總統被指控，在2020年大選失敗後，試圖改變喬治亞州的選舉結果，因而被起訴。

不過，週四，川普已與富爾頓郡地方檢察官達成協議，交付20萬美元保釋金後獲得保釋。

川普在2020年美國總統選舉之後，截至目前，他已經遭到四項刑事起訴。

川普譴責說，所有對他的指控都是出於政治動機，意在干擾他參加2024年總統選舉。

【小心被當成間諜 台灣公布赴中國7大禁忌】

最後再來關注，由於中共掀起「反間諜」運動，台灣陸委會週四提醒，台灣民眾前往中國後，不要詢問青年失業率等敏感數據，以免被扣上「刺探情報」的帽子。

中央社報導，台灣陸委會發言人詹志宏8月24號在例行記者會上表示，之前已有台灣民眾在中國遭到不友善對待，因此再次提醒台灣民眾，前往中國應該注意的七大禁忌。

包括：中國青年失業率、土地開發商購地數量與金額、外匯資產數字、債券交易相關數據、COVID-19死亡人數、政治人物及中共官員個人背景資料等，另外，不要批評中共的相關政策。

另外，陸委會還建議民眾前往中國前，注意手機、個人電腦等隨身用品，是否存有可能構成被中共相關機關搜查、沒收和入罪的內容。

今年7月1號，中共新修定的《反間諜法》正式生效，當局大肆宣傳「抓間諜」，海歸人士和中國網民等，被列為重點防範和打擊對象。

中共當局任意擴大對間諜行為的解釋範圍，令國際社會擔憂。不只台灣，美國也建議公民考慮前往中國大陸的風險，許多在華外企則紛紛撤離，來華的外國遊客也大幅減少。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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