【拍案驚奇】中共下令要「後繼有人」4人受關注

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】大家好，歡迎收看《新聞拍案驚奇》，我是大宇。

今日焦點：共和黨首場辯論 拉馬斯瓦米成川普2號 川普收視超兩億；習怕死未發言 越來越「深居簡出」 共媒及外交部重複謊言；中共新動作 狠抓「後繼有人」工作 4個「75後」受矚；普京「哀悼」普里戈津 飛機上有炸藥？中共「抗議」 中國人瘋搶鹽 行家解讀日本排核水】

【共和黨首場辯論 拉馬斯瓦米成川普2號 川普收視超兩億】

共和黨總統參選人的2024大選首場電視辯論已經結束，在8月23日晚的八名參與者中，表現最亮眼的是印度企業家維韋克‧拉馬斯瓦米（Vivek G. Ramaswamy）。他在很多問題上跟川普有著相似的立場，而且與其他參與者跟川普若即若離的表態相比，拉馬斯瓦米對川普表現得更為友好。雖然川普沒有參加當晚辯論，理由是自己太知名了，過往政績太突出了，美國人都知道他了，沒必要去了，但是他仍然是隱形參與者，因為的確，他在共和黨選民中的支持度，是鶴立雞群的，而且他現在官司纏身。對於他的一些爭議的表態，也是辯論環節中必不可少的，這使得川普即便不在現場，也必須成為這些共和黨總統參選者的一個重要話題。因此，現在還有另一種半調侃的說法，說這些參與辯論的參選人，其實是在競爭川普的副位。因為川普支持度真的太高了，其他人目前還沒有能抗衡的。

拉馬斯瓦米在辯論會上的主要觀點包括：說川普是21世紀最好的總統，會在當選後赦免對川普的指控，不支持美國最新一輪的對烏克蘭的資金援助，說要把這筆錢拿來保護美國自己的南部邊境，並明確提出蘇聯不存在了，呼籲美國人不要再沉湎於那種東歐及前蘇聯的鐵幕恐懼症，中共是更大的威脅。等等，他的發言得到一輪又一輪的觀眾吶喊歡呼，風頭蓋過了德州州長德桑蒂斯。如果川普不參選，那麼拉馬斯瓦米很可能成為角逐共和黨總統提名人的一匹有力的黑馬。

拉馬斯瓦米還在23日辯論後發布一則推文，清楚陳述自己的關鍵立場，包括：上帝真實存在、只有兩個性別、人類繁榮需要化石能源、反向種族歧視也是歧視、還有《美國憲法》是自由的最強力保證等等。這些觀點，都是在美國共和黨選民中，受歡迎的。

而當晚最火爆的一幕，是拉馬斯瓦米說，自己是當晚辯論台上，唯一不是被付錢收買的參選者。

然而，23日的「頂流」參選者，仍然是川普，只不過他不在辯論會現場，而是在塔克卡爾森的提前錄製好的專訪中現身，也是在辯論會當晚播出，截至目前，已經有超過2億4000萬的瀏覽量，相當驚人！雖然在華人群體中，川普的影響力似乎與2020年時相比，減少許多，但是在美國人中間，仍然保持著相當大的可見度。

他在這次專訪中回應了外界關心的幾個關鍵問題，包括是否認為美國左右兩派的衝突會導致公開衝突、甚至內戰，川普對此不以為然，認為民主黨中也有很多很棒的人，美國大多數人都很好，但是不懈努力攻擊他的那些人，被暴露後就會垮台，他不認為美國目前有什麼迫在眉睫的矛盾，會觸發更嚴重的衝突。而塔克卡爾森也問了一個關鍵問題，就是川普是否擔心自己被暗殺，川普沒有直接回答是與不是，只是說那些搞他的人「病」得很厲害，他們的企圖會被大多數美國人看穿。

這是給大家梳理一下8月23日晚，美國這邊的一個熱點，這也象徵著2024大選季已經來開帷幕了。

那我在這裡順便說個事，就是美東時間的8月26日，星期六，在加拿大首都渥太華，有「新世紀影視」的電影《演員夢》的首映活動，看了電影之後，大家能跟電影的主創團隊見面，還有合影的機會。現在還可以網絡購票，如果您住在渥太華，或者是想要去參加活動的觀眾，可以點擊我在今天影片下方置頂留言區的鏈接。渥太華的這個活動，沒準我們還能「人為偶遇」一下。

【習怕死未發言 越來越「深居簡出」 共媒及外交部重複謊言】

好，那我們剛才提到，塔克卡爾森有問到川普，是不是怕被暗殺。這個問題實際上很容易讓人想到現在世界上的另一個政治人物。沒錯，就是習近平。我們昨天的節目已經詳細跟大家說了，習近平在南非22日的會議上，沒出來發言，而是派商務部長王文濤代為讀稿，不是別的原因，就是因為他怕死，怕被暗殺，所以才不敢出來。

可笑的是，中共內部口徑一致，在宣傳中仍是說，習近平在22日的金磚會議上講話，這是不符合事實的。在外交部會議上，外媒記者問習近平為什麼不自己去發言，發生了什麼，外交部發言人汪公公停了足有26秒，在那翻自己帶著的文件，翻來翻去，最後說了句，習近平發表什麼什麼致辭。沒有正面回答，只是重複了謊言。此後記者再追問，汪公公就說：我回答了這個問題了啊。完全不提習近平沒有親自去發言的事。

其實，習現在被權力這個東西綑綁得越來越緊，他也就更擔心自己的安危，之前《南華早報》報導說，習近平在第三任期之後，開始放權，有意讓手下親信去做更多的事。

但是從這個角度看，也不是這麼回事，其實就是習近平擔心自己的生命安危，深居簡出，因此減少了參加公開會議、出席公開場合的次數，轉而有些會議啊、場合啊，讓親信代勞。

【中共高層最信命數 另有古老預言：白頭變作赤頭人】

為什麼呢？習近平自己看了很多有關他的預言，而且他非常在意這些預言。您可能覺得，共產黨官員不都是唯物的嗎，錯！他們最信這些，他不讓人們信，但他們自己可相信得很。就像毛澤東聽了高人的話，知道8341這個數字對自己很重要，所以把貼身衛隊都編號為8341，但最後人們才知道，這個數字是隱含了毛的命中定數：活到83歲，執政41年。

中共官員做很多事，都非常講究風水，要查吉凶，甚至拜鬼、找狐仙，這都是共產黨官員幹的事。當然也有信不同的東西的。習近平就很看重那些預言。

我們昨天節目跟大家著重介紹了《鐵板圖》，這個被歷代都當作禁書的預言中，用一張圖揭示了中共只能傳五代，圖中以四隻黑鳥寓意前四代黨魁：毛鄧江胡，都飛過了高高山崗，只有最後一隻白色羽毛的鳥，撞死在山上，沒飛過去，而習字的正體寫法就是「白羽」二字的組合，預言習近平會死在任上，而且是自己撞死的。說明習近平極端保黨是自己作死，下場慘烈。

其實還有別的預言，習近平也知道，比如有名的《推背圖》。當中第46像的「讖」寫道：黯黯陰霾，殺不用刀。萬人不死，一人難逃。這一像還配有一段「頌」文，寫的是：有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮。

對這一像的解讀，紛繁複雜，但有兩點就是一致的。第一，這一像是還沒發生的事件，是將要發生的，跟中國的當權者有關；第二，當權者可能要死於宮廷政變。不管怎麼解讀推背圖的這段預言，這兩點幾乎是一致的。對於第二點，有的解讀認為，可能是一個年紀比較大的軍人，最後結果了習近平。

習近平自己看過這些預言，所以他對貼身保護自己，也是如果想造反，最容易傷到自己的中央警衛局，還有其它武警、軍隊等等這些掌握武力的機構，不斷調換負責人。因為習近平知道，這預言所指的，可能造反的，恰恰是自己的身邊人。

其實還有個預言叫《諸葛武侯乩文》，有些描述跟推背圖很像。寫道：稱雄東土日已終，物歸原主非其事。三教聖人同住世，群魔妖怪豈能逃。宮中仗劍除奸佞，白頭變作赤頭人。

其中最後一句，就是跟推背圖的頌文很像，而且，有點恐怖，說「宮中仗劍除奸佞，白頭變作赤頭人。」作為當權者，看了這句一定是不寒而慄的。對軍人的防備，那一定是變本加厲。

再加上，民間的那些「毛燈江湖熄」、「江胡習無」等等預言，都令習近平對自己的小命異常擔心。因為所有預言一致在說，習近平後面沒人了，他就是中共最後一個領導人，而且會死於政變，別人不害怕，他自己能不害怕嗎？所以習近平常常無故缺席很多公開場合，而且每次出行，安保陣仗，都誇張得嚇人。相當怕死。

【港台命理師解讀習近平面相：心狠手辣 後有大難】

台灣還有一位命理師，叫周映君，去年在台灣的電視節目《新聞挖挖哇》中，還解讀過習近平的面相，說他眉毛稀疏，被稱為「眉淡」，啊哼，你們別想歪了啊！術語就叫「眉淡」，眉毛的眉，「眉淡」的淡。周映君說這種人跟所有人緣分都淡薄，他只愛自己，不愛別人，別人如何他不管，所以做起事來會心狠手辣，管你是誰，都敢弄。

周映君也提到說，習近平假如接下去權力還能延續，交班之際也會是異常凶險的。也有別的命理學家，比如香港的「丘智偉」，就說習近平未來某一刻會命運轉衰，身體會變差，也會有手下造反之憂。

所以呢，習近平還想掙扎一下，想試圖避免這些事的發生。除了加強安保，並不斷調換警衛、警察、軍中的將領之外，現在又有一個新動作。

【中共新動作 狠抓「後繼有人」工作 4個「75後」受矚】

8月22日，中共人民網還有共黨新聞網等官媒，齊齊發布了中辦主任蔡奇，在今年6月份的全國組織工作會議上的講話全文，這個會議是五年一次，足見其份量，而在會上，蔡奇有一個很重要的指示。

蔡奇說當局目前有一個重要任務，就是要抓「後繼有人」，他說「要抓好後繼有人這個根本大計」，重視基層一線，健全培養選拔年輕幹部的機制，還要把年輕幹部放到基層和艱苦地區多鍛煉。

蔡奇著重強調，那些所謂「自我設計」的接班人絕對不要，要的是對習近平忠誠的、由上級來選拔的人才，從他的講話中看，是特別著意找「年輕人」來接班。

大陸搜狐網在今年7月報導了4個，受到關注的「75後」中共省級黨委常委人選，分別是中共西藏區黨委常委、區政府黨組副書記「任維」；甘肅省常委、蘭州市委書記張曉強；新疆黨委常委、統戰部部長伊力扎提‧艾合買提江；安徽省委常委、副省長張紅文。這四個人晉升速度都很快，被認為是已經被中共列入了考察梯隊。

也就是說，預言中講習是中共最後的領導人，中共將後繼無人，所以中共高層現在開始明確強調，要抓「後繼有人」，這是原話，蔡奇說的就是要「後繼有人」。這種提法很怪，找人接班就找嘛，談什麼後繼有人，其實他們是針對「後繼無人」那個「心病」，提出來的口號。要中共後繼有人。

而我們也看到了，不只是習近平，任何獨裁者都是「權力」的奴隸，為了保權、保命，他們不惜一切代價。在他們眼中，也沒什麼絕對的親信，任何人，威脅到自己權力，都會被幹掉。

【普京「哀悼」普里戈津 飛機上有炸藥？俄拋出「嫌疑人」】

23日發生的「普裡戈津」墜機一事，就是一個現實版的寫照。沒有人會懷疑普京與這件事的干係，但普京自己當然不會直接承認，這是他授意手下幹的。

普京在23日，墜機剛發生後不久，於自己所在的一場音樂會上，帶著現場人員集體起立默哀一分鐘。而後在24日首次就這起事件發表談話，他說自己認識普里戈津很久了，1990年代初就認識他。他說普裡戈津是個命運多舛的人，犯過嚴重的錯誤，也取得過成果，他肯定了普里戈津帶領瓦格納在俄烏戰場上的貢獻，向所有遇難者家屬表示哀悼，說這是一場悲劇。還說俄羅斯調查委員會正在調查這起事件，但說需要一段時間。

對於普京的這段講話，想必很多人不買帳，有種「貓哭耗子」的意味。而與俄羅斯政府安全部門有關的媒體平台，還真的大模大樣宣布，找出了一個與普里戈津墜機的有關的嫌疑人，是曾做過普里戈津私人飛行員的「斯捷潘諾夫」，他因為普里戈津而受到牽連，被美國制裁。目前俄方正在調查這個人，已經說這個人跟普里戈津墜毀的飛機，在起飛前接觸過。

而俄羅斯的一間網站則說，飛機墜毀原因之一，是因為飛機上被放置了炸藥，在底盤艙內。飛機起飛後，炸彈爆炸，導致機翼撕裂，擊中穩定器，導致飛機仍在上升過程中，就墜毀了。當時由於機艙內的壓力急遽減少，機上乘坐人員其實已經失去了知覺，包括普里戈津。就算飛行員還有意識，但飛機機翼沒了，他們也「無力回天」。

先前有兩名匿名美國官員向路透社說，普里戈津的飛機可能是被俄羅斯境內的地對空飛彈擊落，不過，美國國防部發言人賴德，則在24日公開指出，這個報導「不正確」，但也沒說飛機墜毀的真實原因，只是說，相信普里戈津已死。

【中共「抗議」 中國人瘋搶鹽 行家解讀日本排核水】

這是一起國際關注的大事件，但是在中國大陸，卻比不上日本排放「核處理水」的話題，受到的關注更多。因為這件事被中共官方拿來大肆炒作，甚至讓中國人以為，大海要被污染了，以後食用的「鹽」都會有問題，因此在國內各地都出現了排隊搶鹽的景象。同時，中共還對日本水產品進口下達了禁令。

而中共當局宣傳此事，不可否認有炒作之嫌，至少官媒在報導上，比對於國內任何災害都來得興奮。這樣做的目的，跟過往一樣：第一，不斷宣傳反美、反日，以煽動民族主義，中共當權者從中可以獲取短暫的增加「政權合法性」的自我安慰感；第二，正值國內洪水剛剛氾濫、又經濟蕭條，剛好有再拿日本來轉移一下視線。但這問題的關鍵在於，日本排放廢水，到底應不應該這麼緊張？咱們長話短說。

這起事件源於2011年3月11日發生在福島區域的大地震，當時，地震引發的海嘯重創了福島核電站的「爐心」，造成爐心熔毀，必須灌水降溫，因此產生大量核污水，產生如何處置這些污水的問題。

日本後來決定，通過淨化，把這些水直接排進海裡，被稱為「核處理水」。而核處理水中的很多物質，是可以被過濾掉的，只是當中的放射性同位素「氚」，難以去除，這種東西人體吸入多了可以致癌。

所以世界衛生組織規定，核處理水要能達到飲用的程度，其中「氚」的含量，應該在每公升1萬貝克，「貝克」是放射性活度的單位，每秒有一個原子衰變，就被稱為一貝克，代表了放射源在一個時刻內的放射性活度，也就是輻射放出量的強度，數值越高危害越大。而放射源的貝克值，因為自然衰變的作用，會隨著時間變得越來越小。

那麼世衛規定每公升能達到飲用標準的核處理水中，「氚」含量是一萬貝克。根據公開報導，福島排放的核處理水，每公升氚含量是低於1500貝克，而在8月24日，實際排放後的氚濃度僅為每公升43到63貝克。

還有一個衡量放射物質對生物影響程度的單位，叫「西弗」。國際放射防護委員會（ICRP）定的標準是，一般人，每年接到的放射線劑量上限是1毫西弗，福島排放的核處理水，約在五十分之一萬到三分之一萬西弗之間。

有一個知名博主叫「李劍芒」，他8月24日發表了一篇解說文章，說自己在中國原子能研究院工作八年，在荷蘭能源研究中心核能部工作五年，按他的經驗，他做出了如下解讀。

福島排放的核處理水，其實就是核冷卻水，直接經過核反應堆堆芯的冷卻水，含固體反射物質，是不能直接排到大海的，沒有經過堆芯的二級冷卻水是能排放的，但也含有微量放射性，主要是裡面形成了「氚」這種放射性物質，但稀釋處理後，還是可以安全排放進大海的。

不過不幸的是，日本要排放的，是一級冷卻水，是經過堆芯的，那他們怎麼排放的呢？就是要先過濾，過濾後變成二級冷卻水，再稀釋。而目前福島儲存的全部冷卻水，氚當量是不到900T貝克，按照30年等量排放，每年排入大海的不到30T貝克，而中共的核安全局，給中國大亞灣核電站規定的年排放上限是225T貝克，是福島目前的將近8倍！

而此外，聯合國國際原子能機構（IAEA）還為福島專門設置了一個監督性的特別觀察團，裡面就有中國的專家，福島在排放前，是必須通過這個特別觀察團的測試的。

還可以給大家看一張圖表，這在今天推特上，流傳很廣。顯示中共國核電站核處理水的年排放標準，是目前福島核處理水的大約5倍！

那以上呢，給大家列了一些數據，供大家參考。不管氚含量多少，這種東西當然不排放更好，但是，現在全球的核子工業，就給人類生存普遍帶來了這樣的挑戰，所以我們應該正確面對，而不是在政治煽動下，表現得非常過激。而且根據以上數據，中共國的核電站處理水放射性物質含量，比現在福島核電站的核處理水還多，但這一點，卻被中共官媒，集體忽略。

好，感謝您收看今天《新聞拍案驚奇》。歡迎您分別關注和訂閱我在「乾淨世界」和YouTube上的《新聞拍案驚奇》頻道，更多節目信息，您可以查看我們的置頂留言，那我們下期節目，再見啦！

《新聞拍案驚奇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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