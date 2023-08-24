周曉輝：日本駐華大使回懟 北京緣何不敢報導

8月24日，日本福島第一核電站啟動核廢水排海。中共當局在此前後高調報道，並且在排放當日，中共商務部、外交部、生態環境部等多部門紛紛表示堅決反對、強烈譴責。中國海關還宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。

而在22日，中共外交部副部長孫衛東還召見了日本駐華大使垂秀夫，就福島核污染水排海提出所謂的「嚴正交涉」，稱這是「將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任」，中方表示「嚴重關切、強烈反對」。

在中共的推動下，中共官媒也仿若打了雞血，竭力告訴國人日本政府是如何的不負責任，於是民間也出現了跟風潮，抵制日本海產品，北京、上海、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等地還掀起搶購食鹽的浪潮，網上也出現了痛罵日本的聲音。利用民族主義抵制日貨這一幕，似乎每隔幾年就要上演，中共看來是黔驢技窮了。

然而，還是有清醒的網民在查閱了國際原子能機構的網站後，明白了中共依然在撒謊。福島核電站向海洋排廢水完全符合國際要求。要知道，國際原子能機構為了監督福島排放曾專門成立了一個特別觀察團，成員中還特意包括一名中國專家和一名韓國專家。在排放前，國際原子能機構已經從廢水中取樣送往各個國家實驗室進行獨立測試，均符合標準。測試結果就放在其官網上。

網上一位身在荷蘭的名叫李劍芒的核專家，對此有著非常清晰的解讀。他表示，向大海排放的冷卻水是二級冷卻水，只含有微量放射性物質氚（chuān）。目前，福島廢水儲存的全部氚當量是不到900Tbq，按照三十年等量排放，每年排入大海的當量是不到30Tbq。世界上每年氚排放最大的是法國的拉海格區核廢料處理基地，它每年向英吉拉海峽排放的氚當量是11,400Tbq，比福島排放量大近四百倍。

李劍芒還提到，中國大亞灣核電站，中共核安全局設定的排放上限是225Tbq，比福島排放高8倍。因此福島氚年排放總量不值得擔憂。這也是國際社會，除了歇斯底里的中共外，並不擔憂的原因。

因為有底氣，所以日本駐華大使垂秀夫在面對孫衛東的「抗議」時，直接毫不客氣回懟，主要有四點：

一、日本向海洋排放的不是「核污染水」，而是「ALPS處理水」，中方應當使用這一說法。

二、日本一直以來接受國際原子能機構的極為嚴格的評估。同時，日本向包括中國在內的國際社會，以高度透明的方式進行了誠實且認真的說明。

三、中國依然開展沒有科學依據的主張，日本對此表示遺憾，但日本政府有準備在開始海洋釋放後也根據中方的關心繼續與中方進行溝通。

四、對於中國針對包括水產品在內的日本食品強化檢疫措施，日方不能接受沒有科學依據的措施。在歐盟國家等撤銷對日本食品進口限制措施的情況下，只有中國在逆潮流而行。

這不是首次垂秀夫回懟中共當局了。根據日本駐華大使官網，今年5月21日，垂秀夫在會見孫衛東時，針對有關G7廣島峰會的交涉進行了三點反駁和說明：1. 關於G7廣島首腦聲明所提出的有關中國的各種課題（東海與南海、台灣、人權、經濟脅迫等），包括我國在內的G7立場正如該首腦聲明所表明，在該聲明中表明這些立場是有理由的；2. 如果中國不改變行為，那麼與以前一樣，G7就提及共同關切，這是理所當然的，將來也可能不會變；3. 如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取積極的應對措施。

日本駐華大使態度的強硬，折射的無疑是日本日趨對中共強硬的外交政策。自今年以來，日本進一步加強了與美國、韓國的政治、軍事合作，共同應對中共在台海和亞太地區的挑戰，同時將中共排除在《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》之外。尤其在8月18日，美、日和韓國在戴維營舉行三國首腦會晤，更是讓北京如鯁在喉，中共是無可奈何和無法可施。

而對於日本駐華大使的強硬回懟，北京當局是不敢晒出來給國人看的。因為國人看到後，就會明白究竟誰在撒謊，就不會再一次被中共愚弄。那麼，明知道福島核電站排放的廢水符合國際原子能機構的標準，明知道中共限制日本海產品是毫無道理的，為何北京當局還要熱炒子虛烏有的污染之事呢？

筆者推測一方面是通過向日本展示所謂的強硬姿態，表達對日不滿，以此警告威脅日本政府；另一方面極有可能是轉移國內民眾視線。當下中國國內經濟低迷，失業率創下新高，人民幣貶值加劇，災難頻現，人民怨聲載道，中南海面臨著政治、經濟等多方面的挑戰。

在北京當局無力改變情勢下，只得挑起一個個事端，希冀將民眾的怒火轉移到所謂外部「敵人」身上，熱炒福島排污水事件就是中共背後在運作。只是隨著越來越多國人的清醒，還有多少人上中共的當呢？在當局高聲抵制日本海產品之際，上海日料店生意竟然火了，這不是民意又是什麼呢？

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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