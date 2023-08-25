周四(8月24日)，日本开始排放受损的福岛核电站经过处理的放射性废水，引发了焦虑的消费者的购买狂潮，中国部分地区的网上零售商的盐已经售罄。

废水排放开始后，中国以放射性污染风险和消费者担忧加剧为由，禁止所有日本水产品进口。中国是世界上最大的海鲜进口国之一。

据媒体报道和路透社(Reuters)实测，在沿海省份福建、北京部分地区和商业中心上海，多个品牌的盐在在线食品配送网站上被抢购一空。

一位微博(Weibo)用户在微博平台上写道，他知道其实没必要囤盐，但一早看到许多人抢购，就悄悄买下了10包。

这名网友说，他买了湖盐和井矿盐。现在他已经不再吃海盐了。

社交媒体上的图片显示，北京一家超市的货架上的盐被抢购一空，而媒体说，一些中国盐水净化公司的股价飙升了十分之一。

沿海省份福建和广东的行业团体和当局试图安抚消费者。

福建省福州市官员在社交媒体上誓言“将全力做好保供稳价工作，充足备货”，同时“呼吁市民理性购买”。

国有的广东盐业集团(Guangdong Salt Industry Group)对媒体说，当地政府有充足的盐储备，并补充说，检测结果显示广东生产的海盐是安全的。

中国盐业协会(China Salt Industry Association)会长对媒体说，中国有严格的食品安全规定，国内的盐产量也满足需求，不建议消费者采取囤盐的做法。

山东省盐业协会(Shandong Province Salt Industry Association)强调，“山东食盐以井矿盐和地下卤水制盐为主,不受日本核污染水排海影响”，呼吁消费者不必跟风抢购囤盐。

北京市商务局相关负责人表示，北京市食盐储备充足，市场供应有保障，市民不需要需囤盐。

安徽盐业(Anhui Salt Industry Development)也发布公告说，安徽省“食盐储备充足，产能稳定，完全可以保障全省食盐供应，广大群众不需要囤盐”。

浙江省盐业集团(Zhejiang Salt Industry Group)负责人表示，该省食盐库存量充足，“消费者可按需理性购买，没有必要‘囤盐’”。

海关数据显示，日本占中国海鲜进口量的比例不到4%。尽管所有中国进口的蓝鳍金枪鱼都来自日本。

此次废水排放是福岛第一核电站在2011年被海啸摧毁后漫长而艰难的退役过程中的关键一步，这项废水排放两年前得到日本政府批准，并于上个月得到了联合国核监管部门国际原子能机构的批准。

中国自始至终都公开反对此举，而东京则批评北京散布“毫无科学依据的说法”。

(本文依据了路透社发自北京的报道。)