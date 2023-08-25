随着日本周四（8月24日）开始释放福岛核电站的废水，中国官方也加大了反日宣传。自从日本的释放计划上个月获得国际原子能机构批准后，中国官媒和网络上的民族主义者便不断批评东京的这一决定。周四，网络上的负面情绪更是进入了白热化阶段，针对日本的种族主义言论也随处可见。

当地时间周四晚，在中国的社媒平台微博的热搜话题榜上，50个登榜话题里一度有超过20个都与日本释放核废水有关。这些话题不少由中国官媒主持。在一个登顶的话题里，中国央视通过账号“央视新闻”写道：“历史会记住日本政府这一笔”。

除了在中国国内的平台上，官媒也在“网络防火墙”外的社媒上对日本发出批评。在前身为推特(Twitter)的平台X上，多个中国官媒账号大量报道了来自日本、中国、韩国反对核废水释放的声音。

《人民日报》旗下的《环球时报》发布了多张批评日本的卡通漫画。其中一张漫画批评美国对反对的声音充耳不闻。

官媒还引用了在中国有着不小影响力的日本著名科幻电视剧《奥特曼》(Ultraman)来批评日本。在《环球时报》特约评论员、前主编胡锡进发布在微博以及X上的一个片段里，三名特工队员在飞机上看着一只从水中浮现的怪兽，讨论着被污染的东京湾水源如何制造出了这样的生物。

“日本政府不知道释放核污染废水的后果吗，”胡锡进在X上问道。“日本正在孕育着一只怪兽，但拯救人类的‘奥特曼’在哪里？”

不过，根据剧情，片段中的怪兽变异的原因是食用了水中的大量垃圾，而不是放射性物质。

日本2年前公布了释放福岛核电站内废水的计划。这个核电站在2011年的一场海啸中被摧毁，周围环境受到严重破坏。

今年7月，核废水释放计划获得了联合国系统下的国际原子能机构（IAEA）的批准。国际原子能机构称，福岛核电站内的废水已经符合释放标准，对人类和环境带来的“放射学影响”可忽略不计。

这一批准被宣布后，引来了中国官方的不断批评。在一向管理严格的中国互联网上，有关释放核废水的虚假信息被广泛传播却没有受到审查或删除。

周四，“央视新闻”在微博上发布了一段动画，虚拟演示核废水在接下来的4000天内将如何在太平洋中扩散。动画的配套文字写道：“触目惊心！”相关热搜话题登上了微博热搜榜的前列。

中国解放军的战略支援部队官方微博账号也加入了宣传行动。该账号转发了来自《人民日报》制作的一张海报，并写道：“它假装听不到日本渔民的叹息，也假装看不见世界人民的愤怒，执意于今天把核污染水排入海洋。从此，它脸上烙上‘刺青’。”

日本有渔民组织反对将核废水排入大海的计划，担忧这会进一步损害日本海产品的声誉。

中国已经宣布周四起全面暂停进口原产地为日本的水产品，包括海鲜。在对东京方面发出的抗议中，中国驻日本大使吴江浩为暂停令辩护，称“造成这一局面的责任完全在日方”。

北京的强烈反对和反日宣传在中国的社媒上促发了民族主义情绪。一些批评日本的种族主义言论轻易收获上千点赞。

“这个民族是世界上最恶毒的民族，没有之一，”一条收到大量点赞的微博评论写道。

“赶紧原子弹安排把小日本炸了吧！！海洋生物多么无辜，”一条收到超过一万点赞的微博写道。

希望日本人“死光”的微博贴文也随处可见。

网络上针对释放核废水的愤怒和担心正逐渐在现实生活中产生影响。一些博主和网民已经在呼吁抵制日本品牌。中国媒体报道称，上海一些日本料理店的生意这两天意外地变好，并引用顾客的话说他们怕过段时间食物就不安全了。

一些中国居民据报因为害怕核废水排放带来的污染，正大量囤积食盐。中国官媒不得不出面化解担忧，指出中国只有10%的盐是海盐。

中国问题专家利明璋在X上的一则推文中认为，北京的反日行动并不可持续。

“日本是不会终止这个要持续多年的排放计划的，那中国接下来要怎么下台阶呢，还是说他们将继续攀登这个歇斯底里的梯子，”他写道。“接下来会发生什么？在中国国内发动有针对性地反日抗议？突袭/检查在中国的一些日本公司？”