中国国家主席习近平本星期到南非首都约翰内斯堡出席金砖国峰会，对非洲国家的外交努力远不如五年前。专家说，中国经济大幅下滑将难以提振中非贸易，习近平试图利用非洲国家提升中国抗衡美国的战略地位，则陷不愿选边的非洲国家于两难境地。

周四（8月24日）中国国家主席习近平出席了与非洲国家领导人对话会并发言。他说，“中国是非洲的可靠朋友，过去10年向非洲提供大量发展援助”，“下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力，” 并提出“构建发展共同体，不让任何一个国家在世界现代化进程中掉队。”

本次的金砖峰会邀请了包括所有非国家在内的近的70个国家与会，并在周四（8月24日）由南非总统主持了对话会，习近平发表了《勠力同心 携手同行 迈向发展共同体》的讲话。

“我认为非洲国家最关心的是与中国在基础设施建设方面的持续合作，特别是在新能源和工业化，以及扩大与中国的贸易方面，” 南非国际事务研究所 (SAIIA) 资深研究员科布斯·范·斯塔登(Cobus van Staden)对美国之音说。

中国经济大幅下滑难以提振中非双边贸易

但他承认，中国经济大幅下滑将难以提振中非双边贸易。“中国目前的经济放缓特别影响了非洲的大宗商品出口，特别是矿产，原矿的出口，因为其中许多矿产是用于中国的房屋和建筑业。”

中国房地产业爆雷频频，继恒大集团后另一家大型地产公司碧桂园最近也出现违约。房地产业不景气已拖累了整个中国经济的增长。

美国外交关系协会非洲研究兼职资深研究员简达伊·夫拉泽尔（Jendayi Frazer）认为，非洲国家最关注的问题之一是中国将如何减免他们的债务。

“问题是这些国家背负着沉重的贷款负担，中国是否会真正宣布解决这个问题，即贷款依赖，是否会宣布减少这些贷款，重组这些贷款，或者我确信非洲领导人会希望他们实际上免除这些贷款。因此，我认为，关于中国将如何帮助这些国家解决从中国获得的贷款的不可持续性问题的任何声明都将非常重要。”

2022年8月，中国宣布免除非洲17国23笔债务，由于缺乏信息，很难确定最新一轮债务免除的准确数据。但波士顿大学全球发展政策研究中心的研究报告说，根据其管理的中国对非洲贷款数据库， “即便中国对非洲贷款数据库中全部22.2亿美元无息贷款都被免除，仍只占2000年至2020年中国对非洲贷款承诺总金额1599.8亿美元的1%。”

但习近平在金砖国峰会期间未就非洲国家最为关注的这一问题公开提出新的解决措施。

中国跟非洲国家发展关系主要通过大量投资和贷款。过去几十年来，中国高速增长的经济保证了这种做法。但随着增长放缓，中国对非洲国家的投资和贷款能否如过去一样大量投放将是一个问题。

习近平对非洲魅力外交力度大减

跟五年前习近平对非洲的魅力外交攻势相比，这次的力度大为减弱。2018年习近平的非洲大陆之行，除了参加在南非举行的金砖国家峰会，还对包括塞内加尔、卢旺达和毛里求斯进行的旋风式访问，历时8天，足迹几乎遍及非洲撒哈拉以南的每个角落。但这次仅在南非一地停留4天（8月21日到24日），北京没有宣布习近平会访问任何其他国家。

习近平在本次非洲之行中传递了要把金砖国变成一个对抗美国及其西方盟国、对抗现有国际秩序的集团的既清晰又强烈的信息。星期四（8月24日）“金砖五国”（BRICS）宣布，伊朗、沙特、埃及、阿联酋、阿根廷和埃塞俄比亚六个国家将从2024起加入这个经济集团。

“如果伊朗被纳入金砖国家 ，这可能会加剧与美国的紧张关系，” 南非国际事务研究所 (SAIIA) 资深研究员科布斯·范·斯塔登说。“我认为中国和美国都非常清楚，非洲国家不喜欢被迫选择立场，而且一般来说，每个国家都试图避免选择立场。”

非洲唯发展制造业才能具国际竞争力

“中国认为自己在战略上利用非洲就可以成为一个跟美国针锋相对的全球大国。但我认为这实际上不会给非洲大陆带来任何好处，” 美国外交关系协会非洲研究兼职资深研究员简达伊·夫拉泽尔说。“中国所做的很多事情都是从非洲获取原材料来推动自己的制造业和经济增长。”

夫拉泽尔认为，除非非洲摆脱原材料出口，转向增值和更大的制造业，否则与中国的关系跟殖民主义时期的关系没有什么不同，“如果不能产生任何附加值，非洲实际上永远不可能在全球贸易中具有竞争力。”

去年底，美国总统拜登在华盛顿主持召开了“美国-非洲领导人峰会”，他向将近五十个非洲国家领导人表示，美国将“全力投入”非洲的未来，承诺要建立金额高达数十亿美元的政府基金和私人投资，帮助非洲改善其医疗设施、基础设施、以及商业和技术等许多领域。

美中争夺对非洲影响力是“口水战”？

这一为其三天的大规模国际会议被视为美国在与中国进行全球竞争中把非洲当作一个重要战场。但夫拉泽尔说，到目前为止她看到的美国和中国只存在他们与非洲关系的“言辞竞争”。

“美国在地缘战略上把更多的注意力投放在印太与中国和亚洲的竞争上，而不是非洲。” 夫拉泽尔说。“除了口头之外，我没有看到任何证据表明美国实际上在实地与中国进行重大竞争。”

美国对非洲的投资主要来自私营部门，但即使是私营部门，中国在过去几十年的投资也已经超过了美国。

拜登总统在去年底的美国-非洲领导人峰会上宣布，他将于今年对非洲进行首次总统访问。

“但我不认为他实际上有任何这样做的计划，” 外交关系协会非洲研究兼职资深研究员夫拉泽尔说。“但当习近平去（非洲）的时候，他们希望继续进行言辞竞争，然后拜登总统可能会面临更大的压力以至于在某个时候真的出现在非洲。”