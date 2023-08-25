【禁聞】中共炒作福島廢水煽動仇日 轉移國內矛盾

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】日本於8月24日開始向太平洋排放經過處理的福島放射性廢水。中共海關總署隨即宣布，全面暫停進口日本水產品。與此同時，中共媒體大肆炒作，煽動仇日情緒。專家指出，中共是在藉此轉移國內矛盾。

8月24日下午，日本福島第一核電站正式開始將經過無害化處理的核廢水排入大海。

同一天，中共海關總署宣布，對原產地為日本的水產品採取緊急措施，即日起全面暫停進口日本水產品。中共外交部當天也對福島核污水排海表示反對和批評。

《北京之春》榮譽主編胡平：「中共高調批日本這個核廢水排海，當然有煽動民族主義的成分，有煽動反日的成分，因為這本來是一個科學的問題。日本的這個核廢水是經過處理的，而且是經過國際原子能機構檢測，得到認可的，所以應該說是沒有危害的。」

連日來，中共官媒拿福島事件大作文章，炒作日本危害論，煽動民眾仇日情緒。

中國流亡法學家袁紅冰：「現在所謂的網上也好，或者是現實中的反日遊行也好，實際上都是中共導演的一齣政治鬧劇。它是為了中共達到自己的政治目的，來操作和導演的一齣政治鬧劇。」

加拿大華裔作家盛雪指出，中共利用福島事件煽動民族主義情緒，是為了轉移國內矛盾焦點。

加拿大華裔作家盛雪：「現在眼下中共的困境，已經不是說是一個簡單的轉移視線、轉移壓力就能夠解決的。因為現在中共經濟的下滑已經是到了一種它不可能遏止的一個程度。也是說明中國現在的失業率是非常嚴重的，那自然會成為對中共統治形成的一個非常大的壓力，那中共現在就想把人的這種不滿，把人的這種怨怒要引到日本身上。」

受中共宣傳影響，民間恐慌情緒蔓延，多個省市都出現搶鹽潮。

陸媒《第一財經》證實，自日本開始排放核污水後，部分電商的食用鹽銷量直線上升。低鈉鹽、無碘鹽更是出現「缺貨」、「補貨中」的狀態。

網上流傳的大量視頻顯示，北京、上海、山東、江蘇、浙江、福建等地都出現了市民搶鹽的現象。

日本排放核廢水真的有那麼可怕嗎？

旅美政經分析人士秦鵬：「我相信絕大多數義憤填膺的中國網友沒看過日本地圖，壓根兒不知道福島實際上在日本東部。這意味著什麼呢？日本排放核廢水時，一定是先污染了日本東部海域，而不會先到中國！」

奇怪的是，目前中國幾乎所有權威的核能、環保方面的科學家，都沒人公開發出反對聲音。只有中共官媒和一眾自媒體渲染日本排放核廢水事態嚴重，另一方面又拚命刪除網上科普福島排核廢水沒那麼可怕的言論。

盛雪：「中國沒有新聞自由，所以中國老百姓很難獲取真實的信息。中共一炒作，中國老百姓就上當，所以出現了搶購鹽的行為。因為中國是一個非常閉塞的、老百姓被愚弄的環境，所以老百姓當然是受害者，但是中共的炒作最後一定會砸自己的腳。」

另外，有推特網友披露，根據IAEA公布的1960年至1991年期間，全世界向海中排放的核廢料的放射性物質含量總量，其中蘇聯就佔了65%。

袁紅冰：「當年蘇聯的諾貝利核電站，那個核事故，那是一次核災難，但是中共暴政出於它和全蘇聯之間的共產黨統治，一黨專制的國家的政治認同感，所以它根本不會對發出任何抗議的聲音。而今天針對日本的核廢料，它如此的進行政治的操弄，這根本上表現出了中共是一個只有政治厲害，沒有是非的這麼一個政治黑手黨。」

中國流亡法學家袁紅冰指出，中共這些年建立的核電站排出污水的污染程度，遠遠高於這次日本排放核廢水。所以從這個角度講，中共的經濟發展是以損害民眾基本生存條件為代價的。

編輯/孟心琪 採訪/駱亞 後製/鐘元

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/25/a103773373.html