「哪個部門審批的」當局處罰日本食品料理店惹議

【新唐人北京時間2023年08月25日訊】近日，中共借日本福島排核廢水事件煽動民族主義，但在民間，很多人並不買帳，日本料理店出現日本生魚片點單量翻倍情況，很多商店也在繼續售賣日本進口商品。中共官媒宣揚賣核輻射區食品公司被處罰，引發很多網友質疑。

8月25日，四川省的機關報《四川日報》報導稱，市場監管總局加大水產品食品安全監管力度，其中提到，浙江台州億科瑩貿易有限公司銷售預包裝食品龍角散草本潤喉糖被處罰，理由是該產品的製造商地址為日本核輻射縣區埼玉縣，而這個縣是質量監督檢驗檢疫總局文件明令禁止進口的。

報導還提到，浙江購加興新零售科技有限公司陽光西路分公司、佛山市順德區匯洋行百貨有限公司、成都神樂町餐飲有限公司、青島市市北區和光同塵便利店等，也因為銷售從日本進口的酒或其他食品被罰。

網友紛紛質疑，「這些食品是怎麼進口的？別光卡零售一頭，售賣以前的貨不應該罰」，「這些公司要罰，但更應該追究這些食品是怎樣進入中國的，尤是海關」，「這些產品是合法進口的嗎？ 通過什麼途徑進來的，哪個部門審批的，誰蓋章的？」

也有網友質疑：「8月24日排放的，8月25日就進口賣了？」

8月25日，微博帳號「頭條新聞」轉發「搜狐千里眼」微博視頻稱，8月24日，在日本茨城，在日本的中國同胞張先生拍下核污水排放後海水顏色逐日變深。但本地人並沒有很在意，還有人在衝浪、游泳。

有網友吐槽，「有人在100公里處衝浪，有人在10000公里外搶鹽」，「所以說，人家自己都不在乎，你在乎個鳥。還不吃海鮮，趕緊的，最好降價，我多買點」。

還有網友提醒，「又不是第一天被污染了 我們的海水湖水哪個是乾淨的 看看五一十一吧 各種工廠亂排放」。

另外，對於中共煽動的新一輪抗日情緒，有網友吐槽：「吃地溝油和添加劑的，都在操心吃海鮮的！」

近來，中共國內經濟放緩，失業率升高，房企暴雷，壓力越來越大，外資撤離，國際上越來越孤立，為了轉移壓力，中共又故伎重演，一方面宣揚負面消息，一方面封殺真實報導，蠱惑「民族主義」，轉移國內壓力。

北京退休公務員吳先生對自由亞洲表示，民間這一波反日情緒與中國（中共）在國際上的被動地位，有著重要關係，他說，「國際環境一不好，民族主義就盛行。國內要轉移居民的注意力啊！把人們引向國際熱點問題如俄烏戰爭、台海問題，進行引導，連篇累牘天天報導。」

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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