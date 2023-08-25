美國務院聲明：日本排放核廢水「安全、透明」

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】美國國務院8月25日發表聲明，稱讚日本排放核廢水的程序「安全、透明並基於科學」，對此表示滿意。

美國國務院發聲明 力挺日本

美國國務院發言人馬修‧米勒發表聲明說，2011年3月11日，日本蒙受了一場悲劇，當時發生了一次9.1級地震，隨後發生海嘯，重創了東北地方。近2萬人喪生，數以千計的人受傷，2500人失蹤。美國對遭逢這場自然災害的日本民眾表達哀悼，稱讚他們向全世界展現復甦的勇氣與韌性。

聲明指出，災難發生後，日本一直保持開放透明態度，尋求負責任的管理福島第一核電廠及核處理水的最終排放，並積極主動與科學家、印太地區合作夥伴，以及聯合國國際原子能總署（IAEA）協調。

聲明引述國際原子能總署的結論指出，日本對核廢水的處理程序是安全的，合乎國際公認的核安全標準。正如美國國務卿布林肯在8月15日指出的，美國對日本安全、透明與基於科學的程序感到滿意。

美國國務院表示，歡迎日本持續與國際原子能總署以及區域利益相關各方保持透明與接觸。

日本於8月24日起正式排放福島第一核電廠經過處理的核廢水，計劃30 年排放完畢。與國際社會不同，中共宣稱日本排放的核廢水具有危險性，以此煽動中國民眾的反日情緒。

中共反對日本排放核廢水 專家背後意圖

中共政府24日宣布禁止進口日本水產品，稱這是出於對「放射性污染風險」的擔憂。

穆迪分析公司高級經濟學家斯特凡‧安格里克（Stefan Angrick）對路透社表示，中共此舉的政治和環境意義，大於對日本經濟的影響。

上週，美日韓三國結成聯盟，共同對抗中共的威脅，中共對此表示不滿。

日本東京野村綜合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）對路透社表示，2022年日本出口海鮮到中國大陸及香港只佔日本總出口的0.17%，中共的海鮮禁令對日本經濟的影響微不足道。

日本首相岸田文雄24日在記者會上表示：「我們已通過外交渠道，要求中國（共）立即解除對日本水產品的進口禁令。我們將強烈敦促中國（共）政府讓專家就福島放水的影響進行科學辯論。」

中共對日本排放核廢水的惡意宣傳，引起中國民眾恐慌，多地出現搶鹽鬧劇。

中國核能專家稱日本核廢水不可怕 文章遭秒刪

旅居荷蘭的中國核能專家李劍芒24日在微博發文，引述多項科學數據，指福島排放的核廢水不值得擔憂，但不到3小時就遭刪文封號。

李劍芒在文章中表示，他在中國原子能研究院工作8年，在荷蘭能源研究中心核能部工作5年。

他指出，福島廢水是經過過濾後排放的，把除了氚以外的放射性物質過濾出去。福島廢水目前儲存的全部氚當量是不到900Tbq（貝克），按照30年等量排放，每年排入大海的當量是不到30Tbq。

他以中國大亞灣核電站為例，指中共國家核安全局設定的排放上限是225Tbq，比福島排放高8倍。而且福島核廢水稀釋到每公升1500bq（貝克勒爾），日本飲用水國家安全標準是60000bq，也就是說，福島廢水要稀釋到日本飲用水的1/40再向大海排放，因此「不值得擔憂」。

李劍芒強調說，在排放前，聯合國國際原子能總署（IAEA）已經從廢水中取樣，送往各個國家實驗室進行了獨立測試，測試結果就放在IAEA官網。

他還指出，IAEA專門為了監督福島排放成立了一個特別觀察團，其中包括一名中國專家和一名韓國專家，這兩個國家的專家是絕不會允許日本政府矇混過關的。

李劍芒發文後，迅速獲得200萬人次閱讀，1.2萬人按讚，但不到三個小時就遭到刪文封號。

另一位中國網絡大V也發布視頻，談論中國人對日本排放核廢水的反應，視頻在網絡瘋傳。有網友對他的安全感到擔憂。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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