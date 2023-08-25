中共炒作日本核廢水 網民嘆：中國漁業海鮮業要完

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】中共炒作所謂「日本核廢水威脅」，煽動抵制日本水產，危及整個海鮮餐飲業，並波及中國漁業。評論人士指，中共掀起這場政治運動，將重挫衰退中的中國經濟。

中共下令全面禁止進口日本水產品，並大肆宣傳「日本核廢水威脅」，多地掀起一場轟轟烈烈的反日運動。

這場運動不僅僅引發席捲全國的「搶鹽潮」，攪亂市場，更危及中國多個行業。

中共下達禁令後，多地開始清查下架日本料理店和超市的日本水產品，並裹挾餐飲業發起「抵制日本海產品」運動。結果是不僅是大量日本料理店遭受重創，還波及更多相關產業鏈，包括中國漁業。

有福建人在網上哀求，要大家不要抵制日本鰻魚飯，因爲「全日本九成以上的鰻魚都是福建人養的」。

還有山東網民發帖爆料，因爲當局炒作「海水受到日本核污染」，導致所有海鮮都遭到抵制，山東省沿海一些漁民已經在賣船轉行了。

該網民感嘆，「更大的危害在後面，海邊已經不是原來的浪漫旅遊勝地，海鮮也會從餐桌消失」，「接下來的生活會發生翻天覆地的變化」。

還有中國網民發帖指，許多抖音主播已經把全部海鮮下架，不僅是日本海鮮。一名前幾天還在賣挪威三文魚的主播現在表態，「支持國家政策，不坑人害人」。

帖文說，估計輿論還要發酵一陣，將導致中國漁業陷入衰退，而中國也是一個漁業大國，「日本每年向中國出口43億人民幣海鮮被一刀切，而中國漁業相關3萬億的產業這次跟著一起遭殃」，「純純又一個『中國人只坑中國人』的經典案例」。

自媒體節目《新聞拍案驚奇》主播大宇在X平臺（原推特）發文指，「全民禁止進口日本水產，傷害的到底是誰？對比日本政府全力補貼和保障水產業，而中共對中國水產進出口、餐廳有補貼麼？大陸境內的大小壽司店，恐又面臨倒閉。這波操作，是嫌經濟國內太好，於是打算傷口上撒把鹽嗎？」

有中國網民的帖文疑似暗示了中共煽動仇日情緒的內在原因：中國經濟蕭條來臨，中共需要不斷發動政治運動來維護自己的統治。

中共炒作被指顛倒黑白

經國際原子能機構（IAEA）批准，日本自週四（24日）起，開始將2011年福島第一核電站被海嘯破壞後積存的134萬噸核廢水排放入海，預計將在30年內排放完畢。

在排放之前，核廢水將經過多核種去除設備（ALPS）的無害化處理，對於無法去除的氚，會通過海水稀釋至1500Bq/L（貝克勒爾每升，貝克勒爾也可簡稱貝克），這個濃度還不到監管標準值的1/40，不到WHO飲用水標準的1/7。預計每年氚總排放量約22兆（萬億）貝克。

今年7月，國際原子能機構已在相關綜合報告中得出了「對人和環境的影響可以忽略不計」、「跨境影響可以忽略」的結論。該機構的專家組已簽字，其中包括一名中國專家和一名韓國專家。

在此之前，全世界已有許多國家的核電站將核廢水排放入海，其中包括中國沿海的幾十家核電站。

針對中共的指責，日本駐華大使館在官方推特發文指，中國僅僅一家核電站每年的氚排放量就超過這次福島計劃排放量的數倍，乃至近10倍。

推文圖表中引述《中國核能年鑒》及企業報告書的數據指，2021年中國泰山核電站液體氚排放量為218兆貝克，陽江核電站年排放量112兆貝克，寧德核電站排放量102兆貝克，紅沿河核電站排放量90兆貝克。

對於中共這次炒作，很多中國民衆也不買賬。眾網友翻查中國核能行業協會刊出的歷年《中國核能年鑒》以及衆多官方文件，找到了更多的中國核電站氚的年排放數據，其中多家都遠遠高於日本福島計劃的年排放量。

還有中國網友找到更多相關官方文件。其中2007年的一份官方通知，內容是批准泰山第三核電厰將核廢水放射性濃度控制值從370Bq/l上調到3700Bq/l。

不過，在中共炒作「日本核廢水威脅」之際，網友們挖到的這些官方文件，原文大多很快被刪除。

與此同時，網友們轉發的文件截圖，以及科普「日本核廢水威脅不大」的帖文，也都迅速消失。

（記者周歸航綜合報導/責任編輯：林清）

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