網文：「反核廢水運動」的結局是讓中共下不來台

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】近日，日本排放核污染水，中共藉機蠱惑「民族主義」抵制，在國內，一方面大肆宣傳負面消息，另一方面刪除任何與官方不一致的信息。一知乎網友發帖稱，這種運動式反核廢水最終只能讓中共自己尷尬。

8月24日，中共外交部發言人就「日本啟動排放核污染水」發出抗議，表示「堅決反對和強烈譴責」。同日，大陸知乎平台出現「外交部就日本政府啟動福島核污染水排海發表談話，日方強行排放核污染水極端自私不負責任，哪些信息值得關注」的提問。網友紛紛回答。

其中知乎用戶@托斯卡尼尼，對此問題做出了分析回答，目前該答問已被刪除，但被海外網站「中國數字時代」記錄。

此網友分析說，中國在國際原子能機構有專家，中國是其理事會的指定理事國，中國有充分的條件在IAEA對日本排放核廢水的合理性提出質疑，並要求IAEA客觀評估這種方式的不可行。

此網友以韓國為例介紹，日本為了讓韓國同意排放，同意韓國在日本附近的多個海洋點位開展隨時的水質監測，韓國從7月底開始，在200個海洋點位開展水質監測。並且，應韓國要求，日本政府將在網上發布有關核污染水輸送管道的輻射濃度、污染水流量、水泵流量、核污染水稀釋後的氚濃度等信息。信息每小時更新，網頁將提供韓語服務。

當時，韓國和日本都邀請中國加入這一監測，但遭到拒絕。

另外，此網友介紹，根據《聯合國海洋法公約》規定，各國可以向國際海洋法法庭申請禁制令來阻止核污染水排放計劃，但目前為止未有任何國家提起訴訟。

中國也有權在日本正式排放前起訴日本並要求暫緩排放。並且，中國有條件派遣軍艦或科研船隻，在福島附近公海海域開展水質監測排放前的各項指標，開始排放後的指標變化等。

此外，福島核廢水也會影響韓國、加拿大、美國以及東南亞各國、太平洋島國，如果核廢水真的有很大危害，中國完全有條件、有機會至少聯合1個有關國家（哪怕是巴基斯坦、朝鮮、俄羅斯、緬甸、柬埔寨？）對日本正式提出抗議，或在國際機構發聲。

此網友說，但是，中國都沒有採取以上的做法，而是選擇了以內宣方式鼓動國內輿論，宣揚日本美狗論、日本毒害世界論、日美嚴重侵害中國安全論、全世界都被美日壓制不敢發聲論等等。

此網友類比說，「如果一個人聲稱自己的合法權利受到侵害，但是他既不報警，也不起訴，不找政府，不找組織，不找協會，不找律師，甚至連媒體也不找，而是自己拿個大喇叭到處聲討 —— 說明什麼？」

此網友分析，如果按照內宣的說法，福島核廢水將於240天後抵達中國，會嚴重影響中國海洋安全、危害水產安全。那麼，2023年8月選擇了禁止進口日本水產，240天後，是否所有國產水產、海鮮也都不能食用？

此網友最後總結說，如果一邊「強烈譴責日本排放核廢水危害中國安全」，另一方面對食用「受核廢水嚴重影響的國產海鮮水產」毫不在意，那「反核廢水運動」最終的結局就是和「老妖婆躥台」一樣，把自己舉到一個下不來台的位置上。

知乎網友「Dv21dxo」說，「大寫的尷尬。過若干天排放物後靠近中國沿海，請問屆時海產品還能吃嗎？ 1、不能吃。海洋養殖與海洋捕撈行業全部嗝屁，連帶影響餐飲，以後黃魚扇貝基圍蝦皮皮蝦石斑魚波士頓龍蝦全（嗶）刺身不能吃，管你是哪裡來的。 2、能吃。那麼此時此刻在國內是輸出情緒能得到什麼？3、薛定諤的吃。呃」。

知乎網友「Allen」吐糟，「萬萬沒想到，繼教育、醫療之後，國家對海鮮下手了」。

（責任編輯：李郦）

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