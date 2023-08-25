國際原子能機構關於日本核廢水排放的聲明

【新唐人北京時間2023年08月27日訊】當地時間8月24日，日本把儲存在福島第一核電站經過處理的廢水排放太平洋，由於這是人類歷史上第一起大規模核廢水排放，在全球引起激辯。致力於維護全球核安全與核安保的獨立政府間國際組織——國際原子能機構當天發表聲明。

聲明說，國際原子能機構 (IAEA) 現場專家證實，日本東京電力公司 (TEPCO) 今天開始把福島第一核電站儲存的 ALPS 處理水排入大海。原子能機構小組出席對排放進行了監測並進行了評估。

國際原子能機構總幹事拉斐爾·馬里亞諾·格羅西（Rafael Mariano Grossi. ）表示，「原子能機構專家在現場充當國際社會的眼睛，確保排放按照原子能機構安全標準按計劃進行」，「我們的存在，有助於建立必要的信心，確保這一過程以安全和透明的方式進行。」

在日本政府8月22日宣布計劃8月24日開始排放後，作為監測的附加程序，IAEA專家於本週獲取了首批稀釋水樣品。

經國際原子能機構的獨立現場分析證實，排放的稀釋水中的氚濃度遠低於每升1500克勒爾（becquerels）的運行限值。

在排水期間，IAEA專家會一直派員在現場，這與總幹事格羅西對原子能機構在處理後的水排放之前、期間和之後與日本合作的承諾一致。

此外，IAEA今天還將推出一個網頁，提供來自日本有關水排放的實時數據。所提供的數據包括水流量、輻射監測數據以及稀釋後的氚濃度。

與此同時，東京電力公司開始向國際原子能機構傳輸排放過程中各個點的數據。

2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級地震並引發特大海嘯，導致福島第一核電站大量放射性物質泄漏。事故發生後，熔毀的核反應堆必須時時刻刻用海水冷卻，多年來，福島核電站已經積壓了13.43億立方米的核廢水（ALPS），裝在1046個巨大的容器中，急需排放以為今後新產生的污水騰出空間。

2021年4月，日本政府宣布，在獲得國內監管部門批准的情況下，將ALPS處理水排放到核電站周圍的海域。

之後，日本政府請求國際原子能機構提供技術援助，以監測和審查與 ALPS 處理水排放相關的計劃和行動。

國際原子能機構總幹事成立了一個工作組，工作組由來自原子能機構各部門和實驗室的工作人員以及來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、法國、馬紹爾群島、韓國、俄羅斯聯邦、英國、美國和越南等11名具有不同背景的國際知名專家組成。

7月4日，國際原子能機構發布了一份關於 FDNPS 經 ALPS 處理水安全審查的綜合報告，結論是，日本排放經過ALPS處理的水的方法和活動符合相關國際安全標準。

報告指出，按照東京電力公司目前的計劃和評估，受控、逐步將處理後的核廢水排放到海洋中，對人類和環境的放射性影響可以忽略不計。

（責任編輯：李酈）

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