研究：紙吸管含有毒化學物質 環保性更差

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】紙吸管可能並不是宣傳中的「環保」吸管，比利時研究人員發現這些所謂的「綠色」器具含有有毒的「永久化學物質」，而且可能比塑料吸管對環境造成的影響更嚴重。

美國各地城市都已禁止使用一次性塑料吸管，紐約市議會通過法案阻止紐約餐館提供塑料吸管。與此同時，比利時和英國等國家也放棄了這些工具，轉而採用「環保」的植物替代品。

最近的一項研究發現，美國的植物性吸管中含有全氟/多氟烷基物質（PFAS）。比利時安特衛普大學（University of Antwerp）的環境科學家格羅芬（Thimo Groffen）博士和同事想了解比利時出售的產品是否也是如此。

根據他們發表在《食品添加劑與污染物》（Food Additives & Contaminants）雜誌上的一項新研究，這些所謂的環保吸管比塑料吸管含有更多的PFAS。

「由紙和竹子等植物材料製成的吸管經常被宣傳為比塑料製成的吸管更可持續、更環保，」該研究的作者格羅芬博士在一份聲明中說。

格羅芬補充說，紙質吸管中存在的永久化學物質PFAS需要數百年的時間才能分解，這意味著它們並不真的環保。

研究人員分析了39個品牌的吸管的全氟烷氧基（PFA）濃度，這些吸管由五種材料組成：紙、竹子、玻璃、不鏽鋼和塑料。

這些吸管主要來自商店、超市和快餐店，進行了兩輪PFAS測試。研究人員發現大多數品牌（27/39，69%）含有PFAS，總共檢測到18種不同的PFAS。

紙吸管中PFAS的含量最高，高達90%的紙吸管都含有這些化學物質。與此同時，竹吸管——另一種備受推崇的綠色替代品，以80%的比例位居第二，其次是塑料吸管（75%）、玻璃吸管（40%），鋼吸管（0）。

在PFAS中，最常見的有全氟烷氧基（PFA），自2020年以來，其已在全球範圍內被禁止。然而，一些國家仍然在生產這種物質，並且美國消費者購買的產品中可能也存在該物質。

另外，還存在三氟乙酸和三氟甲磺酸，它們很容易溶於水，這意味著它們有可能從吸管濾出到飲料中。

格羅芬警告說，紙吸管和竹吸管中存在的PFAS表明它們不一定是可生物降解的。更不用說其中一些所謂的「100%可回收」吸管了，實際上並非如此。

幸運的是，低濃度的PFAS不太可能造成嚴重的健康風險。然而，動物研究表明，隨著時間的推移，這些化學物質的積累可能會導致一系列可怕的副作用，包括肝損傷、免疫系統減弱、嬰兒體重不足，甚至嬰兒死亡。

由於動物試驗使用的是濃度較高水平的PFA，因此其對人類的長期影響尚不清楚。研究人員建議，鑑於不鏽鋼吸管中沒有檢測到任何PFAS，因此建議消費者使用這種類型的吸管，或者乾脆避免使用吸管。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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