中共瘋狂炒作日本核廢水 西安商家跟風卻挨罰

【新唐人北京時間2023年08月26日訊】中共為「政治需要」炒作「日本核廢水威脅」，攪亂食鹽市場，重挫漁業和餐飲業。一些商家跟風炒作獲利，卻成爲打擊對象。網民嘲諷中共「只許州官放火，不許百姓點燈」。

8月25日，陝西西安市有人通過社交群組發布信息稱，「為啥都來搶鹽，今天日本正式排放核污水污染整個海洋，大海被污染海鹽就不能吃，囤鹽啦，肯定要漲價啦」。

西安未央公安通報稱，接到舉報後，將涉嫌「散布謠言信息」的當地某生鮮店鋪老闆劉某抓獲。

通報中指控，劉某在多個社交群內發布信息，誘導不明真相的群衆接龍購鹽，以提高店鋪銷售額。在短短數個小時，就有上百名群成員接龍排隊買鹽，「嚴重擾亂市民正常生活秩序」云云。

大陸微博上，有網民表示，公安這種「闢謠」讓他懷疑當局此前的宣傳：「也就是說日本的核廢水其實沒那麼大的污染？」

實際上，中共當局被認爲是引發這場混亂的罪魁禍首。日本24日開始排放福島核廢水入海，中共一邊抗議，一邊禁止進口日本水產品，同時發動黨媒和網軍瘋狂炒作「日本污染海水」，引發部分中國民衆的恐慌。國內綫上綫下商店的食鹽被搶購一空。

同時，中共的炒作也引發對所有海產品安全的擔憂，多地海鮮市場、海鮮餐館一片蕭條，連累中國漁業受損。據稱部分漁民已在出售漁船，準備轉行。

出於「維穩」需要，多地官方威脅要處罰「哄擡食鹽價格」的商家。官媒也出面宣傳「中國陸地食鹽儲量充足，不必恐慌」等等。

中鹽集團宣稱，自己的食鹽當中井礦鹽佔比95%，湖鹽佔比4%，海鹽佔比僅1%。黨媒《河南日報》則宣稱，河南葉縣岩鹽儲量3300億噸，可供應全國人吃3.3萬年。

這次中共黨煤利用「日本核廢水污染海水」煽動民族情結。事實上，日本福島核廢水排放前，將經過多核種去除設備（ALPS）的無害化處理，對於無法去除的氚，會通過海水稀釋至1500Bq/L（貝克勒爾/升，或簡稱貝克/升），這個濃度遠遠低於監管安全標準值，甚至不到WHO飲用水標準值的1/7。預計每年氚總排放量約22兆（萬億）貝克。

今年7月，國際原子能機構已在相關綜合報告中得出了「對人和環境的影響可以忽略不計」、「跨境影響可以忽略」的結論。該機構的專家組已簽字，其中包括一名中國專家。

多年來，全世界就有許多國家的核電站將核廢水排放入海，其中包括中國沿海的幾十家核電站。根據中共官方公布的大量資料，中國多家沿海核電站液體氚的年排放數據都比日本福島年排放量高出數倍甚至更多。

不過，這些官方文件，以及網民傳播的數據截圖，網上科普「日本核廢水威脅不大」的帖文，都陸續被中共刪除或封殺。

（記者周歸航綜合報導/責任編輯：林清）

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