▲面對民眾因福島核廢水排海的恐慌，中國不少鹽業集團都陸續發聲明，強調鹽的供應絕對充足、來源也乾淨，請民眾不要過度搶購。（圖／翻攝自河南日報微博）

[NOWnews今日新聞] 日本24日起開始排放福島核廢水入海，亞洲鄰國都繃緊神經，中國多地都掀起搶鹽潮，甚至傳出有人已經囤積了近百包鹽。中國各省、各鹽業集團陸續發聲明，強調中國的鹽，份量絕對足、來源絕對純淨，有地方不只聲稱自家鹽儲量夠全中國人吃3.3萬年，甚至強調當地鹽層是從侏羅紀時代就形成了，沒有被福島核廢水污染的疑慮。

根據河南日報報導，河南省轄下的葉縣，岩鹽資源豐富，面積至少有400平方公里，儲量3300億噸，品質乃全中國井礦鹽之首，素有「中國岩鹽之都」的美譽，若按照《中國居民膳食指南》建議，居民每人每天攝入不超過5克的鹽來算的話，全國14億人年用鹽量約為300萬噸，加上養殖、食品添加等，大約年用量為1000萬噸，而3300億噸岩鹽，夠全中國人民吃3.3萬年。

另一方面在雲南，「雲南鹽業」產品庫存也有4萬餘噸，管道庫存4萬餘噸，食鹽儲備充足，生產裝置滿負荷運行，產銷企業加班加點，完全可以滿足市場平穩供應，也請合作客戶不要藉機囤貨或哄抬價格。

《雲南發布》指出，雲南鹽業擁有昆明鹽礦、普洱製鹽、一平浪鹽礦、喬后鹽礦等4家生產企業，鹽硝產品年產量170萬噸，有足夠的食鹽生產能力。此外，雲南大部食鹽產品為高原深井礦鹽，鹽層形成於距今1億5千萬年前的「侏羅紀時期」，埋藏於地下500至1000公尺，遠離污染，請民眾放心食用、理性消費，切勿盲目搶貨囤貨。

聲明曝光後，不少中國民眾都戲稱：「原來我吃的鹽是恐龍同款的」、「1億5千萬年前的侏羅紀時代古鹽，這鹽安全」、「哪裡可以買恐龍同款鹽，我要買」。

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