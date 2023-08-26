日本8月24日开始将福岛核废水排入太平洋，引发各国关注，中国对此表达谴责，并全面暂停进口原产地为日本的水产品。然而，专家分析，依目前情况，日本的作法是最适当的方式，而中国祭出严格禁令，背后考量恐与政治因素有关、而非健康风险。

日本东京电力公司于日本时间8月24日下午1时左右，正式将福岛第一核电厂的核处理水排放入太平洋，引起各国高度关注。

综合媒体报道，首波排海作业会在17天内释放7,800吨核处理水、今年度将分4批释放约30座贮存槽的3万1,200吨。根据计划，日本至少需耗时30年时间来排放约130万吨处理过的核废水。

日本政府决定将核废水排入海洋的作法已获得国际机构的背书。自2021年开始评估约两年后，联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)上个月初批准了日本排放的计画，得出的结论是将核废水排入海洋，对人类和环境的辐射影响“可以忽略不计”。

对此，新西兰奥克兰大学物理系副教授大卫．克罗夫切克(David Krofcheck)分析，东京政府的做法“深思熟虑”，因为虽然福岛的核废水含有放射性核种“氚”，但是排入海后的辐射剂量已被证明低于安全标准，且其他的排放方式对人类健康的威胁更高，可以说依目前情况，将核废水排入海中是最适当的方式。

日本的做法适当吗？

克罗夫切克告诉美国之音：“考量其他的选项，像是将核处废水变成水蒸气、或是放在混凝土中，最终还是会需要蒸发水分，然后空气中就会含有氚，这是更糟糕的情况，因为民众会吸入氚。这正是在我自己的家乡、1970年代三哩岛核泄露事故所面临的问题。没有人实际储存过大量液体材料长达100年，所以我认为(日本的)'先进液体处理系统'(ALPS，又译多核种除去设备)技术，可以清除所有危险的放射性核苷酸。这已被证明运作良好。”

2011年3月，日本爆发东日本大地震，当时福岛第一核电厂遭受地震带来的海啸侵袭，引发炉心熔毁，而虽然东京电力公司持续对受损反应炉注入冷却水，但这些水又因接触到核燃料遭到辐射污染。东京电力公司因此先透过ALPS技术处理这些辐射性废水，并将处理过的废水注入储存水槽。

在开始排放核处理水入海一天后，东京电力公司于8月25日下午召开记者会，宣布抽样海水每公升海水的氚浓度，只有不到10贝克，远低于日本境内每公升水中氚浓度的6万贝克标准、也仅为世界卫生组织(WHO)国际饮用水氚安全标准1万贝克约千分之一。

对于日本的最新举措，台湾成功大学副校长、环境微量毒物研究中心主任李俊璋也与克罗夫切克看法一致，认为虽然目前部分福岛核废水仍存放在储存水槽，但储存时间过长也可能出现泄漏风险，且储存槽预计明年就会爆满，在考量维护时间和成本将非常可观的情况下，核废水排放入海若符合国际标准，可以说是合理的决定，民众也无须过度恐慌。

他对美国之音说：“日本废水的量其实累积到130万吨以上，你把它储存起来，第一个需要广大的土地，尤其是如果你要做符合标准的这个储水槽，让它不会有泄漏污染地下水等等这些的话，它恐怕需要很多的时间去完成，所以我觉得日本他们在自己权衡他们的经济、环境、政治各方面去做了一个考量评估之后，那他们也认为这样子的方式是对于海洋的环境影响最小，在国际可以接受的情况下，他们才做的决定。”

中港澳下禁令 日式餐厅业者表达支持

虽然专家相继对日本的做法表示支持、东京电力公司公布的最新海水检测结果也显示，氚的浓度在安全范围内，但北京仍强烈反对核废水排放入海的计画。

中国外交部发言人汪文斌25日表示，中方已经多次表明，日本政府无视国际社会的强烈反对，“强行启动福岛核污染水排海，公然将核污染风险转嫁给全世界，这是极其自私自利，极其不负责任的行为”，并在稍早表示，日方应该立即纠正行为，“不要让福岛之水成为日本之耻”。

中国海关总署在8月24日发布公告，自当日起全面暂停进口原产地为日本的水产品，包含食用水生动物，以“全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全”；此外，香港、澳门政府也相继宣布，将于24日禁止日本东京都、福岛县等10个都县的所有水产品进口。

对于政府禁令，数名中国及香港的日式餐厅业者均表达支持之意。上海“良日本料理店”的马经理对美国之音表示，自从中国政府于上个月7日宣布禁止进口日本福岛等10个县都食品后，部分来自日本的海鲜食材因此缺货，菜单被迫更换，“生意也差了好几成”，但她仍不认为日本排核废水入海是正确决策，因此“相信政府、听政府安排”。

同样位于上海、在“岩日本料理”担任资深服务员的余小姐则说，店里对日本食材的依赖程度一直以来并不高，像金枪鱼就是从挪威而非日本进口，所以禁令估计对商家冲击甚微。不过，谈到日本的排核废水计画，余小姐对此相当不满，认为这“影响到全球子孙后代的事情，能不反对吗？”

在香港“云海日本料理”担任经理一职的Jackie则说，受到政府新规影响，部分食材之后将从日本未受禁令影响的都县进口，除此之外，也会转向从澳大利亚进口龙虾、鲍鱼等，并推出新的促销方案，减缓日本排核废料入海计画的冲击。

Jackie说，目前尚不清楚政府禁令将如何影响店内客流量，但8月25日这天的生意“非常冷清”，不过她个人认为港府禁止进口日本部分都县的水产品的决定并没有问题，“我想政府正在做正确的事”。

政治因素大于健康风险 微博误导资讯疯传

但台湾成功大学环境微量毒物研究中心主任李俊璋与当地业者想法不同，认为中国与港澳政府的禁令与政治因素较有关系，而非健康风险，因为目前全球不同意日本核废水排放的国家及地区只有中国跟港澳，表示其他国家认定日本排放计画的核污染风险可被接受，更何况中国的核电厂也在沿海排放废水，而不是采取储存的方式，年排放量甚至比日本还高。

李俊璋说：“各个核电厂都有废水，现在中国沿岸的所有核电厂都是排到海里，所以为什么中国的所有核电厂，它的核废水要排放而不自己储存起来，这个一定会有它的环境跟经济跟政治的问题。世界各国所有核电厂大部分都建在海边比较多，就是它利用海水来稀释，然后去做完风险评估之后，就去采取这样子的方式来排放。”

日本政府表示，核废水入海释放的氚含量每年不足22兆贝克，据台媒中央社引述日本经济产业省数据，这项数据远不及国际上各核电站的每年氚排放量，像是韩国古里核电厂年排放量达49兆贝克、美国恶魔谷核电厂(Diablo Canyon)为82兆贝克、中国泰山第3核电厂则为124兆贝克，加拿大布鲁斯核电站(Bruce Power)为1090兆贝克等。

然而，在中国强烈谴责日本排放核废水计画、并祭出严格水产品禁令之际，微博上也疯传许多有关日本核废水的误导和虚假讯息。

至截稿前，关键字标签“#日本公布排海启动瞬间画面”登上微博热搜第一，但有网民在附加标签的贴文称，虽然按照日本公布数据没这么可怕，但“日本人在核污水这个事上有造假前科，而且不止一次，我们没理由对他们放心”，还有人称“下一代的人们还能见到蓝色的大海嘛?”，另有网友说，“我承认人类都或多或少对海洋造成点污染什么的，但是和日本这事能比吗...你以后得说'日本对不起海洋'”。

东南亚仍开放日水产品进口 或可减缓中国禁令冲击

相较中国政府及网友对于日本的作法极其担忧，同样为日本水产品重要市场的东南亚大部分国家并未有同样的食安疑虑，截至目前为止均未有禁止日本海鲜进口的相关宣布，当地日式料理店的生意似乎也未受太多冲击。

在越南河内的“最佳寿司日本料理”(Saiko Sushi Japanese Cuisine)担任服务员的Ncan对美国之音表示，目前未曾听闻这几天来店里用餐的民众，问起日本排放核废水至海洋的食安问题；在新加坡的“木村寿司”(Sushi Kimura)担任助理服务人员的Deron也说，现在仍从日本进口海鲜，这几天上班只有听到一位来店的客人忧心食安风险，但大部分人相信政府仍开放日本海产品的决定。

此外，一名在泰国曼谷的“繁荣日本餐厅”(Hanei Japanese Restaurant)担任负责人、因议题敏感而不愿透露姓名的餐厅业者对美国之音也说，目前源自日本的食材供应无虞，近期也没有客人问起日本水产品的问题；在菲律宾奎松市的“有明日本料理-托马斯莫拉托”(Ariake Japanese Cuisine - Tomas Morato)担任收银员的Nicole则表示，虽然她个人觉得日本政府的决定“有些自私”，但这几天的客流量非常高。

东南亚政府对日本水产品的开放态度，或许能够减缓中国禁令对日本的冲击。据日本农林水产省统计，虽然今年1至6月日本农林水产品及食品对中国出口额最多，达1,394亿日圆(约9.5亿美元)、香港位居第二，达1,154亿日圆(约7.8亿美元)，但日本出口到包含越南、新加坡、泰国和菲律宾等东南亚国家的农林水产品的规模也占有一席之地，分别为第六、第七、第八和第九大市场，4个国家总出口产值达1,002亿日圆(约6.8亿美元)。

另外，虽然日本出口至中国及香港的水产市场产值庞大，但路透社引述日本东京野村综合研究所(Nomura Research Institute)经济学家木内登英(Takahide Kiuchi)的话分析，依去年数据，日本出口水产至中国及香港只占日本总出口0.17%，即便禁令维持一年，对日本国内生产毛额(GDP)也仅有0.03%的影响。