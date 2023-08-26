得知活摘器官真相 逾百民眾集體聲明「三退」 作者：劉清

8月21日， 王彬等127位中國民眾在得知中共活摘法輪功修煉者器官的暴行後 ，表示只有魔鬼才能做出這種毫無道德底線的事情。 這127人全部聲明退出中共黨、團、隊組織，即「三退」。

他們在「三退」聲明中，曝光了中共空軍軍醫大學（ 原第四軍醫大學）附屬西京醫院腎移植科醫生李國偉， 承認他們活摘法輪功學員器官的原話。

李國偉說：「你們只要膽子大，有法輪功這個供體的時候， 我可以把你領到床頭看一下。你可以親眼看到這個人就是二十來歲。 如果說運氣好的話，咱有可能還能碰上15至20歲之間， 就是優質器官沒有原發病。」

2023年7月21日， 部分法輪功學員在美國華盛頓DC的720遊行活動中， 用眾多橫幅向過往民眾揭露中共邪惡。（全球退黨服務中心供圖）

「一個人能夠如此心平氣和的說出如此駭人聽聞的話， 說明他對此早就習以為常，因為這就是他的『工作』，」 王彬等人表示。「共產黨能夠把懸壺濟世、救死扶傷的『白衣天使』 變成見利忘義、喪盡天良的『殺人魔王』。 這就是共產黨對人施加的影響，這就是它要做的事情， 這就是它要達到的目的。這就是它毀滅人的方式。」

最後，這127位民眾說：「 共產黨為什麼能夠做出這種毫無底線的事情？因為它是魔鬼， 它的理論也就是它的邪教教義裡面就沒有道德底線。 我們聲明退出中共這個魔鬼組織。」

醫生冒死實名曝光中共活摘罪行

其實，有大量證據表明， 自1999年7月中共開始迫害法輪功以來， 有大量的法輪功學員被強行活摘器官。今年7月31日， 原中國瀋陽陸軍總醫院泌尿外科實習醫師鄭治接受大紀元專訪， 公開披露中共當局活摘法輪功學員器官的罪行。

2023年7月31日，鄭治接受大紀元專訪， 公開披露活摘器官罪行。（視頻截圖）

鄭治曾於1994年在中國瀋陽陸軍總醫院泌尿外科實習時， 一天被科主任點名去執行瀋陽軍區下發的祕密任務。 但到了大連附近的軍隊監獄後，他才得知這項「祕密任務」 竟是協助摘除一位不到18歲青年的腎臟及眼球。 親眼看到生命被虐殺的經歷讓鄭治當場虛脫了，又因此大病一場， 並很快離開了那家醫院。

此後的2002年，一位鄭治相識的軍區領導被建議換腎， 並被一位軍官告知可以給他「挑一個保質量的，鮮活的， 法輪功學員的」腎臟，但這位領導聽從了鄭治的建議，沒有換腎， 並因為知道鄭治曾參與過活摘器官，嚴肅地建議他趕快離開， 以免遭受生命危險。

鄭治表示，儘管當時地方老百姓可能很少聽說過活摘器官，但武警、 地方處級以上的幹部都知道，軍隊裡幾乎每個部隊都知道， 很多軍隊、武警的感染科，都是活摘器官的黑窩點。

一位與鄭治家人交往深厚的高官，是政治局常委親信，曾和他提到， 自己親自去過湖北公安廳後花園的地下，那裡「關滿了法輪功學員， 有未成年的孩子」，是個活摘人體庫。也正是這次對話， 讓鄭治立志要離開中國，去海外曝光中共的罪行。

「我怎麼能參與這樣的罪惡，我是立志要當一名軍醫，救死扶傷， 立誓要報效祖國。但是我沒想到我的祖國，這麼恐怖。」 被中共活摘罪行深深觸動的鄭治表示，活摘器官不是個別現象， 所有的軍隊醫院都參與了，數量相當龐大。

受害人證詞曝光 中共活摘鐵證難逃

實際上，於2005年放棄安定生活、在海外隱姓埋名的鄭治， 於2015年就用化名向大紀元曝光活摘器官罪行了。而8年後， 他決定公開身分指控中共這一罪惡， 是因為他最近看到了一位遭受活摘器官的法輪功修煉者， 在彌留之際講述自己被中共酷刑、虐待、活摘的證詞。

這則消息由追查迫害法輪功國際組織在2023年7月披露， 是2019年一位有良知的醫生在清理法輪學員張秀琴遺體時， 被摘取了一個腎臟的張秀琴突然甦醒，向其講述自身經歷， 醫生把她的遺言錄像並向追查國際舉報， 從而留下的中共活摘人體器官的鐵證。

「張秀琴說，如果每個人都不敢站出來對抗邪惡， 那我們的後代就將一直被壓迫著，每個人都逃不掉， 慢慢都變成奴隸。而且現在全世界都在支持法輪功，正義在覺醒， 希望我能替她伸冤，將這裡的邪惡曝光。」

舉證醫生表示，正是這番話感動了自己， 讓其決定按照張秀琴的要求，幫她錄下遺言證詞， 揭露中共活摘器官的罪行。

據醫生回憶， 張秀琴是於2019年4月28日早8點左右被帶到解放軍哈爾濱2 11醫院的傳染科做活摘手術的，之前已經有過十幾次了。 按照慣例，手術後的屍體都要求按照污染物處理， 即密封消毒後直接火化，方便銷毀證據，而這位醫生在收拾時， 因有人突然抓住其衣服，才發現手術台上的張秀琴還活著。

張秀琴因酷刑導致內臟創傷太嚴重，只被摘取了一個腎， 在說完一句「幫幫我」後，就又昏迷了。 這位醫生沒想到張秀琴在那種狀況下竟還未離世，雖已無法救活， 仍對她提供了救助，從而張秀琴晚上得以再次甦醒， 並留下自己的受害人證詞：「當大家看到這段視頻的時候， 我肯定已經不在人世了。請你們記住， 我就是被中共活摘器官迫害致死的法輪功弟子，我的名字叫張秀琴… …」

追查迫害法輪功國際組織負責人汪志遠醫師表示， 張秀琴的遺言是迄今為止唯一一位被活摘器官受害人的證詞， 也是目前所知的唯一一具保留了下來的被活摘者的遺體， 是中共犯下反人類罪的鐵證。

「這些殺人機器一旦成立了以後，它會向社會擴展， 當它無限增長的這個貪慾滿足不了的時候啊， 那不光是法輪功學員的器官，它會向全社會伸出魔掌， 所以每一個生活在中國大陸的中國人都在危險之中，」 汪志遠醫師指出。

「（活體）強摘人體器官已在中國各地大規模發生多年， 法輪功學員是其中一個——而且可能是主要的——人體器官來源。」 2020年3月，英國倫敦的獨立人民法庭「中國法庭」 在其書面判決結論中寫道。「這種邪惡，沒有辦法用語言來形容。 全人類只能共同來剷除共產黨。」

更多民眾覺醒 譴責中共迫害良善之暴行

近日，還有一些中國民眾表示，自己看清了中共邪惡的嘴臉， 了解了中共污衊法輪功、活摘修煉者器官等真相， 因此聲明與其劃清界限。還有前黨員聲明退黨， 並走入法輪大法的修煉。

8月20日，北京的玉蘭（化名）聲明退出共青團和少先隊。她說， 國內亂象叢生，自己也曾被領導性騷擾， 且知情同事也站在領導一邊欺負自己，讓人心寒。「 法輪功是被冤枉的，天安門自焚是造假新聞， 因為在共產黨的體制下，做好人是被欺負的。只有與邪惡同流合污、 貪污腐敗，才能站住腳，這個體制不可救藥了。」

四川的小遷8月11日說：「邪黨這麼可怕，新冠，器官活摘， 這麼無恥無人性。還有許多以前我知道沒有去思考的黑暗。 我要退團隊，保平安。」

8月14日，來自中國大陸的周家樂說：「中共邪黨之惡， 惡貫滿盈。由於它的蒙蔽，我今天才了解真相。 在舉世剿共的特殊時刻，我聲明退出少先隊，遠離邪惡，幸福平安。 」

中國大陸的洛律平8月1日在退團聲明中說：「 我是一名大陸九零後的法律工作者， 中共邪黨在大陸民眾眼中就是一個騙子加流氓的角色， 老百姓漸漸地都認清楚它邪惡的嘴臉了。」

7月30日，中國大陸的孫明等4人說：「 江澤民迫害法輪功學員太狠了，他得下十八層地獄。 我聲明退出共產黨組織。」

8月12日，原中共黨員孫毅誠聲明「三退」， 並表示自己入黨後發現腐敗現象和權力濫用在黨內比比皆是， 而法輪大法卻能帶給其「無盡的智慧、 內心的平靜和對生活的新認識」，讓其找到了真正的自己， 而不再被邪黨的思想束縛。

「法輪大法的智慧教誨，讓我認識到『真、善、忍』 的力量有多麼強大，以及對世界的積極影響。在共產黨內， 我曾親眼目睹那種迫害、欺騙和壓迫的手段。我看到了黨的黑暗面， 以及對人權和自由的踐踏。與此同時， 法輪大法教給了我慈悲和寬容的心，讓我深深明白， 追求真正的道德和正義是我人生最重要的責任，」孫毅誠說。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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