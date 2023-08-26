日本共同社星期六（8月26日）报道说，日本农林水产省在福岛核电站附近海域捕获的比目鱼身上进行的测试未发现放射性同位素氚，而且日本政府未来每天都将对外公布测试结果。

福岛核电站运作方东京电力公司（TEPCO）星期四开始向太平洋排放经过处理的核处理水，此举不仅令日本国内的渔民和海鲜消费者等异常愤怒，而且让邻国的消费者惊恐不安。中国政府更是全面禁止日本水产品进口。

东京电力公司星期五表示，福岛核电站附近海水中的放射性同位素氚的含量每升低于10贝可，不仅低于该公司自我设定的700贝可标准，而且也远低于世界卫生组织（WHO）为饮用水制定的10,000贝可的标准。

半岛电视台（Al Jareera）引述澳大利亚阿德莱德大学放射性研究教育和创新中心主任托尼·胡克（Tony Hooker）的话说，福岛核电站核废水排海是安全的。

“它显然远低于世界卫生组织有关饮用水的指南，”胡克说。

“将放射性物质排向大海是一个非常政治性的问题，”他说。“我理解人们的关切，但这是因为我们作为科学家并没有将这个问题解释好，我们需要进行更多的普及工作。”

不过半岛电视台在报道中指出，仍有一些科学家认为水中程度较低的辐射的长期后果仍需要注意。

中国海关总署在日本核废水排海的第一天就指责日本福岛核废水排海对食品安全造成的放射性污染风险，并且以保护中国消费者健康和确保进口食品安全为由，全面暂停进口原产地为日本的水产品（汗使用水生动物）。香港和澳门也随即跟进。

北京宣布全面暂停进口日本水产品一天之后，与中国关系密切的俄罗斯于星期五发表声明，希望扩大对中国的鱼类和海鲜出口。

负责食品安全监督的俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局在声明中表示，中国市场对俄罗斯鱼类产品来说，是一个充满希望的市场。

“我们希望增加通过认证的俄罗斯公司和船只的数量以及产品的数量及其范围，”声明说。

日本首相岸田文雄表示，日本要求中国立即解除日本海鲜进口的禁令。

“我们将持续强烈要求与中国政府坚定进行科学对话，”岸田说。他强调政府将保护日本渔业免受因核废水排海而造成的名誉伤害。

正在试图改善与日本关系的韩国尹锡悦政府表示赞同日本核废水排海，但是韩国反对党以及部分民众对此持强烈反对的立场。

美国国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）表示，美国“对日本安全、透明和基于科学的程序表示满意”。

根据日本经济产业省官网发布的数据显示，中国、韩国、加拿大和法国等国家的核设施依照本国法规排放的核废水中的氚含量要比日本高得多。

在日本国内，对核废水排海持反对态度的人也大有人在。根据《读卖新闻》和时事通讯社等媒体的报道，有些日本渔业和水产加工行业者透露，日本国内消费者也出现了停止购买水产品的现象。

根据美国全国广播公司（NBC）的报道，在距离福岛核电站大约40英里的福岛县南部的磐城市，一群妈妈志愿者正在一栋毫不起眼的大楼三层上的一个实验室内对来自福岛周边海域的海水和鱼类进行测试。这些妈妈志愿者不是科学家，而是担心孩子的未来受到核废水排海影响的妈妈们。

现年44岁的实验室女经理向NBC表示，她担心核废水排海会损害日本中部和东部海岸线一带的生态。

“我担心负面的后遗症，那就是污染，”这位女经理说。“给我们的孩子留下负面的后遗症。”