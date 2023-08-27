日本福岛核污水的排放引发争议，引发了一波中国针对日本企业的电话骚扰浪潮。东京敦促北京“确保在华日本居民的安全”。

尽管日本坚称排放处理后的水是安全的，且这一观点得到了联合国核监督机构国际原子能机构（IAEA）的支持。但中国表示坚决反对，并禁止进口所有日本海鲜，称其污染了海洋。

据日本政府周日（8月27日）公布的新数据显示，福岛附近海域的放射性水平仍远在安全范围内。

从周四开始，大量来自中国的电话开始涌向日本企业，当时福岛核电站运作方东京电力公司（TEPCO）开始释放经处理过、用于冷却福岛第一核电站受损核反应堆的水。

从东京的音乐厅到日本东北部岩手县的水族馆等日本企业和团体报告称，他们开始接到大量讲中文的电话，以至于难以进行正常运营。

日本外务省在周六晚间的一份声明中表示，负责亚洲和大洋洲事务的高级外交官鲶博行对这些电话表示遗憾，并告诉中国驻东京大使馆的高级官员呼吁中国保持冷静。

声明称，鲶博行向中国大使馆官员表示，类似的事件也发生在中国，针对日本的机构。鲶博行说：“我们强烈敦促中国政府采取适当措施，例如呼吁其公民冷静行动，并采取一切可能的措施，确保日本在华居民和日本驻华外交机构的安全。”

此外，东京驻北京大使馆还分别敦促其在华国民不要大声使用日语。

一名福岛商人告诉日本共同社，他的四家餐厅和糕点店，周五总共接到约1000通电话，其中大部分来自中国。共同社报道，他的店不得不拔掉电话线。

福岛市长木幡浩周六在脸书上发文称，市政府两天内接到约200个类似电话，当地学校、餐馆和酒店也成为目标。他在文中写道：“我将向日本政府报告此事并要求采取行动。”

中国社交媒体用户分享了自己拨打日本号码的视频，其中包括打给福岛的餐馆。

东京电力公司正在释放130万吨、相当于500多个奥运泳池的核污水。首批7800立方米核污水的释放量约相当于三个奥运泳池，排放时间约需17天。据估计，释放完全部的核污水约需30年时间。

水中除氚外的所有放射性元素均已过滤。

东京电力周日表示，对核污水排放未检测到任何重大变化。福岛县也公布了核电站附近九个地点的测试结果，显示氚含量低于限制值。

（此文依据了法新社的报道。）