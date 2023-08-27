中共炒作福島核處理水 各地搶鹽 日本強硬回應 【8.26紀元頭條】內外交困 走投無路 習身體亮紅燈？

普京回應普里戈任墜機 始終不看鏡頭 美國官員：爆炸或來自飛機內部

瓦格納首領普里戈任23日墜機身亡。俄羅斯總統普京在8月24日打破沉默，給出了他對普里戈任的評價。

俄羅斯總統普京：我認識普里戈任很久了，在1990年代初就認識了。他是一個命運複雜的人，他人生中犯過一些嚴重的錯誤。

普京證實失事飛機中有瓦格納成員，並向罹難者家屬表示哀悼，承諾對空難進行調查。

普京全程沒有看鏡頭，或者看向左側，或者向下看，面無表情地談普里戈任。

普京：（普里戈任）才華橫溢，是個有才能的商人。他不僅在我們國家做生意，特別是在非洲，他的生意有成果。

普里戈任乘坐的飛機23日晚在從莫斯科飛往聖彼得堡的途中墜毀，機上10人全部罹難。https://youtu.be/psKvft955Ns?t=80

《華爾街日報》24日引述美國國防部官員稱，墜機並非被地對空導彈擊落。他說，美國衛星的紅外線偵測器，可以探測到導彈發射時產生的熱能，但這架飛機墜毀時，並沒有探測到任何熱能變化。

一名白宮資深官員表示，美方初步評估飛機上可能有爆炸物或遭到破壞，但他強調目前的蒐證尚不足以做出論斷。

中共炒作福島核處理水 各地又現搶鹽潮 日本不買賬強硬回應

日本政府宣布，從8月24日起，將首次排放福島核處理水至太平洋，首波排放將持續17天。而在未來30年內，將有130萬噸經處理過的核處理水被逐步排放。

儘管日本和國際機構表示，排放符合安全標準，但還是引起外界的顧慮。其中，中港的反應最為激烈。作為日本水產品的最大買家之一，中共8月24日宣布，將全面禁止從日本進口海鮮產品。同時開動宣傳機器散布「核污水排海可致癌」等負面消息，登上微博熱搜。

在中共官媒的報道和輿論的引導下，北京、上海、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等地掀起搶購食鹽的浪潮。

超市工作人員：今天上午就被搶光了。都是十包、十包的，以前都是一包、兩包在買的。中午的時候，很多（食鹽）都沒了，所以下午就沒有鹽了。

北京退休公務員吳先生25日對自由亞洲電台表示，現在政府出來澄清稱，鹽是充足的，但是，對日本料理餐廳的影響很大。他說，「現在中國所有的餐館都不進口日本的海產品，日料都聲明不用日本的海產，改用本土和歐洲的三文魚等海產。」

北京業內人士表示，由於政府突然停止從日本進口海產，許多日本料理店猝不及防，未能提前從歐洲進口三文魚等海產，唯有採用國內水產，給經營帶來一定的困難。

法廣報道，有中國人表示，會抵制日本產品，有的表示影響對日本的印象。

北京男士：從他排海開始，甚至說有排海這個消息之前，我的內心就已經非常抵觸來自日本的一些產品。這樣的一種行為真的令人髮指。

北京男士：會有一些影響，對日本本來沒有甚麼特別的不好，但是這個事情，有點影響我對日本的印象。

大陸民眾表示，中共官媒一言堂，煽動仇日情緒，如果翻牆看新唐人等國外媒體，就不會上當。

江蘇民眾陸先生：共產黨在宣傳這個新聞輿論，導致大眾在搶鹽，因為他們不能翻牆聽到真實的新聞呀。但是呢，我經常聽陳破空 、李沐陽的新聞，基本上我知道（搶鹽）這是共產黨喧噪的，我沒有理會。

另外，香港政府即刻跟進了北京的步調，特首李家超強烈反對日本「一意孤行」排放廢水，並表示已指示相關部門立即啟動進口管制，之後隨即宣布禁止包括東京及福島等10都縣水產品進口；至於愛國愛港的工聯會由兩名立法會議員帶領，到日本駐港總領事館遞信，反對傾倒核廢水。

不過，香港市民的反應與港府大不相同，「追新聞」報道，機場不少旅客按原定計劃前往日本，旅客表示不太擔心核處理水，完全信任日本。

日式超市「驚安の殿堂」（DONKI）24日繼續有來自東京豊州市場的魚類發售，該店回覆傳媒查詢時，表示所有出售的食品都符合政府管制。

24日，日式連鎖食店「壽司郎」人氣旺盛，旺角店輪候人數達140多組，荔枝角店亦有120多組顧客輪候。

另一方面，與中港的反應相比，同處亞洲、與日本相鄰的南韓、台灣的反應則相對冷靜，更沒有出現中國那樣的「政治動向」。

南韓政府表示，希望日本能夠在整個排放過程中，保持高度透明。

南韓總理韓德洙：重要的是，日本政府是否會嚴格地遵循其所承諾的科學標準，並透明地提供信息。

南韓政府在聲明中表示，目前，看不到日本排放經處理的污水有問題，但強調不代表南韓予以支持。

台灣行政院發言人林子倫24日表示，根據分析，福島核處理水在排放1至2年後，部份將流到台灣海峽附近、4年後達到濃度最大值，但相關數值皆低於台灣海域原本氚環境的平均值，是「可忽略」程度。政府也會持續以國家安全標準檢測評估相關數據，確保台灣海域跟民眾的安全，請國人放心。

外界對日本核處理水排放的安全疑慮，主要聚焦在氚（tritium）和碳14（Carbon-14）等放射性物質，因其難以從水中分離。

日本2011年發生地震，引發海嘯摧毀福島核電站以來，日本一直致力於對核污染水的處理並研製了一套處理淨化系統，將污水中的62種放射性元素全部過濾掉，但是對於氚沒法過濾掉，於是通過稀釋處理等手段，將每升核處理水中，氚的含量控制在1,500貝克，這個濃度和日本的國家排放標準每公升6萬貝克相比，不到四十分之一，也遠低於世界衛生組織(WHO)規定的飲用水水質每公升1萬貝克。

國際原子能總署（IAEA）派遣來自11國的專家，其中包括中國專家，經過兩年的調查後，在今年7月表示，日本排放經處理的核處理水，「符合國際安全標準」，對環境「影響微乎其微」。

IAEA報告提及，日本已定下排放廢水中氚的最高濃度為每公升1,500貝克，全年氚排放上限為22太貝克。

評論指出，日本定下的氚年排放量遠低於中國四座核電站的排放量。

日本經濟產業省的一份文件稱，與福島的預定氚排放上限相比，中國其中四座核電站：遼寧大連紅沿河核電站、浙江海鹽秦山第三核電廠、福建寧德核電站、廣東陽江核電站，於2019年氚的排放量介乎87～124太貝克之間。約是日本核處理水的4-6倍。

對於日本這次排放核處理水，中日之間展開了激烈的碰撞。中 共 副外長孫衛東22日召見日本駐中大使垂秀夫，指責日本「公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁『核汙染』風險、將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任」。

垂秀夫則表示，日本「基於科學的觀點，以高度透明的方式進行了誠實且認真的說明，對中國依然開展『沒有科學依據的主張』感到遺憾。」

垂秀夫強調，日方「不能接受沒有科學依據的措施，在歐盟國家等撤銷對日本食品進口限制措施的情況下，只有中（共）國在逆行這些潮流。」

24日，日本首相岸田文雄要求中共立即解除禁令，並呼籲就排水影響進行科學討論。

日本首相 岸田文雄：我們將強烈敦促中國政府，讓專家就福島放水的影響進行科學辯論。

英媒大起底 中共間諜用領英引誘數千官員

英國《泰晤士報》8月23日發布調查報告，披露了中共間諜的詳細手法，其中舉例稱，中共的一名間諜羅賓張（Robin 張）創建了一系列假名和假公司，在社交軟件「領英」（LinkedIn）上聯繫英國軍事、科技和政治等敏感領域的官員，套取敏感信息。

報告說，羅賓張偽裝成各種身份，如中國美術學院的教師、房地產經理人、貴金屬分析師等。他在網上「招聘顧問」，如果對方能交出一份情報部門人員的詳細資料，就可得到8,000英鎊。他也向前軍事情報官員提供大筆現金，來購買英國反恐信息。

領英是全球最大的職業社交網站，擁有9.3億用戶。

中國問題專家橫河：利用公開信息尋找獵物，再用專業間諜手法收買。西方國家在這方面是很難防範的，因為西方國家的特點就是公開、透明，而中共充份利用了這個特點。

其實早在2022年7月，英國軍情五處（MI5）總幹事肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）就在與美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷的聯合演講中，警告過中共帶來的威脅。

中國問題專家橫河認為，《泰晤士報》的調查報告在提醒包括英國在內的各國政府，認清中共威脅。

中共內外交困 找不到出路 習近平身體疑亮紅燈

習近平此次出訪南非，意外插曲不斷。而中共國內的政局，也十分詭譎。

習近平21日抵達南非，在揮手致意後，他小心翼翼走下階梯，但腿部似有不便，且重心不穩，沿著對角線走下來，顯示身體似乎亮起紅燈。但央視報道中，卻刻意切除習近平下飛機的畫面，引發外界對其健康問題的關注。

不僅如此，習近平與四國領袖大合照時，舉起雙手的動作顯得十分費力。而在幾天的活動中，習近平常常露出疲態，除了不停眨眼睛，腳步也顯得步履蹣跚。22日，習近平意外缺席他極為重視的商業論壇，由商業部長王文濤代讀。但在大陸黨媒的報道中，卻刻意隱瞞了這個事實，說仍由習近平出席，更顯詭異。

23日，在習近平走進活動會場時，其隨扈被當場阻擋在門外，習近平一度顯得不知所措，多次回頭觀望。

外界認為，種種異常現象，透露出不尋常的信號。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，觀察是習近平真的是遇到一些特別的狀況，包括他身體表現出的健康問題。首先是目前中國政局，極為詭譎。

蘇紫雲：第二個就是近期中共內部，有很多結構上的挑戰都出來了，當然大家都知道是經濟的，還有救災不力的部份，他之前也消失不見；第三個就是軍隊的問題，兩個指揮官司令員都被拔掉，加上現在又傳出中共海軍的戰略攻擊潛艦可能也出狀況。雖然說還有待消息進一步證實，可是這從習近平的行為舉止來看，都的確是反映出中共整個體系，應該有一些重大的挑戰出現了。

大紀元專欄作家鍾原認為，如今，中共崩潰成了國際熱門話題，習近平的命運與之息息相關。他2022年連任之後，似乎已經大權在握，黨內再無挑戰者；但近期壞事連連，因此他在國內不得不「習慣性」隱身，除了無計可施、無人可用外，擔心的不僅僅是政治安全，更可能是他個人的安全。

鍾原指出，習近平連任後沒有指定接班人，表明中共後繼無人。對習近平來說，拋棄中共也許是最後的出路，也是唯一的自我解救之道。而那些還沒有退出中共各級組織的人，跳船保命則是上策。

分析認為，習近平多次提及的「驚濤駭浪」正在掀起，而習與中共在這驚濤駭浪前早已無計可施。@