【8.26役情最前線】黃大仙民政專員 親共極速上位之路 大陸核電廠排核廢水多過日本？

黃大仙民政專員黃智華歡送會筵開43席

昨日，我們曾報道黃大仙區民政專員黃智華將於9月1日被政府派往北京大學進修。

多個地區的組織於8月24日舉辦了一場歡送會，竟然有43圍、近500人參加，並且還準備了紀念品、場刊和影相道具，相當誇張，引起了網上熱議。

許多網民質疑黃智華是否「收受利益」？認為這種風氣類似中共高官？

民政及青年事務局局長麥美娟昨日（週五）接受記者採訪時，沒有對此做出評論，關於做法是否失當以及是否存在利益衝突，她只是笑笑而已，表示「估唔到我們的專員會受到如此歡迎」。

然而，「民政事務總署」昨晚（25日）刊登了黃智華和民政事務總署署長張趙凱渝的聲明。

黃智華表示，在此事曝光後，引起了社會關注，尤其是在觀感上的問題，他對此表示歉意。

而張趙凱渝則表示，民政事務總署團隊的職責在於為地區服務，一封感謝信和一句鼓勵的話已經足夠。

就連立場親共的大陸博客「靖海侯」，昨日（25日）也發表文章批評「主禮文化」在香港泛濫。

無論是社團換屆、地區聯誼，都需要邀請一大批人，久而久之，形式主義、官僚主義愈加盛行，這種情況百弊而無一利，費時費力，應該果斷地放棄。

許多網民對黃智華感到好奇，為甚麼他會那麼「厲害」？

我們的《大紀元》翻查了黃智華的背景。他於2020年被委任為黃大仙民政專員。在去年7月的立法會選舉報名期中，他擔任香港島的選舉主任，並取消了袁嘉蔚、梁晃維、鄭錦滿的參選資格。

今年4月，在黃智華的領導下，黃大仙區民政處與親共團體合辦了「國安小老師」計劃，培訓了約360名小學生去幼稚園向學生講授「國安故事」。

學者黃偉國當時批評「國安小老師」的活動可恥，利用孩子的天真無知。長遠來看，香港可能會出現類似「文革」的情況，令子女批鬥家人。

今年5月24日，香港《明報》作家李先知在專欄中提到，香港政府每年都會派遣兩名表現優秀的首長級政務官前往美國哈佛大學和史丹福大學進修碩士課程，為期一年。這期間政務官仍然可以領取薪水。而今年被選中的政務官就是黃智華。

不過，黃智華不會前往美國，而是改為前往中國大陸的北京大學攻讀公共政策碩士學位。

李先知指出，被選中的政務官都被視為「精英中的精英」，其前途不可限量。前特首的曾蔭權曾在年輕時獲選到哈佛大學進修，還結識了後來成為財政司司長的曾俊華，游說他返回香港投考政務官。

這次黃智華北上讀書，會認識到甚麼人呢？是否未來的中共高官呢？

店外塗鴉因國安法遭抹去

第2宗要為大家報導的新聞，又與民政處有關。

上環半山樓梯街的快餐店「輝煌快餐店」的外牆上，有一幅已經噴了十幾年的塗鴉。這幅畫中描繪了地盤工人戴著黃色地盤頭盔。

最近，店主何先生竟然收到當區的民政處人員上門通知，表示這個塗該鴉可能觸犯了《國家安全法》，並建議最好抹去它。何先生詢問究竟犯了哪條法律，政府人員都沒有正面回應。

最終，在無奈之下，他讓民政處將這個塗鴉抹去，店外只剩下灰色的牆壁。何先生表示，對這件事感到非常可惜和無奈，一幅細細的藝術品就這樣被犧牲了。

他表示，想當年有很多地盤工友和裝修師傅到店頭光顧，所以有一位住在該區多年的外國藝術家畫了兩幅塗鴉。

民政及青年事務局局長麥美娟回應記者提問稱，中西區民政處在過去一段時間內收到居民反映，區內有塗鴉涉嫌鼓吹「港獨」和「黑暴」。

如果這些塗鴉位於私人地方，民政處會提醒業主或佔用人，讓他們自行決定是否移除。只有在對方同意的情況下，民政處才會協助移除相關的塗鴉。

就連建制派立法會議員張欣宇也質疑這次事件是「硬生生的政治上綱上線」。這個塗鴉在這裡存在了十幾年，無法可能代表「黑暴」或「港獨」的意思。他希望政府能保持克制。

曾採訪反送中美國攝影師再被拒入境

有網民表示，叫政府克制的做法可能和「對牛彈琴」差不多。

根據《自由亞洲電台》報導，曾經採訪2019年反送中運動的美國攝影師、美國麻省藝術設計學院攝影學系教授Matthew Connors再度被拒入境香港。

Matthew在8月16日下午2時左右從泰國曼谷飛抵香港，卻被香港入境處以「不符合入境要求」為由拒絕入境，但並沒有詳細解釋原因。他被扣留了幾個鐘頭後，被遣返回泰國曼谷，目前已經安全返回美國紐約。

Matthew表示，他原本以遊客身分計劃前往香港旅遊，尤其希望參觀藝術展覽，包括新開幕的M+博物館，同時也想「試水溫」。因為在2020年年初，他也曾在香港被入境處拒絕入境，所以一直對能否再次來港感到困惑。

他對於被拒絕入境的原因感到困惑，也不明白自己會為香港政府帶來何種潛在危險。他多次向入境處表明，自己只是一位教授和藝術家，來香港只是旅遊，並試圖要求入境處人員詳細解釋原因，但都無法得到合理的解答，令他非常失望。

他深信自己已經被列入政府的黑名單，並不排除是永久性的。他回想著這次被遣返，登上飛機之前還被安排上了一輛巴士，由於入境處人員的不確定回答，他當時非常緊張，甚至以為會被帶去拘留所。

他批評《國安法》在某種程度上利用了不確定性，使政府擁有龐大的權力，並使民眾感到恐懼。報導指出，Matthew以前經常到不同國家拍攝社會政治議題，包括北韓、埃及等。他曾去過北韓多次，出版了與北韓相關的攝影集，並在之後再次自由進出北韓，完全沒有問題。相反，在香港越來越難自由活動。

翻查資料，自《國安法》實施以來，有越來越多的外國人被香港政府拒絕入境，全部都與2019年的反送中運動有關，例如日本攝影師幾石倫子、日本記者小川善照、美國《紐約時報》的資深記者Chris Buckley，以及澳籍英國《經濟學人》的記者黄淑琳等。

有網民表示：政府又說要搞「Hello Hong Kong」，叫外國人來香港玩，但怎料飛到香港又不讓人入境，趕客咩？

香港7月出口量創近5年按年最大跌幅

究竟香港是否已經「復常」，看看統計數據就知道。

政府統計處在8月24日公布了「對外商品貿易統計」。今年7月份，「香港整體出口貨值」達到了3,452億，按年下跌9.1%。《光傳媒》的分析指出，這次公布的跌幅是最近5年之內按年最大的跌幅，同時也是連續15個月的下跌。

而中國大陸依然是香港最大的出口市場，「出口貨值」達到了1,854億元，佔「整體出口」的54%。然而，7月份按年下跌了15.2%。

大新銀行經濟研究及投資策略部分析指，這種情況可能反映了中國大陸的市場需求仍然相對較弱。

除了中國大陸之外，在今年7月，香港對亞洲的「整體出口貨值」比上年同期下跌了11.6%。多個亞洲國家都出現了超過一成至兩成的跌幅，其中跌幅最大的是菲律賓，下跌了大約三成；日本下跌了13.2%，韓國則下跌了17.4%。

日本核廢水文章新聞被下架

最後，跟大家報導一下有關日本排放核廢水的相關消息。

在荷蘭居住的華裔作家李劍芒於8月24日在微博上寫了一篇科學文章，講解核廢水排放並非那麼可怕。在獲得1萬2千人點贊後，該貼文被刪除，並其帳號被封鎖。

此外，香港的《有線新聞》也在同一天發布了一則報導，但該報導被下架。報導提到，「日本聲稱每年液體氚排放上限是22太貝克」，並指出「大亞灣上年排放冷卻水的氚排放量大約是40.9太貝克」。另外，「廣東陽江核電在前年氚排放咗大約112太貝克」，而「台灣核三廠上年排放咗大約35.1太貝克」。

報導還採訪了浸會大學化學系高級講師何觀陸，他表示，如果日本排放前經過處理並在海洋中稀釋，核污水的放射性元素濃度將會大幅降低。

儘管在Google輸入關鍵字仍然能夠找到相關的新聞標題，但進入之後卻只能看到「找不到頁面」、「404」等字眼。

旅居澳洲的學者袁紅冰表示，中共炒作「日本核廢水排放」的政治目的非常明確，就是製造對日本的仇恨、破壞日本的聲譽，並在外交上使日本變得孤立。

加拿大華裔女作家盛雪也表示，中共一見到自己的統治出現危機，就會將民意引導向外面的敵人，而大陸的經濟下滑已經到了無可挽回的程度，失業率高、青年失業問題對中共的統治形成了極大的壓力。

目前，中共希望將大陸人的不滿指向日本，但盛雪認為「福島核廢水排放」是一個無法持續炒作的議題，幾天之後就會過去。當大陸人知道真相後，將會發現其實大陸一直都是全球污染最嚴重的地方，毒食品、毒空氣、毒水，四處都有毒，老百姓的怨氣將會指向中共。

根據資料，中國有49座核電機組同樣將核廢水排放入海洋，其中包括浙江秦山第三核電廠在2020年排放了143太貝克、廣東陽江廠排放了112太貝克、福建寧德廠排放了102太貝克、遼寧紅沿河廠排放了90太貝克。這四座核電廠排放的氚含量都比台灣、韓國和日本高出很多。@