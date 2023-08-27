【禁聞】習近平再次大撒幣 引發網路批評

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【新唐人北京時間2023年08月28日訊】歡迎收看中國禁聞。

習近平再次大撒幣 引發網絡批評

中共黨魁習近平日前在金磚國家峰會上，再次強調中國是「發展中國家」，但同時又大撒幣，承諾推出100億美元專項資金，引發外界爭議。

8月24日，習近平在會上說中國是發展中國家的一員。「過去是，現在是，將來也永遠是發展中國家的一員。」

但同時又宣布，中方已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構還將推出100億美元專項資金，專門用於落實全球發展倡議。

中國目前深陷經濟危機，民生凋敝。習近平再次對外大撒幣，引發網絡批評。有人說，中共無視中國自己所面臨的問題，淹大水不管，年輕人沒工作不管，房地產行業爆雷也不管，只管邀請其它國家，加入抗美聯盟。

網易新聞籲躺平應對核廢水 帳號被封

日本8月24日正式排放福島核廢水，中共挑起民間反日情緒，封殺異議聲音。大陸媒體網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對核廢水，結果被刪文封號。

網絡截圖顯示，網易新聞在bilibili官方帳號發文說，鑑於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做準備，並提出4個方法，比如：不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；儘量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係。

貼文發出不久就被刪除，隨後，網易新聞在B站的帳號也被封。

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/27/a103774491.html