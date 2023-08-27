日本排放核廢水 貴州壽司店老闆「砸店」遭群嘲

【新唐人北京時間2023年08月28日訊】在中共官方的大力炒作核輿論引導下，日本排放經淨化處理的核廢水在中國大陸引發了一波反日表演。日前，貴州一家日式料理店的老闆直播自己親手「砸店」以展示愛國情懷，不料卻引來眾網友的一片嘲諷。事後，當事人接受陸媒採訪對此作出了回應。

綜合陸媒相關報導，貴州付姓男子是一名95後年輕老闆，在貴州畢節開了一家日料餐廳。日本排放核廢水後，付老闆受國內輿論影響，於25日也「怒砸」了自己的料理店，並將錄製的視頻上載到社交媒體上。

微博帳號「猛瑪新聞」日前轉發了這名男子砸店的短視頻。從影片中可見，店內景象一團亂，年輕的老闆表情憤怒地撕掉了店內帶有日本風格的壁紙，把櫻桃小丸子、寶可夢等漫畫貼紙也一併撕碎，把一些酒瓶和餐具丟在地上，還用笤帚把天花板下掛著的各種小彩旗也一併打落下來。

談起為何砸了自己的店，付老闆表示，「是因為民族情結，比較氣憤，就是有關日本的一些東西，全部給弄掉」。他還說，自己以後打算改開中餐館。

不料，在相關視頻下中國網友的評論卻幾乎都是調侃和嘲諷：「表演有點過了.」「以另外一種方式讓自己火下去。」「笑死我了，砸的全是不值錢的空酒瓶和貼紙，連燈籠都不捨得碰一下」 大概率是日料店開不下去了，換經營別的了」……

據陸媒紅星新聞報導，涉事料理店的老闆付先生，曾於8月21日在其微博帳號發布一條短視頻說，「開業4個月熬不住了」。他表示，自己工作太忙，時間精力不夠，想要轉讓店鋪。

引發輿論風波後，付先生於27日接受了陸媒的採訪，對自己的砸店行為進行了澄清。

付先生表示，自己的主業是做汽車貿易和開健身房的，餐飲只是副業，並非主要收入來源。這個日料店是今年5月才正式投入運營的，「生意穩定」。在聽說核污染水被排進海洋後，自己「確實很氣憤」。發布視頻，一是想表達自己的憤怒情緒，二是想告訴當地的顧客，他們準備轉型，不再做日料，「沒想到引起了那麼大的關注」。

付老闆也承認，視頻中所說的「砸店」，主要是把日本元素的牆紙、燈籠等撕毀，砸掉一些需要修改的地方，沒有損壞貴重物品。

他說，店鋪租期還有8個月，因此他打算把門店利用起來，改為中國風的酒館。目前餐館正在「閉店休整中」，轉型完成後將重新開放。

最後，付先生還特別對媒體表示，「砸店」只是個人行為，希望大家不要盲目效仿。

事實上，日本排放「核廢水」引發的輿論風波，對中國大陸的一些日本料理店生意確實也造成了不同程度的衝擊，紛紛發表聲明，宣稱料理店未用或已停用日本食材；天津一家壽司店連夜遮住了其招牌上的「日本」二字；上海一家日料店則緊急上架了所謂「防輻射套餐」。

不過，據《極目新聞》報導，所謂「防輻射套餐」，其實就是賣番茄、毛豆等蔬菜，因此該店也被部分網友留言譏諷，26日這家料理店已下架該套餐。

相關視頻：貴州日式料理店老闆秀「砸店」

（記者何雅婷綜合報導/責任編輯：胡龍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/27/a103774634.html