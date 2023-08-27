日韓首批海水檢測均達標 網傳排污至海水變色照不實

【新唐人北京時間2023年08月28日訊】日本排放核水後，日本和韓國先後公布監測數據，稱所有指標均達到安全標準，對人和環境沒有不良影響。同時，韓國官員澄清，網絡流傳福島海域海水顏色變深照片是自然現象，與排污無關。

韓聯社8月28日報導，韓國海洋水產部（海水部）27日發布海洋放射性核素含量水平調查結果，韓國海域中銫和氚的濃度遠低於世界衛生組織（WHO）《飲用水水質準則》規定的限值標準。

報導稱，海水部25日針對韓國3個海域的15處輻射檢測點抽樣檢測，27日公布了東南海域5處檢測點的檢測結果，其餘10處還在檢測，等檢測結果出爐後會立即公布。

另外，韓國政府今後還將針對92處檢測點進行精密分析，針對108處檢測點的銫-134、銫-137和氚濃度實施快速分析。

8月27日，日本環境省公布了在排海處40公里以內採集的11處海水水質檢測數據，稱所有地點的氚含量都低於下限值，海水目前對人和環境都沒有不良影響。

日本環境省大臣西村明宏保證說，會繼續進行高度客觀、透明和可靠的監測。

另外，福島縣當局當日也公布了在核電站方圓5公里以內採集的9處水質數據，結果也都是低於下限值。

28日，韓國國務調整室國務第一次長朴購然在例行記者會上說，根據東京電力公司披露的數據，福島第一核電站污染水排海後第一波採樣檢測的數據均達標。排水總管的氚濃度也符合預期，沒有出現異常。

朴購然在記者會上還對一張網絡流傳的核電站附近海域海水顏色明顯變深的照片進行澄清。

他表示，向東電方面諮詢過相關內容，該照片是在下午1時5分許拍攝，而污水入海的確切時間是下午1時13分。海水顏色變深的部分與暗礁的位置一致，海水呈黃色是因為潮水流速較快，這在福島前海經常可見，是極其自然的現象，與排污無關。

中共利用此次核廢水排放蠱惑民族主義，稱排放污染了海洋，還宣布禁止進口所有日本海鮮。

週一（2023年8月28日），韓國總統尹錫悅午餐時食用了海鮮，向民眾顯示水產品是安全的。

（責任編輯：李郦）

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