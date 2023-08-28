李承鵬：假想敵

小時候看《四世同堂》，對開頭一直不是很明白：聽說日本鬼子要打來了，祈老爺子既不逃跑也不組織義軍，而是搶購了一大缸醬菜深埋在後院。我一直好奇，老爺子為什麼要買醬菜而不是買幾桿槍在後院藏著呢。

後來非典，見人們怒斥港人吃果子狸傳播病毒後並沒給香港斷水，卻跑去超市搶購板藍根、白醋。這兩天看到日本大地震導致核泄漏，國人在網上一片怒喝「踏平日本島」後，卻跑去自家大街上搶購鹽……這才漸漸明白，我們對付敵人的思路一向不是兵器譜，而是食譜或者藥譜。

日本核泄漏竟導致中國出現全面鹽荒。這讓一向擅於操縱民意的官府也慌了，急忙闢謠：鹽並不能對抗核輻射。又組織官媒開始批判愚蠢搶鹽潮。可是我要承認，我正是愚蠢隊伍中的一員。那天開車排隊等著加油，見油站旁邊的超市剛進一批白花花的鹽，大家都說咸著也是咸著，我也就混跡於一群老婆婆中，堅毅的眼神彼此鼓舞著，奮力擠進去買了兩包。

我這屬於行為藝術，我覺得現在批評搶鹽的理性人們中，很多也在非典時搶過板藍根的。那時人們普遍兩手白胖（消洗靈洗的）、胳窩無毛（溫度計磨的）、渾身酸味（白醋喝的）……中國官方一直喜歡操縱民意來抵抗外敵，就像老佛爺喜歡操縱義和團來對抗八國聯軍，結局也一樣，老佛爺控制不住大師兄們在街上搶掠，現在也控制不住愛國者們搶鹽。那一把官方撒出去的「謠鹽」，想撤，已深深融化於人民群眾的汪洋大海了。所以別怪謠言，人民堅信，謠言比新聞聯播更可信。

你看，前兩天CCTV說日本核電站不會爆炸，結果炸了。央視特約專家說，另兩個機組不會爆炸，結果也炸了。央視專家再次補鍋：雖然核電站爆炸了，但外殼能起到很好的保護作用，結果殼也被炸飛了。專家說即使泄露也不會污染，結果核輻射超標。剛剛CCTV又報道：中國是安全的……

媽的，我一聽眼淚就下來了。

別怪愚民，中華民族是在這個世界上最大的驚嚇裡成長的民族。先不說滿大街城管和監控，我們從小的教育就是假想敵教育——小時候，爸媽愛說「再哭把你扔出去餵狼」，長大後，政府愛說「境外反動勢力亡我之心不死」。你看，狼、反動勢力、亡我之心……對外通過樹立假想敵來凝聚士氣，對內通過嚇唬民眾增強控制力。我們同仇敵愾，我們局面大好，隨時準備游到對岸去解放水深火熱的第三世界人民。我們也變得非常恐懼，一個全民皆兵的民族，必然草木皆兵。愚者必怒，怒者必怯，怯者必謬，所以——祈老爺子屯醬菜，我們搶鹽，是這片鹽鹼地上的一脈相傳。

日本大地震的時候，很多愛國者詛咒宿敵終於遭了天譴，恨不得親自變身一枚核彈發射過去。理由是日本人搶過我們的土地、燒過我們的房子、建過毒氣室還強姦過咱們的女人。我覺得單挑沒問題，但用著夏普筆記本發帖、開著本田車去搶鹽，是很娛樂的狀況。其實現在搶我們土地拆我們屋子的不是日本鬼子而是拆遷隊，三公消費的不是菅直人而是我們自己的官員，日本軍確實弄過毒氣試驗，可現在三聚、皮革奶、地溝油還不夠毒？至於強姦，難道我們現在不是天天被強姦嗎……

當然這些不是問題，愛國不是問題，問題是那些愛國者到最後誰也沒游過去單挑，倒是選擇了跟鹽單挑。這個幽默局面是一直操縱民粹的執政者也沒想到的，一方面他們學老佛爺嘉許義和團的「民心可用」，另一方面為表示中國官方是開明的，頂住國內油價壓力運了兩萬噸燃油過去（真特麼心疼），還逼真上演了普世價值觀派出一支救助隊……愛國者迷茫了，迷茫之餘就恐慌了，恐慌之下不好跟日本鬼子卻只好跟鹽死磕了（民眾邏輯清晰如斯）。此時一對飽含深意的民族畫面油然而升：

日本人秩序井然在排隊，中國人披頭散髮在搶鹽。

假想敵教育不會讓人更勇敢，假想敵教育，其實就是懦夫教育。我們愚蠢地憤怒，懦弱地多疑，自虐地復仇，我們幻想出一份哀榮，恨不得每一篇課文上面都緊繃一匹叫愛國主義的背闊肌。歷史有趣的是，等侵略者真來到時，整村整村的人成了漢奸，京郊農民直接幫八國聯軍在城頭上搭了雲梯。

剛剛北京青年週刊採訪我，讓我談一下搶鹽風潮中暴露的中國人缺乏科學觀的問題。我覺得該糾正一下開頭的說法，其實昨天我買鹽時不是僅混跡於一群老婆婆中，還有很多強壯的青年，這些青年從小做過很多奧數題化學題的，他們不可能缺乏科學觀，只是擰巴了世界觀。他們從小被洗腦，世世處處是敵，風吹草動，便風聲鶴唳。不信的話，等會兒我再造一個謠，由於明天月亮離地球最近，負核子暴會導致嚴重皮膚癌，只有肥皂能抵抗。不一會兒，街市上一定瀰漫著肥皂泡泡。

這樣的假想敵教育，假想那麼多敵人，最終自己變成自己最大的敵。念及此，一種責任感油然而升，深感任重而道遠，正想寫篇文章普及一下。此時抬頭，我那外出旅遊的老媽回家了，拎著大包小包的鹽，進門就大罵狗日的日本人又搗亂。我快緊拿起那兩包鹽，準備從家人做起，隆重開始普及。我張嘴正要說點什麼，我媽嚴肅地盯著我手中那兩包鹽，相著，欣慰地對我點點頭：

你，終於懂事了。

（原文發表於2011年3月18日，收錄於李承鵬雜文集《全世界人民都知道》，因某種原因多處刪改，此為原始版本）

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自推特帳戶：李承鵬（真正的大眼哥）/責任編輯：劉明湘）

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