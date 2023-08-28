【希望的路】「人定勝天純屬胡扯」 大災暴露中共邪惡 第十四集

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就在多省份大範圍民眾遭受洪災襲擊的情況下， 中共高層領導卻無一人去災區指揮救災或慰問災民， 反而在北戴河現身。按照中共慣例，每年七、八月， 中共高層均會在北戴河度假期間召開閉門會議。

旅澳歷史學者李元華對新唐人表示，「 中共始終不會把老百姓的疾苦放在第一位的，我該休假我就要休假， 而這個休假裡邊，還有好多事情要確定下來。好多人事安排、 互相的之間的博弈還要繼續， 所以他們腦子裡根本沒有老百姓的生死這件事情。」

海外政論雜誌《北京之春》榮譽主編胡平對自由亞洲電台表示， 官方有意淡化河北災情，北戴河會議也如期舉行， 中共這樣做是企圖「粉飾太平」。

更為奇怪的是，8月1日晚， 河北保定市白溝新城附近的居民接到緊急撤離通知， 數以萬計的車輛舉家撤離時，卻被堵在了收費站， 因為要排隊繳費才能過。

河北民眾化名大宇在退黨網站發表聲明說：「 從連日來全國各地爆發的洪災來看， 共產黨一貫吹噓的人定勝天純屬胡扯， 與天斗與地斗與人斗更是坑人不淺！ 我們這裡受災的老百姓都在自救，當地政府根本指望不上。 我要退出邪惡的黨團隊，三退才能保平安，一起渡難關。」

北京劉欣竹也聲明說：「北京暴雨成災，道路全被淹沒， 看新聞說好多車輛房屋都被摧毀了，還造成了好多人死亡。 我家剛買的電瓶車也被泡在洪水中，電瓶徹底報廢。中共自詡的『 基建狂魔』，一場暴雨就原形畢露，更何況這還是首都北京， 中國相對基建較好的地方，要是發生在偏遠地方只會更糟。 連泄洪這麼基本的工程都做不好，還能做好什麼！」

「更可惡的是到現在政府也從來沒有關心過我們的死活！ 我在網上求助就要被刪貼！這場暴雨真的讓我見識到中共的邪惡， 我要退隊，抹去獸印！」

對於保雄安新區，一個在社交媒體熱傳的帖文中說：「 河北泄洪不是為保上游的北京，而是保下游的雄安， 於是不得不搞中游泄洪。這等於把洪水在中途截流， 滯留住洪水不如下泄，人為阻止自然排水，製造出一大片泛水區。」

大陸民眾董輝在退黨網站發表聲明說：「 邪黨為了保北京還有爛尾的所謂『千年大計』雄安新區， 不惜泄洪水淹河北，邪黨的狗官一點人事不干，只會歌功頌德， 還讓河北給首都做『護城河』，太不拿老百姓的人命當回事了！ 種種天災人禍顯示，中共馬上就要滅亡了，而且必須滅亡！ 」

河北張田義聲明說：「 我2019年6月國內各種信息平台都在統一口徑說香港暴亂， 是美英背後指使。但我總覺得哪裡不對， 縣官斷案還要聽兩邊的說辭，可在中共治下的中國， 根本就沒有其它聲音。 於是我在2020年6月成功通過技術手段翻越了防火牆。 直到現在三年的時間，我見證了中共體制下的黑暗， 疫情期間的次生災害，過去歷史的罪惡行徑。」

「什麼叫做地獄，我想中共治下的中國就是活生生的例子。 我是幸運的，在中共洗腦下能自己脫困。但我也是不幸的， 因為自己的道德和良知，不允許我做出傷天害理，坑害他人的事情， 也就無法掙到足夠的錢逃離這地獄。可能， 最悲哀的不是那些被洗腦的人， 而是像我這種雖然已經認識到了中共的邪惡，卻又無能為力的人吧。 最後，我自願脫離中國少先隊和共青團。」

馬有緣聲明說：「共匪統治下的中國讓大部分人活著人不像人， 而且自己渾然不知。從小生下來教育需要花錢， 長大了買房子背負房貸，讓人腦子只有掙錢。不敢生病，生不起病， 最後掙的錢不夠交給醫院。最可恨的是麻痹了所有人的思想， 活在國內的人連韭菜都不如，都是活在共匪之下的人礦。」

「黨和國是兩個概念，不愛黨不等於不愛國， 希望有思想的中國人一起努力推翻它，讓我們的祖國有更好的未來。 我聲明退出中共共青團和少先隊組織。」

青島何軒聲明說：「 我四年前到新疆旅遊時和當地居民交流時順便問了一下新疆再教育營 的情況，他們普遍反應有很多維吾爾人都被強制接受再教育， 被迫進行『共產黨最偉大』之類的洗腦教育。 從此我相信了新疆再教育營確實存在。 但外交部每次被問到相關問題時不是稱這些是『職業培訓中心』， 就是用『美國屠殺印第安人』來轉移話題。」

“刀郎的新歌《羅剎海市》爆紅不是沒有原因的。 雖然少先隊已經超齡幾十年了，但我還是在此宣布退出少先隊， 與邪黨斷絕一切關係！」

江語天聲明說：「本人小學和初中都被老師強迫而入隊入團， 當時年紀小也不懂什麼是共產主義， 所以也懵懵懂懂地接受了少先隊員和共青團員的身分。」

「高中畢業後出國留學，在那裡聽到了很多中共的黑幕， 由此對中共產生了怨恨！ 我想用一已之力喚醒更多被中共洗腦的百姓， 因此當時我在貼吧上註冊了帳號揭露中國社會種種陰暗面和中共不讓 老百姓知道的歷史，吸引了一批粉絲， 雖然數量不算多但我已經很滿意了。當時是胡溫時代， 言論相對自由，因此也一直沒有擔心過帳號被封禁， 也沒想過自己會被中共清算。

「但習近平上台後中共的言論管控越來越嚴， 同時還派了更多的水軍來為中共洗地， 所以我漸漸地感覺到評論區裡漸漸地有越來越多的粉紅出現， 直到2015年帳號被封禁。 現在中國的文字獄到了登峰造極的地步， 只要說一點中共不愛聽的話都可能被視作顛覆國家政權。

「為了防止被秋後算帳，我逃到了新加坡。 雖然人在海外但反共的熱情從未熄滅。我宣布退出共青團，少先隊。 希望中共邪黨早日滅亡，讓中國人民早日享受民主自由！」

《九評共產黨》指出，共產黨是反宇宙的邪惡力量！中共具有「邪、 騙、煽、斗、搶、痞、間、滅、控」九大邪惡基因， 其邪惡能大行其道的前提是「人定勝天」。 現在越來越多的人雖然不再相信共產主義騙人的鬼話， 但中共這套邪惡體制還在控制人，黨文化還在侵蝕人的靈魂。

中共曾推行以糧為綱的農業政策， 大肆開墾不適宜耕種的山地和草原，填平中國江河湖海， 嚴重破壞自然生態。至今，中國生態已經到了崩潰的邊緣，海河、 黃河斷流，淮河、長江的污染， 把中華民族賴以生存的血脈徹底切斷，甘肅、青海、內蒙、 新疆草原消失，使得滾滾黃沙撲向中原大地。

中共宣揚「人定勝天」，藐視天地自然，今年以來，又搞退林還耕， 許多地方把好不容易恢復的林地不惜再次毀掉。 中共以戰天鬥地的姿態，對神州大地肆意搜刮掠奪，任行欺壓榨取， 逆天地而行。

8月5日《中青報》報導， 河北省保定市防汛抗旱指揮部輕描淡寫宣稱，截至5日中午12時， 全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人； 累計報告因災死亡10人，失聯18人。7.9萬公頃農作物受災， 絕收面積1.61萬公頃；4448間房屋倒塌， 嚴重損壞房屋7286間；284座橋梁被毀， 550多公里的農村公路被毀；直接經濟損失169. 95億元人民幣。然而， 仍在等待救援的民眾紛紛表示不相信官方數字。

經濟學者田北銘在推特上留言說：「河北淹死多少人是絕密， 絕對不可能向民間公開。他們全部死於被精密控制的泄洪工程， 河北所有泄洪區都由人控制，不是自然水流的結果， 也就是說死亡完全來自人禍。泄洪者很清楚哪裡被淹， 但根本沒提前組織疏散，也沒緊急通知自行逃命。華北洪災， 凸顯了中共邪惡，也正是中共受到天地以及自然規律的懲罰， 可憐當地百姓也陪著它為此付出了慘痛代價。」

朋友們，今天的節目就到這裡，歡迎您訪問Tuidang. org查閱《九評共產黨》一書及觀看紀錄片。 請勇敢退出中共黨團隊組織，為您的生命選擇美好未來， 我們下期節目再見！

【希望的路】第十三集

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（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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