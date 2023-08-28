【禁聞】專家：中共導演反日鬧劇將反噬自己

【新唐人北京時間2023年08月29日訊】日本核處理水排海，在中共炒作下，民間反日情緒蔓延。赴日旅遊團也出現退團潮。還有一些人打越洋電話騷擾日本機構。分析指，中共導演的反日鬧劇將反噬自己。

8月24日，日本排放積存的核處理水，美國25日表示，日本的處理「安全、透明且基於科學」。但中共大力炒作核污水致癌、致畸等，煽動仇日情緒。

8月26日，日本駐華大使館表示，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話。日本的一些駐華機構，也接到大量騷擾電話，日方已向中方提出交涉，強調這是犯罪行為。

分析認為，這種越洋騷擾電話，背後一定是中共操控運作。

旅澳學者李元華：「一般的那種粉紅他沒有能力，他也不知道找不著這些日本人電話。那麼大規模的去做的話，一定有團體。這裡面一定是中共帶頭，某些團體他有能力或者有人力，或者懂日語，他就把那些電話找上，然後再通過一個群組去發給人，然後讓這些人去打電話。」

旅澳學者李元華說，挑動反日情緒，是中共轉移國內的矛盾的慣用伎倆。現在國內矛盾那麼多，反日情緒持續高漲，一旦失控這把火肯定會燒到中共自己。

李元華：「中共來講，每次都是這樣，好幾十年了，中共用同樣的伎倆做過無數次了。過去衝擊大使館都是它帶頭的，都是民警帶頭的，然後去大使館抗議扔石頭什麼的。過兩天它又不敢再做了，然後就逮兩個替罪羊說擾亂社會治安。」

日本24日排放核廢水後，中共立即宣布禁止日本水產品，民間掀起抵制日貨，拒吃日本料理，赴日旅遊團也出現退團潮。

同时，在山東青島、江蘇蘇州、上海等地的日本人學校也遭到騷擾。更有貴州小老闆砸自家的日本料理店，聲稱改為中餐廳。

中共官媒也大肆炒作相關話題，指責日本污染海洋。同時，中共封殺有關日本核廢水沒有危害的真相。

普林斯頓中國學社執行主席陳奎德：「現在它掀起一個反日熱潮，主要是把中共現在內外交困、國內經濟垂直式下跌這樣一個情況，包括前一段時間的洪水大災難等這些人禍。然後外交上受到全世界的圍堵和孤立等，目前遇到的這樣的重大的很難繞過去的難關，希望把民意引向所謂的反日的浪潮。」

陳奎德說，各種數據表明中國核電站排出的水污染更嚴重。

陳奎德：「中國沿海有50座核電站，任何一個核電站排出的水，那個濃度都比日本高5倍到10倍。這個是科學的權威機構得出的結論。而且是你報了數字，大家都有公開的數據。你這樣宣傳，老百姓只知其一不知其二，就這樣被帶風向，這個太愚民主義太過分了，隔不了多久就會戳穿的我相信。」

國際原子能機構（IAEA）報告認為，「日本的程序是安全的，並符合國際接受的核安全標準。」報告列出了11位參與評估的專家，分別來自澳洲、加拿大、法國、韓國、俄羅斯、英國、美國和中國等。

中國核能專家李劍芒在微博發文，指福島每年排入大海的核廢水當量不到30Tbq，不值得擔憂。而中國大亞灣核電站設定的排放上限是225Tbq，比福島排放高8倍。但李劍芒很快遭刪文封號。

陳奎德說，日本排廢水如果對人體有損害，首當其衝的是日本。難道日本人不考慮自身的健康和生命安全嗎？

陳奎德：「現在按照海洋流的方向，它排出的水首先是向日本的東面去，也就是跨過太平洋，向美國方向去。日本首當其衝，然後跨過太平洋經過夏威夷等等，然後到美國方向。基本上要繞了個大圈，中國中間還隔了一個日本島，因為它是從那邊東面過去的。」

陳奎德說，中共不讓中國老百姓知道這些真相，一味的宣傳日本排廢水污染影響了全世界，真是荒誕至極。

編輯/李韻 採訪/李圓明 後製/陳建銘

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