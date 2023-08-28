袁斌：關於日本排放核廢水，不妨想想這幾個為什麼？

中共高調反對日本排放核廢水，聲稱這是出於對「放射性污染風險」的擔憂。

黨媒體跟風造勢，開足馬力大量發布視頻、文章或新聞漫畫，指責炮轟日本污染海洋。

日本開始排放核廢水後，小粉紅受中共蠱惑，反日癲癇症再度發作，無知的民眾則掀起了搶鹽屯鹽風潮。

那麼，日本排放的核廢水到底存在不存在放射性污染的風險？筆者建議大家不妨冷靜想想以下幾個問題。

問題一：不信國際原子能機構的報告你信誰？如果國際原子能機構的報告不可信，中方代表為何簽字同意？

聯合國國際原子能機構（IAEA）是全球最權威的國際原子能機構。IAEA專門為了監督福島排放成立了一個特別觀察團。團員裡面除了其它國家專家，特意包括一名中國專家和一名韓國專家。這兩個國家的專家是絕不會允許日本政府矇混過關的搞任何欺騙。

2023年7月4日，國際原子能機構（IAEA）發表了對日本福島排放ALPS處理後的核廢水計劃的安全審查綜合報告，認定福島的處理水排海計劃符合國際安全標準，對人與環境的影響可以忽略不計。

該報告是由原子能機構內部頂級專家組成的原子能機構特別工作組近兩年工作的成果，來自11個國家的國際公認核安全專家為此提供了諮詢。專家們對照構成保護人和環境的全球參考和促進在世界範圍內統一高水平安全的原子能機構安全標準審查了日本的計劃。

原子能機構格總幹事羅西說，「原子能機構將繼續向國際社會提供透明度，使所有利益相關者有可能在整個過程中依靠經核實的事實和科學來了解這一問題」。

但中共卻聲稱國際原子能機構的報告不能成為日本核污水排海的理由。可令人不解的是，中國是國際原子能機構理事會的指定理事國，國際原子能機構副總幹事、技術合作司司長劉華，曾任第十三屆全國政協委員，生態環境部副部長、黨組成員、國家核安全局局長，中央環保督察組第五組副組長，是國際原子能機構的中方代表，他在國際原子能機構的報告上是簽了字的。如果中共不相信國際原子能機構報告的結論，中方代表為何又在報告上簽字？

問題二：如果中國真的擔憂日本排放的核廢水存在「放射性污染風險」，為何不跟韓國一樣在日本附近開展隨時的海洋水質監測？

日本排放核廢水究竟存在不存在「放射性污染風險」，檢測數據無疑是最權威的說明。

韓國也擔心日本排放核廢水可能存在「放射性污染風險」。日本為了讓韓國對排放核廢水放行，同意韓國在日本附近的多個海洋點位開展隨時的水質監測。韓國從7月底開始，在200個海洋點位開展水質監測。並且，應韓國要求，日本政府將在網上發布有關核污染水輸送管道的輻射濃度、污染水流量、水泵流量、核污染水稀釋後的氚濃度等信息。信息每小時更新，網頁將提供韓語服務。

韓國在日本附近多個海洋點位開展隨時的水質監測時，韓國和日本都曾邀請中國加入這一監測，但遭到拒絕。

一方面不相信國際原子能機構的報告，聲稱日本排放核廢水存在「放射性污染風險」，又拒絕進行實地檢測以弄清究竟是否存在這種風險，這是為什麼？

中國在國際原子能機構有專家，中國是其理事會的指定理事國，中國有充分的條件在IAEA對日本排放核廢水的合理性提出質疑，並要求IAEA客觀評估這種方式的不可行。

問題三：中共為何不向國際海洋法法庭申請禁制令阻止日本排放核廢水？

根據《聯合國海洋法公約》規定，各國可以向國際海洋法法庭申請禁制令來阻止日本的核廢水水排放計劃，但目前為止未有任何國家提起訴訟。既然中共擔憂日本排放的核廢水存在「放射性污染風險」，為什麼不向國際海洋法法庭申請禁制令來阻止日本這麼做？如果日本排放的核廢水真的存在「放射性污染風險」，為何沒有一個國家向國際海洋法法庭提起訴訟？

問題四：中國為何沒聯合其它國家對日本排放核廢水正式提出抗議？

如果日本排放的核廢水真的有很大危害，受其影響的絕不止是中國，也包括韓國、加拿大、美國以及東南亞各國、太平洋島國，中國完全有條件、有機會至少聯合1個有關國家（哪怕是巴基斯坦、朝鮮、俄羅斯、緬甸、柬埔寨？）對日本正式提出抗議，或在國際機構發聲，但中國卻沒有這樣做。這又是為什麼？

問題五：中共為何要封殺官方版的中國核廢水數據？

中共高調譴責日本排放核廢水是污染海洋，但卻閉口不提中國沿海核電廠每天所排放的核廢水，其污染程度遠超過日本的此次排放。

中國官方發布的核能年監資料顯示，中國氚廢水排放量最大的4座核電廠氚廢水排放量分別為：浙江的秦山第三核電廠大約143兆貝克、廣東的陽江核電廠大約122兆貝克、寧德核電廠大約111兆貝克、紅沿河核電廠大約107兆貝克。如果對照福島計劃排放的氚含量，此4座核電廠每年排放的氚廢水，約是福島計劃排放的5到7倍。

但據網友披露，目前中國核能年鑑和相關數據已被緊急下架，微博和知乎網站上所有科普中國氚排放量遠超日本的信息也被全部刪除。但如果花12元網上還能買到中國核能年鑑2019-2022的電子版。「真相只要12元，還是很划算的。」

人們不禁要問：中共為何連它自己之前公布的數據都要封殺？

問題六：中國核工業總公司的頂級科學家為何沒人替中共站台？

網友 @jianmang054A 說：中國核工業總公司的頂級科學家們，一個也沒站出來幫中國政府炒作，這是一個非常有趣的問題。為啥呢？中國頂級核科學家不敢站出來直接對抗中國政府，這完全理解。可他們也知道，幫助中國政府炒作，等於是在砸他們自己的飯碗。他們心知肚明中國每一個核電站的排放當量都是福島的幾倍。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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