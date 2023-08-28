【新特人快報】疫情又來了 死了很多年輕黨員

【新唐人北京時間2023年08月29日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。今天是美東時間8月28號星期一，訂閱新唐人，了解最新要聞。

【中國疫情又來了 法輪功創始人：針對共產黨】

隨著中國新冠疫情的再次升溫，最近兩個月，大陸知名高校的專家、高級行政官員、企業高管和青壯年警察等密集病亡，其中很多被中共官方宣稱為「優秀黨員」。但中共一直隱瞞疫情真相，掩蓋他們的死因。

大紀元8月28號發表的特別報導說，法輪功創始人李洪志大師近日再次指出，新冠疫情主要是針對共產黨，以及那些盲從中共、維護中共、為中共賣命的人。目前死了很多人，包括很多年輕人。

從7月到8月，大陸司法官員及多名青壯年警察密集病亡，他們都是中共黨員。

其中，具有中共公安背景的微博認證賬號「金盾豐碑」發布信息稱，湖南省永州市東安縣公安局蘆洪市派出所一級警員王瑞聰，8月1號去世，年僅23歲；江蘇省宿遷市公安局交警支隊指揮中心主任李健嵐，8月7號去世，年僅34歲，等等。

而北大、清華和北外等大陸知名高校，至少有十名教授病亡，其中7人為中共黨員，三人為醫學專家，兩人為法學專家。包括北外聯合國譯訓部創始人張載梁、前中國醫科大學附屬第一醫院院長李繼光等人。

另外，還有高級行政官員和企業高管等最近也相繼去世，其中，8月12號，中國商用飛機有限責任公司發訃告稱，中國商飛紀委書記趙九方8月6號在北京去世，終年59歲。

那麼，中國新一波疫情有多嚴重呢？

8月19號，中共國家疾病預防控制局稱，COVID-19新變異株EG.5，已經在中國絕大多數省份形成優勢流行，從4月的0.6%增長至8月的71.6%，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。

EG.5變異株，屬於中共病毒奧密克戎XBB.1.9.2的一個亞分支。

世界衛生組織將EG.5歸類為「需留意變異株」，並指出，EG.5應比其它變異株受到更密切關注，因為EG.5突變後傳染性可能會變得更高，或引發更嚴重病情。

8月22號，中國很多醫生表示，醫院「三陽」病人正在增多。

寧波大學附屬陽明醫院心血管內科副主任醫師劉醫生表示，最近在醫院心內科病房和門診，都會發現一些新冠三陽病人。急診和發熱門診，新冠感染相對也比以前多了很多。

過去三年疫情，中共不僅隱瞞真相，更採取極端封控措施，造成無數人道災難。

導致這場持續不斷的瘟疫根本原因是什麼，出路何在？

其實，李洪志大師多年來一直在開示真機。疫情爆發之初，李大師於2020年3月在《理性》一文中指出：「其實瘟疫本身就是針對人心、道德變壞、業力大了而來的。」

李大師明示解救之道：「目前『中共病毒』（武漢肺炎）這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨分子的、與中共邪黨走在一起的人的。」

李大師還明示：「那麼怎麼辦？遠離中共邪黨，不為邪黨站隊，因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。神要開始鏟除它了，為其站隊的都會被淘汰。不信就拭目以待。」

大紀元在特稿中說，疫情的發展印證著李大師的話。中國一波接一波的大規模疫情中，死了很多人。但真實數據一直被中共隱瞞。

【習近平動作異常 坦克車隊現身京畿？】

再來關注，習近平參加金磚峰會，從南非返回中國後，居然不是回北京，而是直飛新疆，在烏魯木齊聽取軍政界匯報，引發熱議。

希望之聲8月28號報導說，這種行程安排非常罕見。特別是，美國商務部長雷蒙多27號訪問北京，在中國經濟走向崩潰的當下，雷蒙多這次訪華對中共相當重要。

而習近平在烏魯木齊召開的會議，中共軍政高層齊集，除中辦主任蔡奇外，還包括中共外長王毅、統戰部長石泰峰、組織部長李干傑、中央軍委副主席何衛東、政法委書記陳文清，以及公安部長王小洪。

習近平在談話中至少提及8次穩定。

習近平的異常動作釋放什麼信號呢？

《十字路口》主持人唐浩表示，習近平雖然大權獨攬，但是其實他很擔心性命安全，因此有風吹草動就會躲起來避風頭和避暗殺。

8月26號，網上一段視頻顯示，在河北省會石家莊拍攝到火車轉運大批坦克的場面，引發外界對北京政治局勢的擔憂。

不過，前海軍司令部中校參謀姚誠推測，這批坦克可能是運往俄羅斯。

【福島核廢水排放 日韓首批海水採樣均達標】

再來關注，日本上週開始將福島核電站經處理的核污水排入大海，日本和韓國首批海水采樣均達到安全標準。

美國之音報導，日本環境省8月27號公布，福島第一核電站啟動處理水排海的第二天，在40公里以內採集的11處海水水質檢測數據，發現所有地點的氚含量都低於下限值，證明排海行動目前對人和環境都沒有影響。

環境省大臣西村明宏保證會繼續進行高度客觀、透明和可靠的監測。

同一天，福島縣當局也公布了在核電站方圓5公里以內，採集的9處水質數據，結果也都低於下限值。

韓國海洋水產部也在27號發布報告稱，在韓國三個海域的15處採集了輻射樣本，其中5處的輻射物質濃度，遠低於世衛組織設定的輻射物濃度限值下限，另外10處的數據會在結果出來後立即公布。

【中共炒作核廢水 讓中國人再交「智商稅」？】

再來關注，日本排放福島核廢水後，中共不僅宣布全面禁止日本水產進口，更在國內由官媒出面主導輿論，掀起反日浪潮，導致中國人陷入恐慌。

受中共官方輿論誤導，中國人擔心日本核廢水污染海產品和化妝品，除了搶購食鹽外，據黨媒央視報導，中國網購平台上核輻射檢測儀的銷量一週內飆漲232%。

對此有網民諷刺說，妥妥是「智商稅」。

《香港01》新聞網引述華南理工大學環境與能源學院教授張永清指，要進行放射性測量，光有檢測儀器是不夠的。樣本必須經過採集處理，測量過程中不同物質檢驗方式也不同，如果沒有專業知識，拿普通儀器是行不通的。張永清同時也呼籲，對日本核廢水排海的問題，「既要關注，但也不要過於驚慌」。

對比中國的核電廠，香港ReNews引述香港浸會大學化學系高級講師何觀升的分析指出，福島核廢水的風險並不高，放射性元素的含量遠低於中國核電廠，但節目播出幾個小時就被下架。

根據資料顯示，中國大亞灣核電廠去年排放的氚，高達40.9兆貝克，遠高於日本排放量上限22兆貝克。然而，在日核廢水排海前後，中共官方刪除了先前公布的大亞灣等核電廠冷卻水排放資訊。

目前在中共官方的宣傳和鼓譟下，中國民間反日情緒高漲。

在中國的一些日本人學校和企業受到了威脅，甚至日本國內一些與福島排海計畫毫不相關的商家和機構，也受到中國人的電話騷擾。

日本政府稱這些騷擾活動是犯罪行為，並要求中共政府依法作出嚴肅處理。

日本週一（8月28號）召見中共大使，抗議中共誤導中國人向當地企業大量撥打騷擾電話。

日本外交部在一份聲明中表示，中共應妥善向公眾通報情況，「而不是通過提供沒有科學證據的信息，來引起人們不必要的擔憂」。

日本資深媒體人矢板明夫在臉書上表示，在中國，日本企業和日本人與排放核廢水無關，卻因為中共政府刻意煽動民族仇恨被霸凌，令人氣憤。北京雖然以「保護國民健康」為由禁止進口，同時卻又開放中國旅行團前往日本，難道就不怕他們吃到日本的水產品嗎？

矢板明夫指出，有報導稱，東京灣附近的海水，會隨著海流往俄羅斯方向流去，中共卻沒有禁止俄羅斯的水產品，可見中共的措施，完全是針對日本的一種政治報復，同時也利用反日情緒，轉移國民對內政的不滿。

【毛雕像落成前夕被拆 網友：大快人心】

今年是中共前黨魁毛澤東誕辰130周年，「毛粉」集資在山東省臨忻市郯城縣興建毛雕像，但落成前夕被盜。

《星島日報》報導，毛雕像8月4號落成，準備8月26號舉行落成典禮，但8月24號深夜雕像「被盜」，基座被破壞。

網上一片叫好。有中國網友表示，餘毒被清除，真是大快人心！

也有網友指出，現在中國敗落到如此地步，都是中共這個體制造成的，而追其根源就是從毛時期開始，所以懸掛在天安門城樓上的毛像也應該清除掉。

【朝鮮開放海外公民返鄉 脫北者恐遭遣返】

再來關注，朝鮮宣布鬆綁疫情以來的鎖國政策，準許海外公民返鄉，但外界擔憂，暫居中國的脫北者可能會因此遭強制遣返。

中央社報導，韓國統一部發言人具炳杉8月28號在例行記者會上表示，韓國期待這次措施是為改善朝鮮境內民生與人權狀況，但有觀點認為，結果可能與外界期待的相反，中國境內的脫北者可能會遭強制遣返。

具炳杉強調，在中國境內的脫北者，不應在違背個人意願的狀況下被遣返，韓國政府將與相關單位緊密商討，可阻止強制遣返的具體方案。

根據國際難民法的不遣返原則，一般狀況下，禁止將難民或尋求庇護者遣返回他們可能因種族、宗教、國籍、社會團體身分或政治見解，而遭遇迫害的國家。但中共政府不但不提供脫北者在中國活動的合法身分，甚至配合朝鮮，將脫北者強制送回朝鮮。許多被送返朝鮮的脫北者因此遭遇虐待、處決的惡劣處境。

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《新特人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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