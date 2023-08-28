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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天表示，將與金管會證券期貨局於9月中旬赴美，會晤紐約證交所、那斯達克交易所，以及美國證券集中保管結算公司，並與多家重量級機構投資者交流。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，此次赴美將是繼2017年證交所赴美引資以來，台灣證交所和紐約證交所、那斯達克交易所的最大規模實體交流活動，受到高度重視，成果令人期待。

證交所發布新聞稿指出，希望向美國機構投資者介紹台股優勢，加強投資者對台灣資本市場的信心，以吸引更多外資來台投資。林修銘接任證交所董事長滿週年，延續打國際盃的使命，9月中旬將與金管會證期局長張振山率隊，拜會美國18家機構。

證交所說明，9月的美國行程除交易所及美國證券集中保管結算公司，還包含大型資產管理公司、銀行、指數公司、投票顧問公司等，涵蓋資本市場投資過程中全體利害關係人。

林修銘指出，對美國市場與投資人極為重視，希望能讓更多美國投資人深入認識台灣資本市場的投資價值，和機構投資人建立更緊密的關係，深化與重要機構投資法人的連結。

證交所表示，台灣股市長期以來受外國資金青睞，今年至目前為止，外資占台股持股比重已超過4成，推動台股一路上揚。今年截至7月31日止，台灣股市漲幅21.27%，在亞洲股市中僅次於日股的27.12%。

證交所統計，7月31日止，外資在台灣累計淨買超金額約為92億美元。台灣上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，創歷年新高，年增率逾5%；以預計可配發現金股息來看，預估殖利率接近5%，在全球名列前茅。

此次訪美，證交所指出，也希望向紐約及波士頓當地的機構投資人更新台灣證券市場重要資訊，並蒐集機構投資者關注問題以及對台灣資本市場的建言。

證交所表示，林修銘自去年7月上任以來推出許多新措施，包括今年7月推出全新ESG InfoHub（環境保護、社會責任、公司治理資訊平台）及投資資訊中心網站（Investment InfoHub-The Taiwan Markets Dashboard），打造一站式資訊服務平台，強化面向國際投資者的服務；為了力推創新板，過去一年內親自走訪逾100家潛力企業。

證交所7月還推出多項重大新措施，包括推出「台灣新經濟產業指數」，以涵蓋4個新增的上市公司產業類別「數位雲端」、「運動休閒」、「綠能環保」及「居家生活」。同時上線的，還有「台灣創新板指數」，以凸顯台灣的新經濟公司。（編輯：楊蘭軒）1120828