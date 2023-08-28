中共重炒反日 自傷拳砸爛3萬億元水產業 【8.28紀元頭條】習回國飛新疆 政局有變 北京不安全

日本公布核處理水排放首批結果 IAEA總幹事：放射性低於預估

東京電力公司8月25日，公布從24日開始把核處理水排入大海之後的首次採樣分析結果。公司發言人說，核電站3公里範圍內10個地點的結果顯示，氚濃度均低於每公升10貝克，遠遠低於停止排放標準的每公升700貝克。並稱，處理和稀釋將使廢水比國際標準更安全，而且對環境的影響可以忽略不計。

25日，日本外務大臣林芳正，與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西進行視像通話，確認福島核電站排放到太平洋的核處理水的安全性。

國際原子能機構總幹事格羅西：看到早期結果證實了我們所預見的，非常令人鼓舞，也就是水中仍存在的放射性核素將處於極低的水平。實際上，比我們最初假設的水平要低得多。

國際原子能機構表示，整個過程中，國際原子能機構將在當地派駐人員。並在網上公布排放相關的實時數據，還重申承諾，原子能機構將在排放期間駐守現場。

日本國內商家遭小粉紅電話騷擾 日駐華大使館要求北京「嚴肅處理」

近日，中共操控輿論，炒作日本核處理水，再次煽動反日，許多「愛國民眾」致電日本國內的公開電話發洩，許多號碼被打爆。

日本駐中國大使館8月26日表示，因為向海洋釋放核處理水，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，強調這是「犯罪行為」，如果被騷擾的對像是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。日本使館表示，已要求中國政府「嚴肅處理」。

日本使館還披露一張源自抖音的截圖，顯示手機正撥打日本的電話號碼，疑似是中國民眾號召「給小日本打電話」，抗議日本排放「核污水」。

據日本福島當地傳媒25日報道，一名在福島縣經營4間拉麵店的男子說，他從當天10時起陸續收到中文騷擾電話。他聽不懂談話內容，只聽到對方語氣強硬，大喊大叫，並提及「處理水」及「核」等字眼。

他說，對方單方面掛斷後，以同一號碼每分鐘給餐廳撥一次電話，4間店一天共收到約1,000通同類電話。

自24日起，東京江戶川區綜合文化中心總機就接到一連串以「+86」（中國區號）開頭的國際電話。電話裏聽到濃重的中文和英文，有時還混雜著「混蛋」和「處理水」等日語詞彙。

在Twitter上，許多華人民眾痛斥打電話的人，「大概是當局下達了命令，專業5毛配合行動，老百姓沒那麼無聊。」

日經亞洲新聞報道，中國微博有用戶發表評論，呼籲不要購買日本化妝品。網上充斥應當遭抵制的日本化妝品名單，包括資生堂、花王、無印良品、DH等。

報道稱，中國新一波對日本的抵制，或將延續到海產品和化妝品等以外的其它領域。

科學問題政治化 中共再次炒作反日運動 中國3萬億元水產業或被自毀

連日以來，中共官媒報道稱，日本核污水可致癌、致畸，甚至造成人體DNA斷裂。新華網稱「日本核污染水排海 民眾忍無可忍」，譴責日本政府和東京電力違反不擅自處理核污染水的承諾等。

同時，在中國的網上號召抵制日本商品。法國《世界報》上海通訊員勒普拉特（Simon Leplâtre）寫道：在微博上，這一話題25日的瀏覽量超過18億次，引發了中國民眾對日本的猛烈抨擊。

與此同時，中共封殺了所有核處理水排放的事實真相。旅居荷蘭的中國核能專家李劍芒23日在微博發文，引述多項科學數據，指福島排放的核處理水不值得擔憂，但不到3小時就遭刪文封號。

李劍芒在文章中說，福島核處理水目前儲存的全部氚當量是不到900兆貝克，按照30年等量排放，每年排入大海的當量不到30兆貝克。

他還說，中國大亞灣核電站，中國國家核安全局設定的年排放上限是225兆貝克，也比福島排放高8倍。因此福島氚年排放總量「不值得擔憂」。

有民眾透露，在知乎網上，所有科普中國氚排放量是日本十倍的回答被全部刪除；同時，中共政府把國際原子能機構官方網站也給封了。還有民眾說中國核能集團緊急下架年鑑和排放紀錄。

輿論被中共控制之後，搶鹽、抵制所有海產品等荒唐事在各地出現，甚至有小孩子被忽悠之後，氣得哇哇大哭，把日本地圖都剪了。

有民眾上傳相關影片時質問，如果這孩子知道秦山核電站的氚排放量是福島的10倍，會不會把中國也從地圖中剪下去？

在中共再次炒作反日的輿論之下，中國自己的水產業、飲食業開始受到衝擊。一名寧波漁民在直播銷售中，受到小粉紅的攻擊，被罵是在「害人」。

26日上午，潮新聞記者聯繫到這名主播的妻子王姝（化名），她說，「剛開播時，在線人數比較多，有將近2,000人，其中有不少『黑粉』（搗亂人）。」王姝坦言，銷售活動被搞砸，「直播現場，這麼多人惡評，只能乾著急。」

與王姝有同樣遭遇漁民紛紛在網上訴苦，有一位女主播幾乎要哭了，她說，直播的時候有2萬多人同時在線，但是「不能吃！不能吃！」等詆毀留言佔據了評論區。

在中共大肆宣傳日本核廢水威脅之後，中國多個地方開始清查下架日本料理店和超市的日本水產品，飲食業也發起抵制日本海產品的運動。

有福建人在網上哀求，請大家不要抵制日本鰻魚，因為全日本9成以上的鰻魚都是福建人養的，而且都是淡水養的。

另外，有山東民眾發帖表示，當局炒作海水受到日本核污染導致海鮮遭到抵制，山東沿海一些漁民已經賣船轉行了。

有分析指出，中共禁止進口日本水產品後，全國各地的7萬多間日式餐廳開始受影響，或許會成爲下一個被砸爛的行業。

面對中共發起這場反日運動的破壞力，有民眾警告：大蕭條來臨。

一名民眾撰文指出，中共海關總署全面禁止進口日本海鮮，實際上是禁止了所有海鮮。然而日本每年向中國出口43億元人民幣的海鮮被一刀切，實際上，與中國漁業相關的3萬億元的產業這次跟著一起遭殃。

文中指出，幾個我關注的主播全都下架海鮮了。不是日本海鮮，是所有海鮮。一個前幾天還在賣挪威三文魚的，今天就明確表態，「支持國家政策，不坑人害人。」

這位民眾表示，輿情還要發酵一陣，我可以明確地告訴你一件事：中國漁業及相關產值3萬億元，今年肯定是最困難的一年。如果你在中國大陸，要去漁業相關產業工作、投資、學習，我給你的建議是，趕緊轉行，趕緊撤資，趕緊做空，暫時離開這個行業至少兩三年。

這篇警告水產關聯行業將被中共砸爛的文章很快被封殺，不過在海外各大社交平台熱傳。

針對中共炒作福島核處理水事件，BBC援引諸多國際關係觀察人士的話指出，北京在把科學問題政治化，政治因素在福島核處理水排放問題上非常明顯。

《紐約時報》報道指，幾天前美國、日本、南韓進行了歷史性峰會，達成安全協議，在亞洲構建出「小北約」雛形，炒作核處理水是針對日本的反制行動。

「縱覽中國」總編陳奎德25日對大紀元說，中共現在內外交困、國內經濟垂直式下滑，包括前一段時間的洪水等大災難。然後外交上，受到全世界的圍堵，非常孤立，遇到了重大難關，所以試圖把民意引向所謂的反日浪潮中。

習近平回國直奔新疆強調「穩定」 分析：反習風向變強 怕北京不安全

在南非的金磚峰會結束後，習近平沒有回北京，而是直接飛往新疆視察。習自上任以來一直籠罩在暗殺的陰影之中，他此次在南非頻出意外被指涉及安全問題。專家分析，習近平可能擔心北京不安全，要把安保布置好才回去。

中共黨媒新華社報道，習近平8月26日在烏魯木齊聽取新疆官員工作匯報。他在這次會議上至少8次提到「穩定」，要求把「維護社會穩定」擺在首位，並且要把「反恐反分裂鬥爭」與「推動維穩工作」結合起來。

中央辦公廳主任蔡奇、外交部部長王毅、中央統戰部部長石泰峰、中央組織部部長李干杰、中央軍委副主席何衛東、國務院副總理何立峰、中央政法委書記陳文清、公安部部長王小洪均出席了匯報會。

習近平一行人從南非啟程回國，並沒有直接飛回北京，而是飛往新疆烏魯木齊，這樣的行程安排引發外界諸多猜測。

旅美時事評論員唐靖遠對新唐人表示，「這次習近平回國沒有先回北京，而是直接去了新疆，這種安排很奇怪，因為新疆當前並沒有甚麼要緊的事務，反而是國內面臨著經濟可能崩盤的危局。」

唐靖遠認為，習近平不直接回北京應對棘手的經濟危機及中日之間的外交戰，反而跑到遙遠的新疆去大談穩定和反分裂，這種奇怪的安排顯然和他在南非突如其來的缺席有關係。

習近平近日到南非訪問，這是他今年的第二次出國訪問。但詭異的是，他原本要出席非常重要的金磚峰會工商論壇並發表演講，但卻突然缺席了，改由商務部長王文濤代讀習的演講稿，這讓國際傳媒非常驚訝。

唐靖遠表示，習近平突然缺席，對中共、對習近平來說是一宗嚴重的事件，「要麼說明他健康出現了突發的嚴重狀況，要麼說明他在政治上遇到了嚴重狀況。無論哪種，對中共這種極權體制的黨魁來說，都是極大的負面影響。」

他認為，「從習近平之後正常出席金磚峰會來看，習雖然顯得很疲勞，但身體並沒有實質性的問題，所以更大可能是他遇到了政治上的突發危機。」

時事評論員岳山對新唐人表示，習近平這次從南非回國直接去新疆，8次談到「穩定」，說明國內局勢十分不穩定。自從習近平進入掌權的第三任期，越來越擔憂自己被暗殺。最近在金磚峰會期間習近平意外隱身，不少人認為習是擔心安全問題。

值得一提的是，在習近平離開北京前往南非的當天，8月21日，《聯合早報》刊登前中共全國政協委員撰寫的評論文章《問題在經濟，根子在政治》，批評習近平推行的一系列政策搞壞中國經濟、破壞中美關係，被觀察家視為「討習檄文」。

唐靖遠分析說，這篇文章是一個強烈的信號，顯示黨內反習勢力已經準備走向公開化，一方面做輿論準備，另一方面可能也有行動準備。「習近平先不回北京，可能是在觀察某種形勢，先求自保的意圖。」

值得一提的是另一個小插曲，當年，習近平的前任胡錦濤在黃海遇刺時，第一時間也沒飛回北京，而是直接飛往雲南，把一切安排好之後，才回到北京。@