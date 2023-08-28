仇日宣傳降溫？ 黨媒揭日料店許多食材是中國產

【新唐人北京時間2023年08月29日訊】中共利用日本排放核廢水，再次煽動反日情緒，結果重挫中國餐飲業，並危及海鮮市場和漁業。日前中共輿論導向疑似出現各種為仇日宣傳降溫的跡象。

中共渲染日本核廢水污染海水，導致部分中國人抵制日本水產品乃至所有海鮮。多地日本料理店生意慘淡，還有日料店上演「老闆怒砸自己店鋪」的戲碼。

此外，網傳視頻顯示，部分地區海鮮市場也遭殃，市場內空無一人，許多中國產的海鮮也賣不出去，發臭被扔掉。恐慌情緒也蔓延到中國漁業，多地漁民準備賣掉漁船轉行。網民嘲諷中共仇日宣傳重挫自家經濟，分明是「搬起石頭砸自己的腳」。

目前，中共官媒宣傳似乎已經開始「滅火降溫」。

上海官媒「澎湃新聞」29日的一篇報導，呼籲民眾不要抵制日本料理店，因為這些店鋪的許多食材其實都是產自中國。

報導稱，中國每年從日本進口的水產品，只占總水產進口額的4%不到。除了「北上廣深」某些昂貴的懷石料理之外，在中國大眾化的日本料理店，人們吃到的實際上是「純正的中國海鮮」，以及部分來自其它國家的廉價魚貨。

特別是中國日料店的鰻魚飯，從30年前開始，無論高價或平價鰻魚飯，原料都是來自中國。福建莆田附近的鹹淡水交接口，是當今世界鰻魚養殖業最發達、鰻魚產量最大的地區。中國日料店的所謂「日式鰻魚飯」，改名叫「中華鰻魚飯」更貼切。

報導還引述業內人士揭露，日料店的所謂「北海道海膽」，其實很多來自中國大連，因爲進口日本海膽成本太高。

另有多家地方官媒報導，日本核處理水24日排海後，在中國原本冷門的核輻射檢測儀突然賣到斷貨。但很多民衆買到檢測儀後，檢測到自己家裡才是輻射最高的地方，遠遠高於所謂的「核污染海水」。

有網友意有所指地說，「大家瞎折騰什麼呢，該吃吃、該喝喝、該幹嘛幹嘛」。還有網友說，家裡的輻射大多來自建材，以後人手一台檢測儀，「建材市場生意要難做了」。

此外，黨媒《環球時報》27日突然針對即將訪華的英國外交大臣「開炮」，言辭激烈地要求大英博物館把所有通過非正當管道獲取的中國文物無償地歸還中國。

一些中國網友質疑，這種歷史問題不是一朝一夕就能解決的，《環球時報》這波操作是否在為日本核處理水事件轉移火力。

另據自由亞洲電臺報導，北京時間28日上午，在大陸微博熱搜前50排名中，有關日本核廢水的話題一度消失，直到當天中午才出現3條與日本有關的信息。北京的張先生說，中共有意降低對日本的抗議聲音，因爲明白人都看得出，繼續反日對中共當局和民間商人都沒好處。

日前還有一名西安網友爆料，自己開著日系車，突然被「小粉紅」攔路砸車。西安公安慌忙「闢謠」，聲稱「這是2021年的事」。

在此之前，就有中國網友指出，中共煽動仇外情緒都有固定的套路：黨媒煽動導致情緒激化，民間盲目抵制外國產品，然後重挫國內經濟，「理智的聲音逐漸占據上風」，隨後中共180度大轉彎，為仇外宣傳降溫，最後炒作某某明星醜聞轉移注意力，讓整個事件不了了之。

（記者周歸航綜合報導/責任編輯：林清）

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