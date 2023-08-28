新唐人健康展「乾淨世界」攤位人潮湧動

【新唐人北京時間2023年08月29日訊】由《大紀元時報》、新唐人電視台主辦的「健康暨移民資訊展」8月26日在紐約法拉盛喜來登飯店舉行。展會場面火爆，幫助很多民眾獲取最新的健康信息和福利，了解當下相關移民政策。

此外，以打造乾淨、安全的網絡世界為宗旨的新興數字傳媒公司——「乾淨世界」（Ganjing World）在健康展上設推廣攤位。攤位前，人潮湧動，民眾紛紛留步了解並體驗。

主辦方估計有上千民眾參加了健康展，聆聽四場健康、移民講座，預約辦理紐約市民卡（IDNYC），了解移民身分辦理、糧食券、免費英文班、醫療保險計話、無綠卡新移民健保常識、醫療白卡資訊；現場還有義診，血壓和血氧飽和度測試、腳科、牙科、中風、血管疾病檢查等。講座會場從始至終都座無虛席，三十多個展位前民眾也絡繹不絕，每個攤位前都擠滿了人。

有的攤位工作人員說：「沒想到健康展這麼火爆，人這麼多，我們都快忙不過來了。」

來參加的民眾對活動讚不絕口。新移民李成松說，剛來美國「找不到門」，對政策各方面都需要了解，但在這裡「轉一圈就很有收穫」。他說：「新唐人的這個展覽架起了一道橋梁，幫助新移民更多地了解在美國安身立命的資源，更快地融入美國社會。」

他還說，在大陸的時候就知道大紀元、新唐人了，「大紀元、新唐人幫助大陸民眾突破信息封鎖了解真實的信息，起到很大作用，在中國大陸很多人都知道這兩個是正義的媒體。」

在「乾淨世界」的攤位前，有的民眾早已下載「乾淨世界」程式，並且說，不僅在手機中瀏覽，而且在家中連接電視機，放大屏幕來瀏覽、觀賞「乾淨世界」的視頻，受益匪淺，是自己每天必看的網站。

鑒於現在網絡世界充斥著色情、暴力、犯罪和有害的內容、圖片和鏡頭，污染人的心靈，尤其對青少年的思想造成負面影響，影響未來一代身心的健康成長，數字媒體平台「乾淨世界」在一年前創辦，打造乾淨的網絡平台、視頻平台，為民眾提供一個健康、無毒無色情無暴力的數字社區，提供人們積極美好、正面有益、滋養心靈、互相尊重、充滿關懷的內容，讓人們擺脫不良網絡世界的精神污染，享有一個放心暢遊的網絡「乾淨世界」。

移民美國二十多年的華人James對記者說：他每天必看「乾淨世界」，自媒體人方菲、李沐陽以及新唐人電視台的節目經常看，「我在家裡還用蘋果手機上Airplay的功能，把視頻分享到電視機上放大來看。」他還講起了「乾淨世界」上的時政欄目自媒體人，如數家珍。

在攤位上，推廣的義工也幫助參加健康展的叔叔阿姨們，在手機上下載「乾淨世界」的App、註冊帳號，或者掃描二維碼登錄網站瀏覽。有的華人民眾則表示，他們早已用「乾淨世界」來學習英文，因為不會有色情、暴力、犯罪及不良的鏡頭，所以看得非常放心。推廣人員還說，「乾淨世界」上有很多適合小朋友看的節目，比如《弟子規》《成語故事》《天庭小子 小乾坤》等視頻，對培養小朋友的品德和從小學會正確為人處事很有幫助。

「乾淨世界」推出更優越的功能：自動生成中文字幕

最近，「乾淨世界」最新推出Premium頻道，提供實時生成多語種字幕（Auto-Caption in Multiple Languages）的功能，能自動生成中文字幕，而YouTube、Facebook等影片平台無法為華語視頻自動生成中文字幕，這一獨有功能對華語頻道創作者來說，為他們提供了極大的便利，能自動生成中文字幕，為他們節省了創作時間；它對於學習第二語言也很有幫助——對母語為中文者學習英文，以及母語為英文或其它語種者學習中文，提供了一個方便的學習平台。

「乾淨世界」網站有英文、中文（正體、簡體）、西班牙文、德文、法文、意大利文、日文、俄文、韓文、越南文等11種語言，內容既有大千世界的繽紛，也有宇宙天體的奧祕；有歷史的真相，也有正統的藝術；有新聞報導和時政評論，也有培養學子健康成長的學堂和品德讀物，特別有益青少年的品格塑造和思維發展。

「乾淨世界」網站：www.ganjingworld.com。下載手機App，請搜索：GanJingWorld。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/08/29/a103775626.html